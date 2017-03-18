30 адмиралов, Макартур и проститутки

Газета Washington Post со ссылкой на материалы Минюста США сообщила о привлечении к ответственности за коррупцию восьмерых должностных лиц ВМС и Корпуса морской пехоты США. Их обвиняют в махинациях с сингапурским подрядчиком. Этот эпизод — лишь вершина айсберга: военная юстиция США подозревает в нечистоплотности более 200 офицеров флота, включая 30 адмиралов.

Много денег

Скандал, которому посвящена статья в Washington Post, разгорался в течение нескольких последних лет. Он связан с коррупцией в системе материально-технического обеспечения ВМС США в западной части Тихого океана, где одним из основных подрядчиков выступала компания Glenn Marine Group, основанная в 1946 году в Пенанге, Малайзия. Многие годы компания предоставляла услуги шипчандлера — поставщика продовольствия, воды, горючего, электроэнергии, мусоросборщика, а также иных видов снабжения и портовых услуг, постепенно распространив свою деятельность из Пенанга на множество других портов различных стран.

По имеющейся информации, предприятия, входившие в состав Glenn Marine Group, занимались обслуживанием кораблей ВМС США в Юго-Восточной Азии уже четверть века. Доход компании за это время — сотни миллионов долларов. По данным американской военной юстиции, руководитель и владелец компании, сингапурский бизнесмен Леонард Гленн Фрэнсис (известный под прозвищем «толстый Леонард») обеспечил своему бизнесу льготные условия благодаря систематическому подкупу старших офицеров 7-го флота ВМС США, в зону ответственности которого входит западная часть Тихого океана.

Проблемы как у самого Фрэнсиса, так и у сотрудничавших с ним офицеров ВМС возникли на фоне попыток администрации Барака Обамы сократить американские военные расходы, когда контролирующие органы заинтересовались необоснованно высокими ценами в некоторых контрактах. Выяснилось, что Леонард Фрэнсис вовлек в сложную схему подкупа десятки высокопоставленных офицеров флота, расплачиваясь за выгодные контракты с коррумпированными военными крупными денежными суммами, отдыхом в дорогих отелях, элитным алкоголем, предметами роскоши и услугами проституток.

Чтобы арестовать Фрэнсиса, американцы провели масштабную тайную операцию с задействованием нескольких адмиралов, пригласивших подрядчика в США якобы для обсуждения новых заманчивых контрактов. Бизнесмен приехал в Штаты, и 16 сентября 2013 года был арестован в своем гостиничном номере с видом на гавань Сан-Диего — главную базу Тихоокеанского флота ВМС США. Это был первый шаг в операции с участием сотен сотрудников правоохранительных органов разных стран в Америке, Азии и Океании, задерживавших и допрашивавших многих подозреваемых, а также изымавших необходимые документы.

Разъездной катер ВМС США в бухте Манилы

Среди главных затруднений, как отмечает американская пресса, был риск утечки информации — американские правоохранительные органы уже располагали сведениями о подкупе Фрэнсисом не только военнослужащих, но и сотрудников спецслужб, которые в обмен на материальную помощь «сливали» бизнесмену секретные данные о внутренних расследованиях.

Основная коррупционная схема была предельно проста: подкупленные Фрэнсисом офицеры и адмиралы выбирали для заходов военных кораблей те порты, где соответствующие услуги предоставлялись его компаниями. Эти услуги щедро оплачивались из средств военного бюджета, выделяемых на материально-техническое обеспечение флота.

Вот лишь несколько задержанных по делу Фрэнсиса:

— Коммандер Майкл Мишевич — передавал секретную информацию о планируемых заходах кораблей ВМС США в порты. Выпускал рекомендации для кораблей, в которых отдавал предпочтение портам, контролируемым Фрэнсисом. Получал «откаты» в виде билетов для своей семьи на шоу «Король Лев» в Токио, перелета и билетов на концерт Леди Гаги, услуг проституток.

