Настоящий человек – Алексей Маресьев

Маресьев Алексей Петрович родился 7-го мая 1916 года на хуторе Веревкин, что в бывшей Саратовской губернии. Это неподалеку от городка Камышин, который значится местом рождения Героя Советского Союза Маресьева по официальной версии. Алексей остался без отца в раннем детстве. Екатерина Никитична Маресьева воспитывала его и еще двоих своих сыновей сама. Она работала уборщицей. По вполне понятным причинам семья была достаточно бедная.

После школы и училища Алексей пошел работать на лесоперерабатывающий завод. Уже тогда он страстно мечтал стать летчиком. Но в летное училище его брать не хотели из-за ревматизма (в детстве Маресьев перенес малярию, давшую осложнения). В 1934 году по направлению комсомола Алексей поехал строить город Комсомольск-на-Амуре. Там он записался в местный аэроклуб. В 1937 году был призван на службу в Красную армию.

Когда мечта начала сбываться.

Во время службы Маресьев получил возможность окончить летную школу в Чите. Затем он учился в авиационном училище в г. Батайск. Наконец-то он мог стать пилотом. В этот момент и началась война. Маресьев сразу же был направлен на фронт. Он служил на юго-западе, в районе г. Кривой Рог. Там же состоялся его первый боевой вылет. До перевода на Северо-Западный фронт в 1942 году молодой летчик уже успел сбить 4 фашистских самолета.

На новом участке фронта Маресье во время операции «Демянский котел» по прикрытию бомбардировщиков в бою с немцами его самолёт был подбит, а сам Алексей тяжело ранен. Маресьеву пришлось добираться до своих почти 18 суток, пока в районе деревушки Плав его не нашли местные крестьяне.

Ранение могло поставить крест на деле всей жизни

После ранения 5 апреля Алексею почти месяц пришлось ждать помощи. Отправили в Москву его только в начале мая. В результате у раненого развилась гангрена и тяжелейшее заражение крови. Жизнь летчика буквально висела на волоске. Московским профессорам пришлось ампутировать обе ноги, что и спасло жизнь Алексея. Но после такой операции ему можно было смело ставить крест на своей мечте об авиации.

Алексей Маресьев слишком страстно хотел летать, чтобы так просто сдаться. Как только прошла сильная боль после ампутации, он сразу же начал тренироваться. Целью себе этот героический человек поставил так хорошо научиться пользоваться протезами, чтобы можно было снова подняться в воздух на боевом истребителе. И ему это удалось.

Подвиг летчика

Уже в первые месяцы 1943 года Маресьев встал на ноги и прошел обучение в начальной летной школе в поселке Ибреси (Чувашия). Там он научился пользоваться протезами во время управления самолетом. Командование не хотело давать летчику боевые задания. Однако, обстановка на фронте была такой тяжелой, что иного выхода просто не было. Уже в июле Алексей снова вернулся в строй.

Всего на его счету почти 90 вылетов и 11 уничтоженных истребителей Вермахта. 7 из них он сбил уже будучи на протезах. В августе Маресьев был удостоен Золотой Звезды и звания Героя Советского Союза. Слава об этом волевом и мужественном человеке стала греметь далеко за пределами его родного полка. Тогда-то в числе других корреспондентов с ним и познакомился Полевой Н. П., автор будущего романа о герое «Повесть о настоящем человеке».

В книге фамилия настоящего летчика была лишь немного изменена (на Мересьев). Благодаря Полевому его образ стал хрестоматийным. После войны Алексея Маресьева приглашали на вечера встречи с молодежью. Он еще некоторое время летал, потом занимался спортом и даже ставил личные рекорды. Был женат. В браке с Галиной Викторовной Маресьевой у них родилось 2 сыновей. Умер Алексей Петрович в 2001 году от инфаркта прямо накануне посвященного ему концерта.