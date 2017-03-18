Министерство обороны РФ возобновляет строительство “Зубров”

Использовано фото: yandex.ru/images “Зубр”

Минобороны России намерено возобновить в Крыму на заводе «Море» строительство скоростных десантных катеров на воздушной подушке “Зубр”, заявил замглавы оборонного ведомства Юрий Борисов. Об этом сегодня сообщают РИА Новости

“Думаю, что мы в будущем востребуем все мощности этого завода. Есть у нас планы по размещению в ближайшем будущем заказа на скоростные катера на воздушной подушке, поэтому я считаю, у завода очень прогнозируемое и счастливое будущее”, — сказал Борисов.

Как отметил генеральный директор завода Олег Зачиняев, завод всегда специализировался на выпуске кораблей из легких сплавов и на воздушной подушке.

“В советское время завод выпустил около десяти “Зубров” совместно с петербургским морским проектно-конструкторским бюро “Алмаз”. Недавно мы прорабатывали вопрос о продолжении выпуска данных кораблей. Мы готовы и хотим вернуться к своей исторической специализации” — сказал Зачиняев.

Как уточнил гендиректор, планируется строительство модернизированного “Зубра” с улучшенными характеристиками и боевыми свойствами.

Десантный корабль “Зубр” на воздушной подушке предназначен для высадки десанта на необорудованные причалами берега. Может перевозить как морских пехотинцев, так и технику.

Завод “Море” — производитель кораблей военного и гражданского назначения: судов на подводных крыльях, на воздушной подушке, на воздушной каверне, глиссирующих, а также яхт и катеров с корпусами из алюминиево-магниевых сплавов. На “Море” в советское время производились десантные корабли на воздушной подушке типа “Зубр”, уникальные противолодочные корабли проекта “Сокол”. Завод “Море” являлся также крупнейшим производителем судов гражданского назначения на подводных крыльях типа “Циклон”, “Комета”, “Восход”, “Олимпия”.

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Источник: voicesevas.ru