— Сотрудник службы криминальных расследований ВМС США Джон Беливо — собирал информацию относительно проводимых в США исследований деятельности компании Glenn defence Marine (Asia) (GDMA, одна из компаний, входящих в Glenn Marine Group) и передавал ее Фрэнсису в обмен на трехнедельное путешествие в Азии, ноутбук для его подруги и также услуг проституток.

— Коммандер Хосе Луис Санчес — предоставлял GDMA секретную информацию о передвижениях кораблей флота. Фрэнсис оплачивал ему и его друзьям тусовки с проститутками в разных азиатских отелях.

Не только много денег

Схожим образом Фрэнсис расплачивался и с высокопоставленным сотрудником разведки ВМС США контр-адмиралом Брюсом Лавлессом. В 2008 году в Маниле во время захода на Филиппины корабля управления 7-го флота «Блю Ридж» пять офицеров ВМС приняли участие, как сказано в Washington Post, в «неистовой многодневной вечеринке с каруселью проституток» в гостинице «Шангри-Ла». Военные выпили весь имевшийся у отеля запас шампанского «Дом Периньон». Все расходы, превышающие 50 тысяч долларов, Фрэнсис взял на себя. Помимо того, как сообщает издание, Фрэнсис регулярно преподносил своим деловым партнерам часы стоимостью от 25 тысяч долларов, кубинские сигары ценой в две тысячи долларов за коробку, коньяк аналогичной стоимости, оплачивал номера в отелях ценой от 600 долларов за ночь. Скрупулезное перечисление цен в статье в итоге начинает напоминать советские фельетоны о морально-бытовом разложении на Западе, или, если брать новейшую историю России, — многочисленные коррупционные скандалы вокруг Западной группы войск в первой половине 1990-х годов.

В другом случае дело дошло уже до надругательства над американской военной историей. Во время очередного захода «Блю Ридж» в Манилу в 2007 году Фрэнсис организовал нескольким офицерам ВМС США секс-вечеринку в номере, который некогда занимал генерал Дуглас Макартур, командовавший американской армией на Филиппинах. «Имеющие отношение к генералу Макартуру предметы обстановки использовались для половых актов», — цитирует WP обвинительное заключение.

Масштаб происходящего не исчерпывается морально-бытовым разложением отдельных офицеров (или даже групп офицеров) и подтверждается найденными в переписке Фрэнсиса сотнями электронных писем от высокопоставленных офицеров ВМС, в том числе с благодарностями за теплый прием. Среди его клиентов оказались командовавшие в разное время 7-м флотом вице-адмиралы Роберт Уиллард и Джонатан Гринерт, впоследствии завершившие службу на должностях командующего ВМС США на Тихом океане и начальника военно-морских операций соответственно, ушедшие в отставку в звании адмиралов флота.

Уиллард и Гринерт пока не стали (по крайней мере, официально) фигурантами дела «Толстого Лео», но комментировать ситуацию отказались. В общей сложности в ходе расследования сотрудники американских правоохранительных органов допросили несколько сотен офицеров, включая адмиралов. Более 200 человек, в том числе 30 адмиралов, находятся под подозрением.

Вице-адмиралы Роберт Уиллард (слева), Джонатан Гринерт

«Советы не могли бы проникнуть к нам лучше, чем Леонард Фрэнсис, — цитирует WP анонимного офицера ВМС США. — Он обладает навыками общения с людьми любого положения. Он купит вас так быстро, что вы даже не успеете этого понять. В свое время он распространил свое влияние на всю командную цепочку. КГБ не сделал бы то, что сделал он»

Как далеко зайдет расследование скандала «Толстого Лео» и к чему это приведет, сказать сложно. Дел подобного масштаба, где под подозрение попадают сразу несколько поколений командиров и штабных офицеров большей части ВМС США, в истории еще не было.