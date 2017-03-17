Общество без будущего

Зверь в человеке не сдавался, он блокировал мотор, тянущий всю систему вверх, к наибольшей упорядоченности.

…Но из века в век накапливая содержание – система накапливала и ошибки, сбои, разного рода перверсии. И если мотором европейской цивилизации была христианская философия, то в ХХ веку возникла ситуация: этот мотор забило всяким мусором. Мусором интеллектуальным, организационным, мусором, пробравшимся даже в ранг традиции от долгого использования, и т.п.

Весь процесс истории – был процессом упорядочивания окружающей среды, весьма затрудненный рецидивами дикого и звериного в природе людей.

Столкнувшись с дикой природой, первобытный человек испытывал ненависть и страх. Как писалось в моей любимой детской книжке об этапах развития общества – «Глава 1. Человек поклоняется и проклинает». Такое вот было начало истории. Поклонялись и проклинали стихийные силы вокруг пещеры. А что они ещё могли делать, с каменным топором, в окружении саблезубых тигров?!

1. Почистить мотор, чтобы он снова «тянул».

2. Отказаться от этого мотора.

Или вы продолжаете намеченный тренд восхождения, наладив сломанную технику, или, наплевав на поломки, вы отказываетесь и от самого восхождения.

ХХ век предложил социализм как первый вариант для христианской цивилизации, и фашизм, как второй.

Мы не будем углубляться в богатейший фактический материал ГРИМАСНИЧАНИЯ истории. И социализм, и фашизм сами себя до конца не понимали – потому что они ведь не сами по себе существуют, а существуют в носителях, полных личными, индивидуальными заморочками, маразмами. Очень трудно отделить ОБЪЕКТИВНУЮ тенденцию от кривляний конкретной личности – со всеми её выкрутасами личного плана.

Увы, история гримасничает. Конкретные её деятели не просто воплощают мега-проект, но ещё и вносят в него частичку своей индивидуальности, порой просто патологической.

Но если мы из множества деталей истории выйдем к макро-величинам, к закону больших чисел, то в хаосе самых нелепых и разнонаправленых метаний обнаружим вполне очевидное НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ.

В ХХ веке встал вопрос вопросов: мы имеем цивилизацию; и имеем и социопсихический кризис, кризис отношений в ней. Мы имеем практику, оторванную от идеалов цивилизации. То есть люди верят в одно, а делают совершенно противоположное. В церкви молятся изображениям апостолов, живших в коммунистической общине – а после церкви на сеновалах кучеров порют и девок насилуют, упиваясь звериным наслаждением животного доминирования…

Что же делать? Или мы эту цивилизацию очищаем от множественных (за двадцать веков накопившихся) блокираторов человеческой глупости, извращений, амбиций, мелочного эгоизма, мошеннических хитростей «власть имущих», ложно трактующих основные постулаты веры.

Или мы эту цивилизацию вообще выбрасываем в помойку, как сделал фашизм, и начинаем всё с «чистого листа», то есть с дохристианских отношений и систем организации.

При всех колоссальных исторических издержках и показном атеизме советского проекта – он был ЕДИНСТВЕННЫМ путём развития цивилизации.

Потому что вернутся туда, куда рвался Гитлер – ко временам Трояна, Нерона и Диоклетиана, ко временам викингов, (напомню, что Гитлер выстроил даже храмовый комплекс – «языческий Ватикан»), ко временам гуннов и вандалов – означало списать в утиль двадцать веков исторического развития и прогресса.

Всё, что выработала Европа, начиная со времён первых апостольских общин – фашистскому обществу не только лишнее, не только ненужное – но и отчётливо пахнет безумием в его понимании сути вещей.

Исторический социализм развивался крайне проблемно, и с первых же шагов пошёл «не в ту степь». Он понаделал таких парадоксов в своём мировоззрении, что буквально взорвал человеку мозг множественными социопатиями.

