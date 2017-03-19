Новости США: Американцы достигли нового уровня паранойи
20:03. 19 марта 2017 Просмотров - 190 2 коммент. Опубликовал: Caramel
"Новая ступень паранойи" - очень правильно Алексей Пушков описал ситуацию, которая сейчас складывается в Соединенных Штатах
Америки.
Чтобы вы понимали, речь идет вот о чем: американская газета The Wall Street Journal выпустила статью, в которой рассказывается, как бывший советник президента Америки по национальной безопасности Майкл Флинн долгое время скрывал от Пентагона о том, что в далеком 2014 году он беседовал со студенткой из России. И что примечательно, это была не какая-нибудь секретная встреча, а публичное мероприятие, Кембриджский семинар по безопасности, который проходил в Великобритании.
Подозреваю, что на нем присутствовало огромнейшее количество людей, все они общались и делились какими-то мыслями. С чего вдруг такое внимание акцентировалось именно на Флинне.. Думаю, понимают все.
В Америке сейчас очень популярен такой вид обвинений и "разоблачений". Кажется, что западные спецслужбы просто напросто зациклились на вымышленной тайной связи нового американского президента и его подопечных с Россией. Однако адекватных доказательств этому до сих пор найти не удается. Если, конечно, не брать в счет подобные совершенно абсурдные нападки.
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у пушкова короткая память. взять в пример горбачёва. пообщался с тэтчер и.. понеслась))
по крайней мере не пушкову указывать как американскому правительству проводить внутреннюю политику. как сказал невзоров: вот когда будет курс рубля равен 60 долаарам ,вот тогда сможете иметь собственное мнение по поводу америки. не ранее.
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Майкл Флинн долгое время скрывал от Пентагона о том, что в далеком 2014 году он беседовал со студенткой из России – агент Путина, маккейн в плену во вьетнаме был – патриот всея америки