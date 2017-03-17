Осложнение после прививки у вашего ребёнка

Давайте поговорим о прививках. Я знаю, какая это сложная тема, поэтому очень редко говорю об этом. Но стоило бы говорить чаще. Ведь я знаю кое-что.

Сторонники прививок, возмущающиеся теми, кто прививки не ставит, я хочу обратиться к вам. Представьте на секунду, что осложнение после прививки случилось именно с вашим ребёнком. Никто от этого не застрахован. Вот просто на секунду представьте — у вас родился здоровый малыш, развивался и рос. А потом вдруг раз — и откат. И сложные диагнозы, от которых в груди все разрывается на миллионы кусочков. У вашего малыша, с которым до этого все было хорошо. Не у какого-то там мифического, где-то там, в статистических таблицах, а у вашей кровинки. Как вы тогда будете относиться к прививкам?

Это не история из пальца, это история моего ребёнка. Это не о какой-то придуманной и далёкой тете из интернета. Я лично с этим столкнулась. Поэтому я имею право говорить правду о прививках. Уж простите меня, если вам это не по душе. В конечном итоге каждый родитель решает сам, соизмеряя риски той и другой стороны. Я столкнулась с тем, что о рисках самих прививок говорится слишком мало. И риск тех болезней, из-за которых мы вливаем в своих детей яд, гораздо ниже.

Я сама была настроена, что прививки нужны обязательно, и старший сын получил их сполна, по графику весь первый год жизни. Я даже не думала, что такое случается, а уж тем более, что такое случится со мной.

Да, это случается не со всеми и не всегда. У большого количества детей все проходит хорошо. Во всяком случае мы ничего такого не видим, и нам кажется, что все отлично. Хотя многое остаётся за кадром, последствия сразу незаметны. Но такие случаи есть, и их много. Занимаясь реабилитацией сына после прививок, я видела сотни таких детей. И это лишь те, которых я видела. Я видела детей, у которых после прививки начался ДЦП, которые лишились слуха, зрения, у которых появился аутизм. Много страшных последствий таких полезных уколов.

Проблема в том, что доказать это трудно. Даже если ты утром поставила прививку, а вечером ребёнка парализовало, ты никому и ничего не докажешь. Смерть спишут на «синдром внезапной смерти», паралич – на внутриутробные проблемы развития. И статистика осложнений не ведётся. Как ее вести?

У моего Даньки в тканях ртуть. Ртуть, мать ее, настоящая ртуть и свинец с превышением норм в 10-20 раз. Как будто мы его кормили не молоком, а ртутью — по ложечке каждое утро. Как будто мы ежедневно разбивали градусники и вливали это в ребёнка. Или как будто он работает с рождения на ртутном заводике. Именно ртутью и ее солями убивают вирусы в прививках. Вы знаете только тимеросал, которого там уже вроде как нет? В некоторых до сих пор есть и он. В других — есть другие соли ртути, которые могут вывестись из организма ребёнка, а могут нет — и тогда получаем токсическое отравление. Чтобы их вывести потом нужна очень сложная и опасная терапия. Мы до сих пор не можем решиться на неё.

Кроме тяжёлых металлов в прививках есть чужеродные белки, неизвестные нам пока вирусы и недоказанная эффективность. Прививка не гарантирует, что ребёнок не заболеет.

Не гарантирует она и того, что если заболеет, то все пройдёт легче. Многие прививки вообще бесполезны, потому что есть люди, например, которые никогда не заболеют туберкулезом, а есть те, кто от этой прививки заболевает, вместо того, чтобы получить иммунитет. Прививка от гепатита ставится в развитых странах только в случае, если мама им больна. А у нас дают ее всем, причём сразу после рождения, когда малыш ещё такой хрупкий. Ветрянка, корь, коклюш, краснуха — это не такие страшные болезни, не бубонная чума, чтобы рисковать так здоровьем и иммунитетом ребёнка, вливая в него непонятно что.

Почитайте список возможных осложнений после прививок. И ужаснётесь. Последствия могут наступить в течение месяца после. И вы даже этого не поймёте. И никому ничего не докажете. Вы и не узнаете, что происходит с организмом ребенка. Мне все это показал дорогой анализ французской лаборатории чёрным по белому — превышение солей тяжёлых металлов в тканях моего маленького сына.

Я знаю, сколько нам все это уже стоило и сколько ещё впереди. Сколько нервов потрачено, сколько времени, сил, денег ушло туда. Да, многие вещи приходят кармически, и не просто так — раз Господь это допустил. Но это не значит, что нам нужно выключать свои мозги и верить всему, что говорят в телевизоре. С нами это случилось. И больше ни один из наших детей не получил ни одной прививки.

Станете после такого вы ставить прививки другим своим детям? Я нет. Мой муж лично подписывал отказы и грозился в роддоме поставить прививку тем медсёстрам, кто подойдёт к детям со шприцем.

Что такое прививка? По факту вы вливаете в кровь своего маленького беззащитного и хрупкого ребёнка абсолютно неведомую вам жидкость.

Вы не знаете наверняка, что это, вам говорят, что это лекарство, но вы не можете проверить, что входит в его состав. Не поймете и эффективность, можете только прочитать какие-то бумажки, в которых вряд ли что-то поймете. И даже если состав будет написан, вы не увидите на упаковке всего. Вам не расскажут, что антитела в вакцинах вырабатываются животными, у которых совсем другое ДНК, и которые болеют болезнями, неведомыми пока людям.

Риск ли это? Вся жизнь сплошной риск. Но своими руками калечить своих детей, убивать их иммунитет и отравлять кровь неведомой жидкостью с солями тяжёлых металлов я не буду. С меня хватит.

Тем, кто верит в то, что из-за этого будут эпидемии, предлагаю изучать, что ещё изменилось за сто с лишним лет в мире. Кроме прививок. Гигиена, например, условия жизни, системы очистки воды и так далее.

И ещё предлагаю вспомнить о том, что прививка действует не всю жизнь, и их нужно обновлять каждые 5-10 лет. Вы свои обновляете? Если нет, то вы тоже «в зоне риска» и тоже «выезжаете на тех, кто прививается», а ещё ведёте мир к эпидемии.

А ещё можно посмотреть, какой это прибыльный бизнес. Прибыльный и очень удобный. Можно много чего контролировать таким образом – даже прирост населения. В некоторых странах от прививки ещё и не откажешься. Хорошо, что у нас это делается просто, и это право у нас пока никто не отнял. И отказ от прививок по закону не влияет на прием ребенка в школу и садик.

Я не призываю всех отказаться от прививок. Вы решаете сами, вы родители. Вы можете ставить прививки не по графику, а чуть позже.

Не в первый год, когда ребенок так быстро развивается, а после трех лет, например. Можете перед прививками сходить к хорошему иммунологу, сдать все анализы, провести полное обследование. Можете выбрать, какие прививки вы будете ставить, а какие нет.

Я знаю иммунологов, которые не ставят прививки своим детям. Знаю таких же педиатров. Согласитесь, это о чем-то говорит. Исследований о прививках очень много, и сейчас в интернете вы можете найти много видео и статей на эту ему, чтобы принять свое собственное решение. Потому что никто кроме вас это решение принять не может. И ответственность за этот выбор нести будете тоже вы сами.

Ольга Валяева