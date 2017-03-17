Учёные доказали, что интеллектуальные игры воспитывают гения

Концептуал СМИ Исследователи из Бостона сообщили, что им удалось выяснить, как игры могут влиять на развитие умственных способностей

Исследования позволили доказать, что интеллектуальные игры настолько полезны для детей, что могут сделать из них в будущем настоящих гениев. Как передает научное издание, математические упражнения способствуют развитию мозга трёхлетнего ребёнка. При этом, ученые отмечают, что очень важно начинать заниматься с ребенком с самых ранних лет, когда его мозг еще воспринимает всю информацию и усваивает ее намного быстрее, чем будет этот делать позднее. При этом, давать информацию лучше в игровой форме.

Во время эксперименты ученые попросили родителей-добровольцев давать детям только развивающие игры, которые должны были способствовать развитию их различных способностей. Начинали учить детей такие родители уже с трех лет. Оказалось, что это влияло на мозг и на интеллектуальные способности ребенка, который в будущем выполнял задачи по математике все лучше и лучше.

Исследование показало, что необходимо уже с самого маленького возраста помогать детям развивать интеллектуальные способности. В будущем это может сильно отразиться на интеллектуальном уровне ребенка и позволит его повысить. При этом, ученые говорят, что проще всего развивать именно математические способности с помощью игр, как развивать гуманитарный склад ума ученые еще не выяснили, но продолжат свои наблюдения.

В целом, люди, выросшие на интеллектуальных играх, затем лучше устраивались в жизни, они имели высокооплачиваемую работу и стабильность. Также их интеллектуальные способности были выше уже и во взрослом возрасте.

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