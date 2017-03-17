Огромные изумруды были найдены на испанском галеоне, затонувшем у побережья Флориды почти четыре века назад

С молотка уйдет коллекция Marcial de Gomar Emerald Collection, состоящая более из чем двух десятков как ограненных, так и необработанных изумрудов

С молотка уйдет коллекция Marcial de Gomar Emerald Collection, состоящая более из чем двух десятков как ограненных, так и необработанных изумрудов

С особым нетерпением ценители изумрудов ждут аукциона Guernsey, который состоится 25 апреля в Нью-Йорке. На нем будет продаваться очень редкий изумруд весом 887 карат. Предположительно, за Глорию заплатят 4-5 миллионов долларов. Кстати, изумруды ценятся дороже алмазов.

С молотка уйдет коллекция Marcial de Gomar Emerald Collection, состоящая более из чем двух десятков как ограненных, так и необработанных изумрудов, а также из 13 ювелирных украшений, украшенных изумрудами. Кроме Глории, внимание знатоков и ценителей драгоценных камней вне всяких сомнений привлечет крупнейший звездчатый изумруд Marcial de Gomar Star.

На продажу выставлена также группа из девяти необработанных изумрудов, известных под названием «Девять столпов Анд». Общий вес камней составляет немногим более 91 карата. Ожидается, что они будут проданы за 2,5-3,5 миллиона долларов. Изумруд «Королева морей» в 4,39 карат должен уйти с молотка за 250-350 тыс. долларов. Кроме драгоценных камней, можно будет купить и золотые монеты.

Ценности и интереса к коллекции редких изумрудов придает и то, что они найдены на месте крушения испанского галеона «Наша сеньора из Аточи», затонувшего в 1622 году, пишет Daily Telegraph. Аукционеры называют перевозимый на нем груз самым ценным подводным кладом в истории человечества. Галеон «Аточа» входил в состав эскадры из 28 кораблей, перевозившей несметные сокровища в Испанию. 6 сентября 1622 года ураган разметал корабли у берегов Флориды. Огромная волна, как щепку, швырнула «Аточу» на рифы около острова Драй-Тортуга, расположенного в 60 километрах к западу от Флориды. Судно быстро пошло на дно. Спастись удалось лишь 3 морякам и 2 рабам.

Десятки искателей подводных кладов 350 лет искали обломки корабля, но повезло лишь американцу Мелу Фишеру. После 16-летних поисков он поднял в 1985 году около 40 тонн золота и серебра и примерно 40 килограммов изумрудов. Стоимость сокровищ составила 400 миллионов долларов. Кстати, за работу Фигеру заплатили изумрудами.

http://www.nnov.kp.ru/daily/26655.7/3675165/