Чужая планета. Фантастический рассказ в рамках реальности

Человеческая мысль не имеет ограничений по масштабу. Всё, что нужно для всеобъемлющего взгляда - определённая смелость мышления.

Посмотри, как она прекрасна. Большинство из живущих на её поверхности даже не подозревают, в каком масштабном Эксперименте они участвуют. . . Они думают, что знают о том, что происходило на этой планете много тысяч лет назад, но на самом деле не имеют представления даже о том, что было в недавнем прошлом, за несколько сотен оборотов их планеты вокруг системной звезды.

Люди – потенциально разумные существа этой планеты – в соответствии со своим уровнем знаний считают, что мир ограничен < ![CDATA[ ]]> видимым для них Космосом< ![CDATA[]]>, хотя это всего лишь одна из триллионов вселенных. В каждой из них существуют миллиарды цивилизаций, они находятся на разном уровне развития и могут создавать объединения различного масштаба. Но в человеческом обществе такая точка зрения считается аномальной, и до недавнего времени угрожала жизни носителю подобного мировоззрения.

Из отчёта Наблюдателя 8 уровня: Планета по местной классификации – Земля Звезда по местной классификации – Солнце Формы разумной жизни на планете: 1. Гуманоидная, потенциально разумная – люди 2. Биоморфная, разумная – дельфины (имеет телепатические контакты с другими цивилизациями, контакт с местной гуманоидной формой жизни ввиду её неразвитости непродуктивен и опасен).

Высокоразвитые цивилизации (по классификации Содружества 14 уровня и выше) способны управлять пространством в определённой степени, что позволило создать им технические средства для перемещений в Космосе. Сворачивание и разворачивание пространства с помощью биометаллических технологий сделало возможным в рамках допустимых параметров заниматься колонизацией звёздных систем.

Звёздные врата, и корабли ноль-перехода – технологии 14 уровня

На этой планете уже устанавливалось подобное оборудование – так называемые Звёздные Врата. Не так давно недействующие Врата были найдены одной из государственных спецслужб. Запустить их без соответствующего технологического уровня не получилось.

Однако информация просочилась в определённых кругах, и в культуре возникло отдалённое эхо этих знаний – фантастический сериал «Звёздные Врата».

Одно из последних мест, где земные спецслужбы ведут исследования Звёздных врат – Аденский пролив. < ![CDATA[ ]]> Операции легендируются< ![CDATA[]]> борьбой с сомалийскими пиратами.

И Звёздные врата, и корабли ноль-перехода используют искривление пространства, которое можно наблюдать в естественных природных условиях, в макро- и микромире. Любая масса влияет на пространство, в котором она находится. Людям известно, что световые волны вблизи их системной звезды – Солнца меняют прямолинейное движение на криволинейное.

Их науке также известно о Чёрных дырах, но вывод, о том, что это области < ![CDATA[ ]]> искривления пространства< ![CDATA[]]>, где параллельные вселенные соединяются, и происходит процесс перетекания материи из одной вселенной в параллельную, также не является общепризнанным и научным, такие взгляды встречаются в основном в фантастической литературе.

Как и в примере с найденными Звёздными вратами, это в очередной раз характеризует искажённость официальной научной картины мира землян. Многие взгляды из научной фантастики более близки к реальности, чем научная догма, которая посредством социума форматирует мировоззрение каждого человека с рождения.

В микрокосмосе происходят явления того же порядка.

Ядро каждого атома искривляет пространство вокруг себя в масштабах микромира. Чем тяжелее ядро, тем больше степень этого искривления. Но при атомном весе свыше 200 атомных единиц, ядро становится неустойчивым и начинает распадаться на более простые устойчивые ядра. Так распадаются радиоактивные вещества.

Органические соединения, благодаря массивным углеродным цепочкам, значительно искривляют пространство на уровне микромира. Это приводит к исчезновению качественного барьера в области тяжёлых органических соединений между физическим и эфирным уровнями планеты, что в принципе и является качественным отличием органических соединений атомов от неорганических соединений.

При распаде простых соединений, образующие их материи начинают перетекать с физического уровня на эфирный, что и приводит к качественно новой организации материи – к живой материи. Если в макрокосмосе вокруг “чёрных дыр” возникает зона перетекания материи из одной Вселенной в параллельную, то в микрокосмосе вокруг больших органических молекул (ДНК, РНК) возникает зона перетекания материи с физического уровня планеты на эфирный.

Деление клетки в объективе туннельного микроскопа

Старая клетка полностью исчезает в процессе деления, и через некоторое время начинают появляться две новые клетки — точные копии старой.

