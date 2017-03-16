Замуровали демоны...

На фоне «блокадных» сводок, которыми полнится сегодняшняя Украина, разворачивается процесс блокирования ещё и российских финансово-кредитных организаций, а также их дочерних структур в «незалежной». 13-14 марта радикалы из «Азова», ОУН и «Правого сектора» (запрещены в РФ) приступили к осаде головных украинских офисов тех российских банков, которые в силу ряда обстоятельств не ушли с финансово-кредитного рынка соседнего государства после майданной «перемоги» февраля 2014.

Чтобы разобраться в том, кто подталкивает радикалов громить или блокировать российские банки, являющиеся, как говорит статистика, крупнейшими финансовыми донорами в украинскую экономику, стоит начать с высказывания министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. На своей странице в Фейсбук главный украинский «правоохранитель» (он же долларовый миллионер) пишет (авторский текст сохранён):

НАФИГ С ПЛЯЖА! Российский "Сбербанк" заявляет, что приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР". Сбербанк России с гордостью рапортует: "С момента подписания указа президента РФ о признании паспортов ДНР и ЛНР Сбербанку потребовалось время для организации приема в качестве документа удостоверяющего личность новых видов паспортов. На сегодняшний день Сбербанк готов к обслуживанию лиц, обратившихся с паспортами ДНР и ЛНР, во всех филиалах банка".

Вопрос - сколько надо времени Национальному банку Украины, что бы ввести санкции в отношении Сбербанка России, работающего в Украине??? Считаю необходимым незамедлительную реакцию НБУ! Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине! Пусть наслаждаются "финансовым раем" по законам самозваных ДНР и ЛНР.

Банк, поддерживающий действия за рамками международного права. Банк, поддерживающий осужденное мировым сообществом - признание документов марионеточных режимов и аннексию украинских территорий - не может вести работу в Украине!

Сбербанк России будет принимать в залоги украденное у украинского государства и частных лиц собственность в дэнээре, выдавать за это кредиты??? И при этом работать и в Украине?! Банк, по сути обслуживающий и поддерживающий незаконные режимы боевиков - по сути их финансирующий - будет и дальше оперировать с деньгами украинцев, зарабатывать прибыль на нас и... инвестировать в боевиков днр/лнр???!!

Нафиг с пляжа!

Типичных майданных вывертов, как полагается, масса. Аваков «жжёт глаголом», пытаясь кого-то на Украине (и в России тоже) убедить, что борется с пресловутой «агрессией». Но что в первую очередь обращает на себя внимание – не столько само «нафиг с пляжа», сколько дата публикации. А дата эта – 7 марта. И, надо же, какое совпадение, – через несколько дней радикалы, которые отличались наибольшими зверствами в Донбассе, сколачивают отряды наполовину из отмороженного молодняка, наполовину – из отъявленных уголовников, у которых руки по локоть в крови. Эти отряды пока действуют краской и кирпичами – исписывая стены банковских офисов или замуровывая центральные входы. Однако готовы действовать и более «решительно» - со всеми вытекающими для персонала финансово-кредитных организаций, который на 100% состоит из граждан Украины, последствиями. Эти люди, отмашку которым, как видно, дал лично министр внутренних дел Украины Аваков, готовы заживо замуровывать своих соотечественников или (вполне возможно) применить против них оружие.

Итак, долларовый миллионер Аваков открыл с помощью марионеточных упырей-радикалов охоту на российский сегмент банковской системы на Украине. Резонный вопрос, а что делает этот самый сегмент в стране победившего майдана? Здесь можно было бы удариться в пространные рассуждения о «набивании карманов», политике «деньги не пахнут» и прочем... Однако эта тема уже для отдельной статьи (кстати, она уже выходила на «ВО»), а пока констатируется факт: крупным российским банкам на Украине принципиально никто особенно не мешает работать при учёте того, что, как уже было сказано, через них идут миллиардные (пусть будет) инвестиции в украинскую экономику. Кому это выгодно? Даже если оставить за скобками круги крупного капитала, выгодно это хотя бы тем компаниям, которые продолжают «наторговывать» российско-украинский товарооборот. И пусть он за последнее время упал почти вдвое, но в любом случае измеряется десятками миллиардов долларов, которые банки не без удовольствия обслуживают.

Другой вопрос: кому выгодно всё-таки заставить российские банки свернуть своё присутствие на Украине? Вопрос этот задан, учитывая тот факт, что именно из России за последний год на Украину пришли наибольшие экономические вливания (на фоне всех остальных стран), причём не в виде драконовских кредитов, а в виде реальных средств, направленных в экономику и финсистему «незалежной». Получается, что «замуровывает» украинские офисы российских банков тот, кому не выгоден сам факт развития украинской экономики как таковой, кому не выгодно, чтобы в наличии оставались контакты украинской и российской промышленности, сфер энергетики и т.п. Зато выгоден перевод крупных активов под свою «юрисдикцию».

А таких сил на Украине хоть отбавляй. Одна из них – олигархический кружок, который пытался блокадой Донбасса «учить» Ахметова. Радикалы переборщили – и в ЛДНР вовремя приняли (пусть и не сами, конечно) решение о переводе предприятий под внешнее управление. Теперь эти же круги пытаются оказать давление на Россию посредством угрозы «национализации» офисов российских банков, так как Россия, по их мнению, и увела у них из-под носа лакомый кус активов Донбасса. Аваков вхож в эти круги. Не зря же компания «Инвестор», принадлежащая его сыну, по итогам 2016 года оказалась одной из немногих украинских, нарастивших активы. Кстати, в наблюдательном совете этой компании трудится и супруга Авакова – Инна.

Вывод один: межклановые войны на Украине не просто продолжаются, а уже по-настоящему подминают под себя все сферы жизни. Набравшие собственные группировки боевиков, у которых разные названия и декларации, олигархи Украины пытаются дорезать то, что ещё остаётся на жёлто-голубой тарелке, даже если самой Украине и не принадлежит. Интересная тенденция: падает экономика Украины, падает уровень жизни, а что растёт? – только долги, тарифы и состояния нескольких групп олигархов, ведущих себя подобно паукам в банке.