Он провозглашал очень много ненужного, и наоборот, скрывал очень много необходимого. И не только провозглашал, но и террористически отстаивал это…

Но это была болезнь, из которой два выхода: выздоровление или смерть.

Истории угодно было привести нас к умиранию социализма. Но пусть вас, читатель, не удивляет, что вместе с умиранием социализма началось вымирание и всей цивилизации, как таковой. Ведь её ключевое ядро – УПОРЯДОЧИВАНИЕ окружающей среды.

И всё, что имела цивилизация – науку ли или культуру, законодательство или мораль – всё работало на УПОРЯДОЧИВАНИЕ среды и отношений.

Если мы удалим ядро – то всё, что держалось на орбитах его притяжения (наука, культура, мораль, законность, общественные институты, практики) – начинают разлетаться в разные стороны, пропадая из виду.

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США, империя имеющая лавры победителей мирового социализма (при всех его исторических недостатках и частного плана уродствах) – в наши дни вынуждена признаваться устами своих теоретиков, что главной угрозой обществу при их мировом порядке становится ВЛАСТЬ ИДИОТОВ.

Том Николс, профессор в колледже военно-морского флота, специалист по контролю за вооружениями, в мартовском выпуске журнала Foreign Affairs (а это один из ведущих мозговых трестов Американской Империи) презентует свою книгу «Смерть экспертного знания».

Он пишет там на основании целого «Монблана» исследований, что современное западное (оно же демократическое) общество будет уничтожено агрессивным и безграмотным большинством собственного населения.

Большая статья, пересказывающая главные идеи книги, — «Как Америка потеряла веру в экспертные знания».

Диагноз профессора Николса: американцы дошли до той точки, когда невежество считается достоинством. Дискуссии превращаются в соревнования по умению громче всех орать. Громче же всех орут те, кто ничего не знает. Это люди, которые настолько невежественны, что неспособны осознать свое невежество и вообще неспособны воспринимать знания.

При этом жизнь на пике прогресса, в XX веке (XXI век – век деградации) усложнилась и требует экспертных знаний как никогда раньше. Итог победы над идеей плановой экономики – тотальная дисфункция общества. Не только российского: мирового.

Профессор Николс изобрел новое слово — «идиократия», власть идиотов. Автор книги про идиократию замечает: раньше библиотека была местом, где концентрируется не просто знание, а то, которое прошло хоть какую-то проверку, подверглось каким-то фильтрам. А теперь и сами эксперты потеряли самоуважение и готовы предоставить нужный результат тому, кто больше заплатит, то есть выдаст грант.

Книга профессора Николса вообще-то посвящена вопросу «Что не так с демократией?».

Как он полагает, произошла неприятность — «коллапс гражданства». Публика «отреклась» от своей важной обязанности — обязанности оставаться информированной и политически грамотной.

Автор пытается вернуть западную цивилизацию в эпоху, которая была до пост-советских реалий, в эпоху Просвещения. Но это утопия, потому что РАЦИОНАЛЬНОЕ и ПЛАНИРУЮЩЕЕ начала неразделимы.

Общество, отказавшееся от идеи планировать, например, экономику (и не её одну) – отрекается и от всех форм рациональной деятельности. Причина проста: они просто не нужны тому, кто живёт удачей, случаем, в обстановке лотереи. «Повезёт – не повезёт» – к разуму этот азарт картёжника не имеет никакого отношения (за исключением особого, паразитарного разума и тайного планирования у карточных шулеров).

Такое общество, возглавляемое шулерами, и состоящее из молящихся на слепую удачу лудоманов может сохранять себя только ЦЕНОЙ УБИЙСТВА РАЗУМА.

Оно и начало это делать в 60-е годы, когда придумала альтернативу культу Рацио – «рок, секс, наркотики». Рок, если в самом широком смысле брать это явление – есть форма культуры, отрицающая утончённость, мастерство и изящество. Сравните рокера со скрипачом и вы поймете, о чём я. Это культура, которая не может и не хочет стремится к развитым формам, апеллирует к обезьяньему в человеке.

