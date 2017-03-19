Дания становится смуглее. Politiken, Дания

У каждого пятого новорожденного мать — иностранка. Первый эксперт считает, что это хорошо для повышения уровня рождаемости. Второй эксперт считает, что преемственность в Дании в опасности.

Поток беженцев из Сирии в Данию — основная причина того, что сирийские женщины сейчас вторая по численности группа новоиспеченных матерей в стране. После датчанок.

Об этом говорят данные Датского статистического агентства: 1 181 матерей были сирийского происхождения.

В целом статистические данные свидетельствуют о том, что более чем каждый пятый младенец, появившийся на свет в датских родильных домах в прошлом году, родился у матерей, которые либо сами являются иммигрантками, либо являются потомками иммигрантов.

На третьем месте идут матери турецкого происхождения, у них родилось 1 132 младенцев. На следующем месте польки — 762 малыша.

Десять лет тому назад примерно каждый восьмой ребенок имел мать — иммигрантку или потомка иммигрантов. Число маленьких новых граждан, имеющих матерей с иностранными корнями, выросло с 13 до 21%.

Можно выразить то же самое и с помощью грубых цифр: примерно 48 тысяч новорожденных в прошлом году родились у матерей-датчанок, в то время как у более 13 тысяч матерей были иностранного происхождения.

Из них 4 тысячи младенцев родились у матерей из западных стран, а 9 300 — у матерей с корнями не из западных стран.

Дания становится смуглее

Профессор социальной антропологии Университета Лунда Стивен Сэмпсон (Steven Sampson) — сам по рождению американец, женат на норвежке, живет в Дании и работает в Швеции, двое внуков его имеют четыре разных паспорта, — говорит в беседе с Politiken, что статистика в связи с иммиграцией и количеством потомком иммигрантов вполне законна.

То же касается и их детей.

«Это кое-что говорит о том, что Дания становится «смуглее». То же самое происходит и в США», — так это называет Стивен Сэмпсон.

Но цифры абсолютно ничего не говорят о том, куда идет Дания, говорит профессор, который занимается исследованием проблем иммиграции и столкновения культур.

Потомки вызывают страх

«Потомков иммигрантов и их детей боятся, но число само по себе ни о чем не говорит. Мы должны посмотреть на их качество. Например, мои дети — потомки, и позволю себе сказать, что и они, и их дети, вносят большой вклад в развитие общества», — говорит Стивен Сэмпсон.

С технической точки зрения под потомками понимаются люди, родившиеся в Дании у родителей, ни один из которых не является гражданином Дании и не родился в Дании.

«Можем взглянуть на США, и тогда мы увидим, как потомки немцев и иракцев, происходящие из совершенно разной среды, интегрируются. 20-30-40 лет спустя может быть очень трудно определить, откуда они. Они становятся американцами».

Стивен Сэмпсон указывает на то, что «мы никогда не могли и мечтать о том, чтобы говорить о потомках гомосексуалистов».

Это хорошо для повышения уровня рождаемости

По его мнению, прежде всего это — отрадный фактор, что низкая рождаемость в Дании получает помощь извне, благодаря женщинам-иммигранткам или потомкам иммигрантов.

«Будет больше детей, чтобы платить нам пенсию. Это просто замечательно. Но потом мы должны присмотреться к их качеству. Если они живут в параллельном обществе без контакта с обществом датским, тогда это плохо. Это точно так же плохо, когда дети датских родителей становятся лентяями или наркоманами. Во всех этих случаях мы должны посмотреть на то, почему это произошло, почему в нашем обществе им не хватило ресурсов для того, чтобы стать нормальными людьми».

Профессор Лундского университета и сам, как он признается, испытывает озабоченность по поводу того, что все больше людей явно не имеют представления о том, кто такие были Николай Фредерик Северин Грундтвиг (1783-1872, датский священник, писатель и философ, важная фигура в истории Дании, — прим. ред.) или Йоханнес Вильгельм Йенсен (1873-1950, датский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, — прим. ред.)».

«Но это касается и все большего числа датских детей, которые понятия не имеют об этом. А мои собственные дети объездили весь мир, но никогда не были в Западной Ютландии. Но зато у них есть знания и умения, которых нет у меня».

Те, кто трудятся

У Стивена Сэмпсона есть — помимо прочих — и друзья-румыны. Румынские женщины в прошлом году были на пятом месте по рождаемости в Дании.

Он говорит, что это те, кто «водит грузовики, работает на парковках, убирает и является специалистами по уходу».

«Они работают круглыми сутками, но живут в районах, где не так много датчан, вполне возможно, что они также станут обузой для общества, поскольку они раньше выходят на пенсию и нуждаются в помощи во многих вопросах, потому что не вполне понимают наше общество. И мы должны им помогать».

Преемственность в опасности

Историк и почетный доцент Хенрик Йенсен (Henrik Jensen) говорит в беседе с Kristeligt Dagblad, которая первой опубликовала новые данные о рождаемости, что, хотя ранее тоже наблюдался рост доли населения иностранного происхождения, увеличение числа новорожденных с иностранными корнями ставит перед обществом новые задачи.

«Это оказывает давление на усилия в области интеграции, если есть желание сохранить в страну некую преемственность», — считает он.

«Если будет иметь место тенденция к существованию параллельного общества, где группы изолированы, то это негативно сказыжется на социальной сплоченности общества, — в этом нет никаких сомнений», — говорит Хенрик Йенсен.

Но развитие может пойти и в позитивном направлении, добавляет он.

«Если интеграция будет реально успешной, это преимущество, что рождаются дети, потому что детей у нас в стране рождалось недостаточно», — считает Хенрик Йенсен.

Ханс Хансен (Hans Oluf Hansen), почетный доцент Копенгагенского университета, специалист по демографии, в беседе с Kristeligt Dagblad признается, что не удивлен тем, что количество детей, рожденных матерями иностранного происхождения, растет.

Однако, он не считает, что ситуация непременно будет развиваться в этом направлении, потому что фертильность часто изменяется в зависимости от того, как долго та или иная группа населения находится в стране.

Флемминг Кристиансен, Politiken, Дания

Перевод ИноСМИ

Источник: news-front.info