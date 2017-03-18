Названы сроки создания в России субмарины пятого поколения

Генеральный директор петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Владимир Дорофеев сообщил, что подводная лодка пятого поколения может быть создана в России после 2020 года, передает «Интерфакс».

По словам Дорофеева, контракт на ее разработку уже заключен с Министерством обороны. «Сейчас развернуты работы по созданию следующего, пятого поколения атомных многоцелевых подводных лодок, которые придут на смену АПЛ проекта 885/885М «Ясень», – добавил Дорофеев.

Особенностью строящихся субмарин типа «Ясень», как пояснил директор «Малахита», является универсальность применяемого оружия, что позволит им решать задачи стратегического неядерного сдерживания. Новая же лодка будет обладать этими же характеристиками, но в усовершенствованном виде.

Как отмечает издание «Свободная пресса» в материале Владимира Тучкова, существуют лишь четыре атомные подводные лодки четвертого поколения, появившиеся сравнительно недавно – наши «Ясень» и «Борей» и американские «Сивулф» и «Вирджиния». После того, как в ВМС США в середине нулевых годов начали поступать лодки «Вирджиния», ничего нового американская оборонка делать не планирует.

В России же разговоры о следующем шаге в области построения субмарин нового качества начались в 2013 году. Тогда накануне Дня моряка-подводника генеральный директор конструктурсого бюро морской техники «Рубин» Игорь Вильнит сообщил о том, что КБ приступило к созданию субмарин пятого поколения – атомной и неатомной.

Ровно через год главнокомандующий ВМФ адмирал Виктор Чирков сообщил, что созданием лодки пятого поколения занимается Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит».

Вскоре оба КБ изложили свои взгляды на то, какими должны быть создаваемые ими перспективные субмарины. И стало понятно, что не существует даже приблизительных критериев, которым должны удовлетворять лодки пятого поколения. Единственное, в чем совпадают взгляды «Рубина» и «Малахита» – лодка должна шуметь меньше, чем все известные модели предыдущих поколений. Поэтому любую новую лодку, отличающуюся повышенными тактико-техническими характеристиками, вполне могут назвать лодкой пятого поколения.