Такая культура самых грубых культ-поделок прекрасно сочетается с сексом. Общество Разума сексуальную функцию подавляло, потому что холодный расчёт несовместим с горячим, зоологическим оргазмическим возбуждением. В сексе нет ничего человеческого: все звери этим занимаются, а человек – меньше всех.

Ну, и вишенка на торт: наркота. Она в буквальном смысле слова есть и ампутация Разума и протез на его место. Она позволяет смирится со всё более очевидным скотством окружающей жизни, в которой культура заменяется роком, а холодный расчёт – жаркой зоологической сексуальностью.

Итог такого пути в никуда мы можем уже видеть в статистике и диаграммах. Как пишет Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА «Россия сегодня»: «США проиграли войну против наркотиков». Другое дело – а вели ли США эту войну и хотели ли они в ней выигрывать?

И что они бы делали, если бы выиграли? Ну вот представьте, стоит толпа трезвых, вполне разумных, хорошо образованных людей, способных к холодному математическому расчёту, а им говорят поборники рынка:

-Не нужно планировать будущего, ребятки, вы просто друг друга жрите, тем и сыты будете…

С человеком разумным такой диалог не пройдёт. Человек разумный «пошлёт» с такими предложениями. Человек разумный ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО И ИЗУЧАЕТ процессы в мире, чтобы на основе своих знаний ПОПЫТАТЬСЯ ИМИ УПРАВЛЯТЬ.

А зачем ещё человеку наука? Зачем ему разум? Если они ничего не дают в практическом плане, если с их помощью нельзя день ото дня гарантированно улучшать жизнь – то они же какие-то паразиты мозга, получается. Они энергию сосут на мысли, а на практике всё так же стихийная неопределённость…

Такова главная причина, почему опиоидные наркотики продолжают сеять смертельный хаос в США, даже после 15 лет якобы «борьбы» с этой эпидемией.

В 2015 году от передозировки умерло больше людей, чем когда-либо прежде: 33 000 человек, согласно последнему исследованию Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Во многом благодаря росту использования опиоидных наркотиков, вырос и уровень смертности от передозировки наркотиками: сейчас на 100 000 человек приходится 16,3 умирающих от опиоидов. В 2002 году эти показатели были вдвое ниже.

Это делает причину смерти от передозировки наркотиков одно из самых страшных, чем другие основные причины смертности в США.

Некоторые штаты страдают гораздо больше остальных. В Западной Вирджинии и Нью-Гемпшире, например, коэффициент смертности от передозировки в два раза выше, чем в США в целом.

В новых данных учитываются случаи употребления героина и синтетических наркотиков, так как власти ужесточили доступ к отпускаемым по рецепту болеутоляющим оксиконтину и викодину, являющимся в то же время опиоидами.

Ограниченный доступ к обезболивающим заставил наркоманов перейти на героин и фентанил, синтетический наркотик, раз в 100 более мощный, чем героин.

В 2010 году на смерть от героина и синтетических наркотиков приходилось около 8% смертей. Пять лет спустя от героина стало умирать около четверти всех наркоманов, от синтетических наркотиков – 18%.

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Наркомания в мире – это эпитафия «человеку разумному» как биологическому виду. Человек разумный – был активным преобразователем природы, реальности.

Следовательно, он был социалистом. Он брал мир – и переделывал его под нужды своего вида, чтобы виду было теплее, сытнее, удобнее, чтобы вид использовал в борьбе за жизнь главное своё преимущество – способность просчитывать реакции окружающей среды на те или иные действия.

Если человек перестанет этим заниматься (то есть перестанет думать о построении социализма) – он перестанет быть разумным, и превратится в разновидность плесени, мхов, грибов, иных форм биологической активности, не преобразующих реальность, а лишь приспосабливающихся под неё.