Главная » Вооруженные силы

Министерство обороны РФ возобновляет строительство “Зубров”

07:57. 18 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Использовано фото: yandex.ru/images “Зубр”

Минобороны России намерено возобновить в Крыму на заводе «Море» строительство скоростных десантных катеров на воздушной подушке “Зубр”, заявил замглавы оборонного ведомства Юрий Борисов. Об этом сегодня сообщают РИА Новости

“Думаю, что мы в будущем востребуем все мощности этого завода. Есть у нас планы по размещению в ближайшем будущем заказа на скоростные катера на воздушной подушке, поэтому я считаю, у завода очень прогнозируемое и счастливое будущее”, — сказал Борисов.

Как отметил генеральный директор завода Олег Зачиняев, завод всегда специализировался на выпуске кораблей из легких сплавов и на воздушной подушке.

“В советское время завод выпустил около десяти “Зубров” совместно с петербургским морским проектно-конструкторским бюро “Алмаз”. Недавно мы прорабатывали вопрос о продолжении выпуска данных кораблей. Мы готовы и хотим вернуться к своей исторической специализации” — сказал Зачиняев.

Как уточнил гендиректор, планируется строительство модернизированного “Зубра” с улучшенными характеристиками и боевыми свойствами.

Десантный корабль “Зубр” на воздушной подушке предназначен для высадки десанта на необорудованные причалами берега. Может перевозить как морских пехотинцев, так и технику.
Завод “Море” — производитель кораблей военного и гражданского назначения: судов на подводных крыльях, на воздушной подушке, на воздушной каверне, глиссирующих, а также яхт и катеров с корпусами из алюминиево-магниевых сплавов. На “Море” в советское время производились десантные корабли на воздушной подушке типа “Зубр”, уникальные противолодочные корабли проекта “Сокол”. Завод “Море” являлся также крупнейшим производителем судов гражданского назначения на подводных крыльях типа “Циклон”, “Комета”, “Восход”, “Олимпия”.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

Источник: voicesevas.ru

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новая книга В.И. Матвеева: «Угрозы и войны 2014-2015 гг. Книга I»
...Европе основная тяжесть нового военного строительства ложится на страны Восточной ...заявил о том, что Украина возобновляет интеграцию в альянс. Украину ... авиаремонтный завод (ЧАРЗ), подведомственный Министерству обороны, и польский Военный завод электроники...
Новости Украины и Новороссии 29 июня 2015
...Они то затухают, то возобновляются. Причем количество обстрелов увеличивается...Пресс-служба канадского министерства обороны приводит слова главы оборонного ведомства Джейсона ... поддержки демократии и институционального строительства. Напомним, ранее «Русская...
Новости России и Крыма. Сегодня 19 марта 2015
...продукции марки в РФ будут возобновлены только после того, как ...заказчиками ракетного комплекса «Ангара» являются министерство обороны РФ и Федеральное космическое агентство...первоначального взноса на покупку или строительство жилья, не дожидаясь достижения ...
Сводки от Ополчения Новороссии на 11 марта 2015
...Над Краматорском днём 10 марта возобновлялась активность военной авиации, также... формированию армии сербов, началось строительство армии БиГ, командовать которой был...стягивают технику в Артемовск. Министерство обороны ДНР зафиксировало сосредоточение войск и...
Новости Украины и Новороссии 19 марта 2016
...Великобритания приняла решение удвоить помощь министерству обороны Украины. К оглавлению | ...наконец-то вынудили начать строительство долгожданного энергетического моста через...украинских радиостанций, а также возобновлена трансляция крымско-татарского канала...
Ракетные поезда, которые уничтожил враг-масон Путин
...возобновлены. По последним данным, в настоящее время сотрудники проектных организаций и министерства обороны..., необходимо учесть необходимость строительства инфраструктуры. Судя по ... имеющихся построек или строительство новых значительно увеличит стоимость...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>