Главная » Здоровье, Мировоззрение

Осложнение после прививки у вашего ребёнка

18:07. 17 марта 2017 Просмотров - 108 Нет комментариев Опубликовал:

Давайте поговорим о прививках. Я знаю, какая это сложная тема, поэтому очень редко говорю об этом. Но стоило бы говорить чаще. Ведь я знаю кое-что.

Сторонники прививок, возмущающиеся теми, кто прививки не ставит, я хочу обратиться к вам. Представьте на секунду, что осложнение после прививки случилось именно с вашим ребёнком. Никто от этого не застрахован. Вот просто на секунду представьте — у вас родился здоровый малыш, развивался и рос. А потом вдруг раз — и откат. И сложные диагнозы, от которых в груди все разрывается на миллионы кусочков. У вашего малыша, с которым до этого все было хорошо. Не у какого-то там мифического, где-то там, в статистических таблицах, а у вашей кровинки. Как вы тогда будете относиться к прививкам?

Это не история из пальца, это история моего ребёнка. Это не о какой-то придуманной и далёкой тете из интернета. Я лично с этим столкнулась. Поэтому я имею право говорить правду о прививках. Уж простите меня, если вам это не по душе. В конечном итоге каждый родитель решает сам, соизмеряя риски той и другой стороны. Я столкнулась с тем, что о рисках самих прививок говорится слишком мало. И риск тех болезней, из-за которых мы вливаем в своих детей яд, гораздо ниже.

Я сама была настроена, что прививки нужны обязательно, и старший сын получил их сполна, по графику весь первый год жизни. Я даже не думала, что такое случается, а уж тем более, что такое случится со мной.

Да, это случается не со всеми и не всегда. У большого количества детей все проходит хорошо. Во всяком случае мы ничего такого не видим, и нам кажется, что все отлично. Хотя многое остаётся за кадром, последствия сразу незаметны. Но такие случаи есть, и их много. Занимаясь реабилитацией сына после прививок, я видела сотни таких детей. И это лишь те, которых я видела. Я видела детей, у которых после прививки начался ДЦП, которые лишились слуха, зрения, у которых появился аутизм. Много страшных последствий таких полезных уколов.

Проблема в том, что доказать это трудно. Даже если ты утром поставила прививку, а вечером ребёнка парализовало, ты никому и ничего не докажешь. Смерть спишут на «синдром внезапной смерти», паралич – на внутриутробные проблемы развития. И статистика осложнений не ведётся. Как ее вести?

У моего Даньки в тканях ртуть. Ртуть, мать ее, настоящая ртуть и свинец с превышением норм в 10-20 раз. Как будто мы его кормили не молоком, а ртутью — по ложечке каждое утро. Как будто мы ежедневно разбивали градусники и вливали это в ребёнка. Или как будто он работает с рождения на ртутном заводике. Именно ртутью и ее солями убивают вирусы в прививках. Вы знаете только тимеросал, которого там уже вроде как нет? В некоторых до сих пор есть и он. В других — есть другие соли ртути, которые могут вывестись из организма ребёнка, а могут нет — и тогда получаем токсическое отравление. Чтобы их вывести потом нужна очень сложная и опасная терапия. Мы до сих пор не можем решиться на неё.

Кроме тяжёлых металлов в прививках есть чужеродные белки, неизвестные нам пока вирусы и недоказанная эффективность. Прививка не гарантирует, что ребёнок не заболеет.

Не гарантирует она и того, что если заболеет, то все пройдёт легче. Многие прививки вообще бесполезны, потому что есть люди, например, которые никогда не заболеют туберкулезом, а есть те, кто от этой прививки заболевает, вместо того, чтобы получить иммунитет. Прививка от гепатита ставится в развитых странах только в случае, если мама им больна. А у нас дают ее всем, причём сразу после рождения, когда малыш ещё такой хрупкий. Ветрянка, корь, коклюш, краснуха — это не такие страшные болезни, не бубонная чума, чтобы рисковать так здоровьем и иммунитетом ребёнка, вливая в него непонятно что.

Почитайте список возможных осложнений после прививок. И ужаснётесь. Последствия могут наступить в течение месяца после. И вы даже этого не поймёте. И никому ничего не докажете. Вы и не узнаете, что происходит с организмом ребенка. Мне все это показал дорогой анализ французской лаборатории чёрным по белому — превышение солей тяжёлых металлов в тканях моего маленького сына.

Я знаю, сколько нам все это уже стоило и сколько ещё впереди. Сколько нервов потрачено, сколько времени, сил, денег ушло туда. Да, многие вещи приходят кармически, и не просто так — раз Господь это допустил. Но это не значит, что нам нужно выключать свои мозги и верить всему, что говорят в телевизоре. С нами это случилось. И больше ни один из наших детей не получил ни одной прививки.

