Лавров об основной угрозе в Центральной Азии
00:12. 16 марта 2017 Просмотров - 59 Один комментарий Опубликовал: Кирилл
Главная угроза безопасности в Центральной Азии в настоящее время исходит из Афганистана. Особую тревогу вызывают попытки «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, группировка запрещена в России) закрепиться в северной части республики, передает РИА Новости заявление главы российского МИД Сергея Лаврова.
Основная угроза безопасности в Центральной Азии исходит с территории Афганистана. Особо беспокоят попытки ИГИЛ. закрепиться на севере ИРА, пополнить свои ряды за счет боевиков из других террористических группировок. В августе прошлого года в Бишкеке против диппредставительства КНР был совершен теракт боевиком-смертником, связанным с ИГИЛ,
сказал Лавров.
Большую опасность представляет достаточно высокий уровень трансграничного перемещения иностранных террористов – боевиков, стремящихся вернуться в свои страны после участия в боевых действиях на Ближнем Востоке и Севере Африки. Количество выходцев из СНГ, примкнувших к рядам джихадистов, исчисляется тысячами,
отметил он.
По словам министра, над этой проблемой работают в тесном взаимодействии спецслужбы России и Центральной Азии.
Использованы фотографии: http://unionnews.ru
https://topwar.ru/111070-lavrov-ob-osnovnoy-ugroze-v-centralnoy-azii.html
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В апреле прошлого года, в “Свободной Прессе” была статья, где говорилось, что РФ пересмотрит отношение, на положительное, к террористическому движению “Талибан”. Из других статей я понял, что геополитическое противостояние с США, помимо Сирии, переносится в Афганистан! Нам это объясняют необходимостью борьбы с ИГИЛ.