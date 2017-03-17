Кризис в России рождает миллионеров пачками

За прошедший год число долларовых миллионеров в России выросло на 10% и составило 132 тысячи человек. Об этом говорится в ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения, подготовленном Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Отмечается, что в России этот показатель растет почти быстрее всего в мире. В Северной Америке, к примеру, по данным Knight Frank Research, количество миллионеров за 2016 год выросло на 6%, в бурно развивающемся Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 7%, на Ближнем и Среднем Востоке их число осталось прежним, а в Европе — даже сократилось на 3−4%. Единственным регионом, опередившим нашу страну, стала Австралия и Океания с 11% новых миллионеров.

При этом Австралия демонстрирует непрерывный экономический рост уже 25 лет подряд, и в 2016 ее ВВП увеличился на 3 с лишним процента. ВВП Новой Зеландии вырос на 3,1%. Кроме того, этот регион в целом считается офшорным раем. Что касается России, то падение уровня жизни в нашей стране происходит уже три года подряд. По данным того же исследования РАНХиГС, в 2016 реальные располагаемые денежные доходы населения составили 90,5% от уровня 2013 года, реальная начисленная заработная плата — 92,7%, реальный размер назначенных пенсий — 93,8% от уровня 2013.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения в РФ в 2016 году снизились на 5,9% по сравнению с 2015 годом. Только в январе 2017 доходы населения впервые с 2011 года выросли на 8,1%. Произошло это за счет единовременной выплаты пенсионерам пяти тысяч рублей, которую получили свыше 43 миллионов граждан. В целом же ситуация продолжает оставаться непростой. По данным Банка России, в январе 2017 объем вкладов сократился на 0,8%. По данным исследовательского холдинга Ромир, реальные повседневные расходы населения в феврале 2017 сократились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 3,3% и стали ниже уровня 2016 и даже 2013−2014 годов. В годовом выражении потребительские цены выросли на 4,6%. Зато ВВП страны в натуральном выражении снизился на 0,2% по итогам 2016 года.

В декабре 2016 вице-премьер Ольга Голодец признала, что в стране отмечается рост бедности, которая составляет 15%, а 14 марта сообщила, что это явление в России уникально, так как граждане остаются бедными даже при наличии работы. «Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, — это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере — работающие бедные», — констатировала Голодец.

Тем не менее, как подытоживает доклад РАНХиГС, «несмотря на снижение в среднем реальных располагаемых денежных доходов населения в 2016 по сравнению с 2015, доходы отдельных наиболее высокообеспеченных слоев населения возросли». Один из авторов доклада, начальник лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина отмечает, что число тех, кто богатеет в условиях кризиса, очень невелико.

— Миллионеры — это очень небольшой процент населения. Если быть точнее — 0,1% россиян в возрасте от 15 лет. Однако состояние их очень значительно. По сравнению с другими странами социальное неравенство в России очень велико, и это общеизвестно.

В исследовании оценивается не просто доход или заработная плата, а все состояние. Этот 0,1% - высокообеспеченные люди, которые владеют акциями крупных компаний, входят в списки Forbes и за счет уже имеющихся капиталов наращивают доходы. Свою роль в росте числа миллионеров сыграла и разница в валютных курсах, которая позволила группам предпринимателей увеличить свое состояние.

В то же время, большая часть населения России имеет только трудовые доходы или социальные выплаты, и на них падение курса рубля и рост цен сказались отрицательно. В реальном выражении в кризисные времена эти доходы всегда снижаются, тем более что, как мы видим, индексация зарплат и пенсий почти не проводилась. Единовременная выплата смогла улучшить ситуацию, но она остается единовременной. Поэтому разрыв между богатыми людьми и теми, кто находится за чертой бедности, будет только увеличиваться.

Независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков рассказал о том, за счет чего высокообеспеченные слои населения, которые умудряются наращивать свои доходы, когда остальные беднеют.

— В 2015—2016 годах, несмотря на падение макроэкономических показателей, произошел резкий рост прибыльности экономики. Рублевая прибыль российской экономики, по официальным данным, составила 50% в 2015 году. В 2016 этот показатель снизился, но все равно составлял 20−25%.

При этом правительство проводило политику сдерживания зарплат, импорта, произошло большое повышение цен. В прошлом году инфляция составила 5,4%, а в 2015 — 12,9% только по официальным данным. Благодаря возможности получать более высокие прибыли при импортозамещении и торговле природными ресурсами образовались финансовые резервы, которые стали причиной роста числа миллионеров. Но фамилии не ждите, вряд ли их можно найти в открытом доступе.

«СП»: — То есть, ВВП страны падает, а прибыльность экономики растет? Как это возможно?

— Любая цена состоит из трех компонентов: материальные затраты, затраты на рабочую силу и прибыль. Если затраты на рабочую силу снижаются, материальные затраты — экономятся, а цены повышаются, то прибыль — растет. А на прибыль в нашей стране очень низкие налоги, не превышающие 20%, плюс налоговая ставка на дивиденды — 13%. В то время как налог на труд в совокупности составляет 40%. Получается, что обычные граждане, когда работают, вынуждены отдавать государству 40%, а эти ребята, которые не работают, а вкладывают в свой уже имеющийся капитал, отдают 30%.

Грубо говоря, деньги вынимаются из наших карманов высокими ценами и пониженными зарплатами, перетекают в совсем другие карманы и образуют долларовых миллионеров. Все крайне просто, это капитализм в действии. Даже по официальным данным Росстата, коэффициент Джини (статистический показатель степени расслоения общества, — прим. ред.) за 2016 год поднялся, это означает, что концентрация богатства увеличилась. У определенного числа людей стало больше денег.

«СП»: — Можно ли предпринять какие-то шаги уже сейчас для того, чтобы сгладить рост социального неравенства?

— Это можно сделать с помощью обычных мер либеральной экономики, которые придумал еще Рузвельт, да и экономисты до него. Это прогрессивное налогообложение в зависимости от доходов, адекватные ставки страховых тарифов, которые составляют косвенную часть заработной платы, повышенное налогообложение на прибыль, особенно на ту ее часть, которая не идет в инвестиции.

Почему наша экономика в такой плачевной ситуации? Очень мало кто понимает, что сделал Кудрин, когда установил отсутствие льгот на инвестиции. Тогда он объяснил это тем, что предприниматели расхищают средства, выдавая их за инвестиции, поэтому никаких льгот не будет, нужна ставка. В результате выгодно оказалось платить дивиденды, по сути, раздавать акционерам полученную прибыль. И совсем не выгодно — делать капиталовложения. В любой нормальной экономике, если ты 50% прибыли вкладываешь в дело, она вычитается из налогооблагаемой базы. Зато эти средства оборачиваются приростом производства, и через год государство сможет собрать больше налогов. У нас же этого нет. Выгодно растащить все это по карманам и пойти отмечать с Dom Perignon по тысячу евро за бутылку.

Наша буржуазия просто дерибанит прибыль за счет снижения жизненного уровня населения. У нас по ошибке называют это либеральной политикой, но на деле она просто антинародная, потому что с либеральной экономической теорией ничего общего не имеет.