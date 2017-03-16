Как советские иудеи в перестройку своровали золото СССР

Данный материал подаётся в качестве гипотезы.



Хотя бывший управделами ЦК КПСС Кручина выпал в 1991 г. из окна 5-го этажа не гипотетически, а вполне достоверно.

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После 1977 года каиниты сильно ослабили военный и экономический потенциал СССР.

Андропов в сентябре 1983 г. по приказу Кагановича дал команду вывезти из Красноярского хранилища золотого запаса более половины банковского золота СССР – под мифическую программу: «Двуполярный мир, создание совместных с США войск для борьбы с мировым терроризмом». В итоге более 7000 тысяч тонн было перевезено во Владивосток.

Оттуда сухогрузами под охраной военных кораблей ТОФ банковское золото доставили в акваторию Индийского океана и перегрузили на корабли США.

Оставшиеся 7 тысяч тонн банковского золота СССР – растранжирили до конца 1991 года.

Под «присмотром» царя иудейского Кагановича за 1988 – 1989 гг. образованные кооперативы вывезли из СССР половину произведенных в стране потребительских товаров и имеющихся активов. Внутренний рынок обрушился, в стране наступил искусственно созданный период отсутствия промышленных и продовольственных товаров.

Именно в начале 1989 года по приказу Кагановича, началась активная фаза вывоза из нашей страны – СССР – золота, основная, львиная доля добычи которого шла по линии Министерства цветной металлургии, хотя практический учёт этого золота не вёлся надлежащим образом и, самым объёмным направлением хищения золота, была добыча на неучтённых месторождениях.



Числилось в Гохране около 300 артелей по добыче золота, а в действительности, этой деятельностью занималось не менее 1000 артелей.

Второе направление хищений золота было при его добыче, когда местные власти в отчётности показывали меньше золота, чем его добывали на самом деле.

Третье направление – хищение золота из Государственного хранилища по легальным, но тайным указаниям, когда производилось его изъятие, продажа на мировом рынке по заниженным ценам, а разница в ценах, а иногда и полная выручка от продаж оставались в сейфах Западных банков.

Четвёртое направление – хищения при переработке золотосодержащих материалов и деталей.



Чёткого учёта добываемого золота в стране в тот период не производилось в результате хаоса, неопределённости и коррупции в этой отрасли, а документы, с поручениями о вывозе различных партий золота, после его практического вывоза – уничтожались.

ЦК не отчитывалось по золоту ни перед Центробанком, ни перед Минфином СССР, и эти органы в свою очередь не отчитывались перед ЦК.

В начале 1989 г. по секретному распоряжению Совмина 50 тонн чистого золота вначале было передано из Гохрана в Госбанк СССР, а затем это золото было передано во Внешэкономбанк.

Чтобы скрыть этот факт, через три дня после направления секретного распоряжения Совмин отозвал его, когда золото уже было передано во Внешэкономбанк.

Затем курьеры из КГБ вывезли из Внешэкономбанка золото за рубеж и положили в хранилища, созданные Внешэкономбанком в Лондоне, Париже, Женеве и Сингапуре.

Все это прошло под видом – закупки продуктов питания для шахтеров, которые в то время бастовали из-за не выплаты зарплат и голодных бунтов, а в страну вернулось всего несколько мелких партий с туалетным мылом и стиральным порошком.



От редактора. Вспоминаю то время. По бизнесу мне приходилось контачить с одной еврейской семьёй, женщина в которой происходила из рода наиболее знатных евреев по фамилии Ашкенази. У неё дядя был руководителем Лондонского королевского оркестра, а тётя – Японского королевского оркестра, и её, ещё до её рождения, была присуждена нобелевская премия за какое-то открытие. Так вот их родственник, занимавшийся в соответствующем министерстве вопросом закрытия шахт, предложил этому еврею все деньги, идущие на этот проект. Эти были миллиарды. А условие получения денег было таким: мой знакомый еврей должен был откатом вернуть своему высокопоставленному родственнику 95 процентов наличными от полученных средств, а на остальные надо было закупить оборудование для безработных шахтёров и ещё заплатить проценты за обналичку. Они составляли тогда около 20 процентов. Таким был бизнес каинитов. Таким он остаётся и в наши дни.



