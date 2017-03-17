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Учёные доказали, что интеллектуальные игры воспитывают гения

18:00. 17 марта 2017 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал:

Исследователи из Бостона сообщили, что им удалось выяснить, как игры могут влиять на развитие умственных способностей

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Исследования позволили доказать, что интеллектуальные игры настолько полезны для детей, что могут сделать из них в будущем настоящих гениев. Как передает научное издание, математические упражнения способствуют развитию мозга трёхлетнего ребёнка. При этом, ученые отмечают, что очень важно начинать заниматься с ребенком с самых ранних лет, когда его мозг еще воспринимает всю информацию и усваивает ее намного быстрее, чем будет этот делать позднее. При этом, давать информацию лучше в игровой форме.

Во время эксперименты ученые попросили родителей-добровольцев давать детям только развивающие игры, которые должны были способствовать развитию их различных способностей. Начинали учить детей такие родители уже с трех лет. Оказалось, что это влияло на мозг и на интеллектуальные способности ребенка, который в будущем выполнял задачи по математике все лучше и лучше.

Исследование показало, что необходимо уже с самого маленького возраста помогать детям развивать интеллектуальные способности. В будущем это может сильно отразиться на интеллектуальном уровне ребенка и позволит его повысить. При этом, ученые говорят, что проще всего развивать именно математические способности с помощью игр, как развивать гуманитарный склад ума ученые еще не выяснили, но продолжат свои наблюдения.

В целом, люди, выросшие на интеллектуальных играх, затем лучше устраивались в жизни, они имели высокооплачиваемую работу и стабильность. Также их интеллектуальные способности были выше уже и во взрослом возрасте.

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medikforum.ru

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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