Новости США: Американцы достигли нового уровня паранойи

"Новая ступень паранойи" - очень правильно Алексей Пушков описал ситуацию, которая сейчас складывается в Соединенных Штатах

Америки.

Чтобы вы понимали, речь идет вот о чем: американская газета The Wall Street Journal выпустила статью, в которой рассказывается, как бывший советник президента Америки по национальной безопасности Майкл Флинн долгое время скрывал от Пентагона о том, что в далеком 2014 году он беседовал со студенткой из России. И что примечательно, это была не какая-нибудь секретная встреча, а публичное мероприятие, Кембриджский семинар по безопасности, который проходил в Великобритании.

Подозреваю, что на нем присутствовало огромнейшее количество людей, все они общались и делились какими-то мыслями. С чего вдруг такое внимание акцентировалось именно на Флинне.. Думаю, понимают все.

В Америке сейчас очень популярен такой вид обвинений и "разоблачений". Кажется, что западные спецслужбы просто напросто зациклились на вымышленной тайной связи нового американского президента и его подопечных с Россией. Однако адекватных доказательств этому до сих пор найти не удается. Если, конечно, не брать в счет подобные совершенно абсурдные нападки.