Вывезенное золото было передано зарубежным ювелирным фирмам, а денежные средства от него положены на счета каинитов, участников преступного сообщества.

Золото вывозили рейсовыми самолетами Аэрофлота в деревянных ящиках, которые были оборудованы под пассажирскими сидениями.

Управлял этими перевозками золота каинит Ульянов, исполнявший обязанности начальника «золотого» управления, расположенного на Кузнецком мосту. Он тоже потом сбежал в США с партией золота и там стал владельцем крупнейшей финансовой компании.

В конце 80-х добыча золота в Узбекистане, Киргизии и Армении была, на первый взгляд, очень незначительной. Но это было лишь формально, ведь только Алмалыкский горно-металлургический (медный) комбинат давал до тонны попутного золота при переработке медных руд на нескольких мелких месторождениях.



А после развала СССР мы вдруг узнали, что Узбекистан является крупнейшим производителем золота, а Киргизия вдруг стала крупной золотодобывающей страной.



В Узбекистане, недалеко от города Заровшан, в пустыне, добывалось не менее трети всего Советского золота, которое на месторождении являлось попутным металлом, а главным объектом добычи был уран. Это известно из материалов узбекского уголовного дела, которое расследовали следователи по особо важным делам Гдлян и Иванов.

Но самый значительный поток золота поступал в теневой оборот от негосударственной, частной добычи.

Она велась не только в Сибири и на Урале, но и в огромных масштабах в Средней Азии, где существовали десятки законспирированных приисков, которые курировали караимские каиниты по договорённости с царём иудейским в СССР – Кагановичем.



Каганович же согласовывал и выполнял все договорённости с мировым синедрионом, по которым, прежде чем «обвалить» СССР, из него высасывались все сырьевые ресурсы, необходимые для отечественной промышленности, а сама промышленность и сельское хозяйство искусственно приводилось в негодность и к полному обесцениванию.



28 декабря 1989 года Министерством финансов были отменены надбавки к рублю от курсового соотношения валют, тем самым окончательно рубль был загнан в угол и потерял всякую ценность для предприятий, и начало рушиться сельское хозяйство.

Политический прицел: сделать рынок сырья и товаров СССР прочным тылом западных ТНК в условиях неконвертируемости советского рубля, искусственно выхолащивая его ценность.

Постановлениями правительства, по распоряжению Н.И. Рыжкова, на закупку продовольствия за границей бросили золотой запас СССР и банковское золото – умышленно текло за рубеж, а под видом получения «заграничного» продовольствия часто оформлялось «отечественное».



Например, в портах Ленинграда, Риги или Таллинна суда загружались дешевым фуражным зерном, огибали по морю Испанию с Грецией и приходили в Одессу с «импортной» продовольственной пшеницей для СССР по цене 120 $ за тонну и государство выкупало эту же свою пшеницу по этим завышенным ценам.



Только на закупку семян кукурузы из США и Канады было вывезено в 1989 году из Магадана 2750 кг золота в Татарстан, а затем это золото при содействии сотрудников КГБ вместе с алмазами на сумму 28 млн. $ были отправлены в Израиль.



Кручина и Геращенко 07.01.1990 г. выделили для КПФ (Финлядии) Т. Сипсило 1,3 млн. $;



09.01.1990 г. выделили для компартии Индии – 2 млн. $;



по 2 млн. $ компартиям – США, Италии, Франции и других стран;



по 5,5 млн. рублей перечислялись ежемесячно на обслуживание каинитов-эмигрантов из дружественных стран и другие расходы в интересах иностранных граждан.



С малозаметного постановления Совмина СССР от 10 января 1990 г. о повышении цен на золото – рубль сразу упал в цене. Было 100 рублей за 1 г., а стало 200 рублей.

Была создана золотая основа обесценивания рубля. Но главное, – была создана почва для хозяйственной неустойчивости Советских предприятий.





Сергей Желенков

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Источник: ss69100.livejournal.com