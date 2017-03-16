Лавров об основной угрозе в Центральной Азии

Главная угроза безопасности в Центральной Азии в настоящее время исходит из Афганистана. Особую тревогу вызывают попытки «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, группировка запрещена в России) закрепиться в северной части республики, передает РИА Новости заявление главы российского МИД Сергея Лаврова.

Основная угроза безопасности в Центральной Азии исходит с территории Афганистана. Особо беспокоят попытки ИГИЛ. закрепиться на севере ИРА, пополнить свои ряды за счет боевиков из других террористических группировок. В августе прошлого года в Бишкеке против диппредставительства КНР был совершен теракт боевиком-смертником, связанным с ИГИЛ,

сказал Лавров.

Большую опасность представляет достаточно высокий уровень трансграничного перемещения иностранных террористов – боевиков, стремящихся вернуться в свои страны после участия в боевых действиях на Ближнем Востоке и Севере Африки. Количество выходцев из СНГ, примкнувших к рядам джихадистов, исчисляется тысячами,

отметил он.

По словам министра, над этой проблемой работают в тесном взаимодействии спецслужбы России и Центральной Азии.