Гордость России

Николай Соколов из Вологодской области построил 100-метровый мост, соединивший две деревни.

«Я – бывший сотрудник милиции, отработал в органах внутренних дел более 20 лет. Сначала в ОМОН, потом в СОБР. Приходилось ездить в командировки, но я не люблю вспоминать то время. Несколько поездок были в Чечню. Сейчас девятый год на пенсии. Как только появилось свободное время, я стал благоустраивать родную деревню. Односельчанам помогал, кому баню построить, кому забор поднять.



В Непотягово есть запруда. В 70-х годах деревню Непотягово решили превратить в поселок городского типа. В одной части деревни построили двухэтажные кирпичные дома с благоустроенными квартирами. А в другой части деревни жителям выделили участки под дачи. Чтобы решить проблему поливки огородов на речке Шограш соорудили искусственную запруду. Вода разлилась и разделила Непотягово на две части: городскую и дачную. Чтобы обойти запруду, надо сделать крюк в три километра. Мостики давно сломались, и люди вынуждены были делать большой крюк, чтобы попасть в другую часть деревни.

О мосте

Построить хороший мост над запрудой попросила меня перед смертью мама. Она сказала: «Сделай, сынок, для людей доброе дело. Ведь никто кроме тебя за это не возьмется». Я решил заняться этим вопросом. Обратился в Спасское сельское поселение, попросил денег на материал. Мне выделили 50 тысяч рублей, часть средств я добавлял из своей пенсии. Расстояние с одного конца запруды до другого было около ста метров.



Я купил металлические листы, из которых сварил сваи. Зимой, когда запруда замерзла, я с одного берега на другой протянул веревку и через каждые шесть метров сделал метки. Потом при помощи лома я в обозначенных местах поставил сваи и вогнал их с помощью сваебойки на несколько метров в дно. Весной я сделал плот и продолжил работу. Ставил между сваями перемычки, сделал деревянный настил, перила. Никто из односельчан не изъявил желание помочь, только сын Женя помогал мне. Так мы сделали добротный стометровый мост, 1,5 метра в ширину. Вся работа заняла у меня полгода. Жители до сих пор благодарят, бабушки очень радуются, что теперь не нужно делать такой большой крюк. Я давно зарекся надеяться на кого-то, кроме себя. Односельчан мой пример вдохновил. Они стали убираться на улицах, косить бурьян у деревни, детский город построили.

О роднике

У нас в лесу есть потрясающий родник. Меня еще отец приводил на это место. Я решил облагородить его. Вывез 800 «Камазов» ила, две зимы ушло на это. Мусор убрал. Родник расширил, теперь их два. Построил там часовню в честь Святого Николая Чудотворца, сделал заграждения для омовений, посадил аллеи из дубов, кедров, сосен. На поляне поставил стол с лавками и навесом. Провел электричество, сделал туалеты.



Теперь к источнику приезжают паломники со всего мира. Я повесил книгу отзывов и предложений, там записи не только со всех уголков нашей страны, но и из других стран. Из многих стран Европы, Австралии и так далее. На Крещение было несколько тысяч человек. Каждые выходные сюда приезжают люди. Лес вокруг часовни и родника я взял в аренду на 49 лет и плачу за него 7 тысяч рублей в год. С людей не беру ни копейки. Мне хочется, чтобы люди побывали здесь, ощутили всю благодатность этого необыкновенного места. Сначала были попытки вандализма, неизвестные сломали иконы, побросали их в родник. Я все восстановил, сейчас «набеги» прекратились. Я не знаю, зачем люди так поступают. Я считаю, что каждый человек в силах изменить ситуацию на своей родине к лучшему. Нужно просто что-то делать и не лениться.

О «Родниках»

Недавно на конкурсе «Родники Вологодчины» наш родник признали лучшим. Участвовало 32 родника из 18 районов области. Конкурс объявляли в Законодательном Собрании, чтобы подобных мест на Вологодчине стало больше. Он проходил в рамках года охраны природы. Нужно было обустроить родник, написать заявку и приложить к ней фотографии облагороженного источника.



У меня большая семья. C женой мы познакомились в стройотряде. У нас четверо взрослых детей. Ждем пятого внука. На днях дочка замуж выходит. Жена мне в моей работе тоже помогает, не сидит сложа руки. Она воспитатель в детской областной больнице. В свободное от работы время активно участвует в моей общественной деятельности.Я мечтаю построить в Непотягово каменный храм Преображения Господня. Приход есть, благословение на работу мы получили, сейчас буду приступать к работе.»

Источник: nnm.me