Станете после такого вы ставить прививки другим своим детям? Я нет. Мой муж лично подписывал отказы и грозился в роддоме поставить прививку тем медсёстрам, кто подойдёт к детям со шприцем.

Что такое прививка? По факту вы вливаете в кровь своего маленького беззащитного и хрупкого ребёнка абсолютно неведомую вам жидкость.

Вы не знаете наверняка, что это, вам говорят, что это лекарство, но вы не можете проверить, что входит в его состав. Не поймете и эффективность, можете только прочитать какие-то бумажки, в которых вряд ли что-то поймете. И даже если состав будет написан, вы не увидите на упаковке всего. Вам не расскажут, что антитела в вакцинах вырабатываются животными, у которых совсем другое ДНК, и которые болеют болезнями, неведомыми пока людям.

Риск ли это? Вся жизнь сплошной риск. Но своими руками калечить своих детей, убивать их иммунитет и отравлять кровь неведомой жидкостью с солями тяжёлых металлов я не буду. С меня хватит.

Тем, кто верит в то, что из-за этого будут эпидемии, предлагаю изучать, что ещё изменилось за сто с лишним лет в мире. Кроме прививок. Гигиена, например, условия жизни, системы очистки воды и так далее.

И ещё предлагаю вспомнить о том, что прививка действует не всю жизнь, и их нужно обновлять каждые 5-10 лет. Вы свои обновляете? Если нет, то вы тоже «в зоне риска» и тоже «выезжаете на тех, кто прививается», а ещё ведёте мир к эпидемии.

А ещё можно посмотреть, какой это прибыльный бизнес. Прибыльный и очень удобный. Можно много чего контролировать таким образом – даже прирост населения. В некоторых странах от прививки ещё и не откажешься. Хорошо, что у нас это делается просто, и это право у нас пока никто не отнял. И отказ от прививок по закону не влияет на прием ребенка в школу и садик.
Я не призываю всех отказаться от прививок. Вы решаете сами, вы родители. Вы можете ставить прививки не по графику, а чуть позже. 

Не в первый год, когда ребенок так быстро развивается, а после трех лет, например. Можете перед прививками сходить к хорошему иммунологу, сдать все анализы, провести полное обследование. Можете выбрать, какие прививки вы будете ставить, а какие нет.

Я знаю иммунологов, которые не ставят прививки своим детям. Знаю таких же педиатров. Согласитесь, это о чем-то говорит. Исследований о прививках очень много, и сейчас в интернете вы можете найти много видео и статей на эту ему, чтобы принять свое собственное решение. Потому что никто кроме вас это решение принять не может. И ответственность за этот выбор нести будете тоже вы сами.

Ольга Валяева 

< ![CDATA[]]>Источник< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Право ребёнка – быть здоровым!
... течение нескольких недель после проведённой прививки ваш ребёнок беззащитен перед любой инфекцией...ли вы, что существуют осложнения после прививок, которые появляются спустя ...раз выше, чем получить осложнение от прививки», – прояснила ситуацию корреспонденту...
Как я отказывался от вакцинации ребёнка
...исследований являются причиной множественных осложнений. Что это не простые...сам решать, делать своему ребёнку прививку или нет. В ответ...противном случае прошу изложить ваши доводы и обоснования в ..., которые являются основанием, после чего это будет направлено...
30 причин сказать прививкам - НЕТ!
... взрослый возраст, когда тяжелые осложнения от вполне безопасных детских болезней...всего это бывает после прививки АКДС, но может быть после любой прививки) - симптом раздражения... введения чужеродных белков в организм вашего ребёнка. 22. Однажды введённые в ...
Прививка ценою в жизнь…
... «Перечень поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими прививками, включенными в ...заболевания вы и ваши дети можете получить... что осложнение после вакцинации – это именно поствакцинальное осложнение, а... человек! За жизнь ребёнка – родители. А...
8 железобетонных причин, чтобы делать ребёнку прививки
... нужно сделать своему ребёнку прививку. 1. Организм вашего ребенка страдает от... к катастрофе), посвященный обсуждение осложнений после вакцинации. Общественный интерес к... о необходимости проведения расследования осложнений после прививок. (Трамп начинает ...
Информация о прививках – будущим мамам
...мало кто задумывается о будущих прививках своему ребёнку (особенно те родители, ... Вашему сайту за помощь! Очень правильно выбрана целевая аудитория – беременные. После... их отрицательных последствий. Об осложнениях вакцинопрофилактики речи или нет вообще...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>