Поняв механизм перетекания материй при делении клетки, некоторые цивилизации нашли ключ к решению проблемы перемещения в пространстве. На основе биометаллической структуры из огромных органических молекул, похожих на молекулы ДНК и РНК, в которых на свободных связях находились тяжёлые металлы, были созданы корабли ноль-перехода.

Процесс, подобный делению клеток, запускал перетекание материй из одной вселенной в другую, а затем обратно, только с возвратом не в той же точке, а в нужной Оператору.

Но два фактора - предел прочности биометаллической структуры кораблей ноль-перехода и предел мощности психического поля Оператора, необходимой для перемещения в пространстве, ограничивал проникновение разумных цивилизаций в глубины Мироздания. Поэтому было принято решение искусственно создать Разумный гуманоидный вид путём слияния качеств разных, но генетически совместимых цивилизаций.

Одной из планет, на которых было принято решение о проведении Эксперимента, была Земля. Согласно Плану в длительной хронологической перспективе были реализованы следующие этапы:

Звёздная система

Коррекция планетарных орбит и других параметров звёздной системы, доставка планетарных спутников.

Из-за вмешательства в Эксперимент Третьей Силы одна из планет была разрушена и превратилась в пояс астероидов (Фаэтон), на другой была уничтожена атмосфера (Марс).

Планета

Стабилизация планетарных условий искусственным спутником (Луна) и коррекция эндогенных и экзогенных процессов планеты.

В процесс формирования Земли также было осуществлено вмешательство, следы чего сохранились в геоморфологическом облике планеты.

Экологические ниши

Формирование экологической системы нужного типа, с созданием экологической ниши для заселения гуманоидными существами.

Расселение происходило по климатическим зонам, максимально близким к родным планетам переселенцев.

Заселение

Планета колонизировалась представителями цивилизаций разного уровня, но совместимых генетически, для создания новых свойств и качеств. Для реализации смешения свойств и качеств было необходимо частично деактивировать возможности мозга, присущие уровням развития цивилизаций, вступившим в Эксперимент.

Каждый из четырёх Этапов имеет свои подтверждения.

Солнечная система

Свидетельства разумного вмешательства

Астрономы Земли знают, что строение Солнечной системы аномально. Однако самого простого вывода, который бы объяснил странные совпадения в системе, работающей без сбоев как точнейший механизм со своими закономерностями, не сделано.

На сентябрь этого года обнаружено 168 планет в ближайших к нам звёздных системах.Там планетарные системы построены по принципу – самая большая планета расположена ближе всего к своему солнцу. Прослеживается чёткая закономерность: чем меньше планета, тем дальше она от своей звезды. У нас же вблизи Солнца «крутится» маленький Меркурий. А орбиты планет-гигантов Юпитера и Сатурна проходят вдали от светила. Разумеется, есть научные модели, обосновывающие такое аномальное расположение. Но на практике, глядя в телескопы, астрономы похожих систем не обнаружили. Леонид Ксанфомалити, зав. лабораторией отдела физики планет Института космических исследований РАН, доктор физ.-мат. наук

Экзопланеты из базы “Кеплера”

Сравнение орбит сотен экзопланет из базы данных космического телескопа «Кеплер» с Солнечной системой. Телескоп нашел более 700 звездных систем, и ни одна их них не похожа на Солнечную систему.

Человечеству известно масса закономерностей во вращении планет и спутников солнечной системы, которые невозможно объяснить природными факторами.

Расстояния от Солнца до планет определяется простейшей закономерностью и выражаются очень простой формулой. Для такого вычисления нужно лишь знать расстояние от Земли до Солнца и не нужны никакие астрономические вычисления.

R(n)=0,3 x 2n-2 + 0,4

n – порядковый номер планеты;

R – расстояние до планеты, выраженное в астрономических единицах (1 а.е. – расстояние от Земли до Солнца, равное приблизительно 150 млн. км).

Движение Меркурия согласовано с движением Земли. Время от времени Меркурий находится с Землёй в нижнем соединении. Так называют положение, когда Земля и Меркурий оказываются по одну сторону Солнца, выстраиваясь с ним на одной прямой. Нижнее соединение повторяется каждые 116 суток, что совпадает со временем двух полных оборотов Меркурия, и, встречаясь с Землёй, Меркурий всегда обращён к ней одной и той же стороной.

Венера с периодичностью в 584 дня сближается с Землёй на минимальное расстояние, оказываясь в нижнем соединении, причём в эти моменты Венера всегда обращена к Земле одной и той же стороной. Этот странный взгляд «глаза в глаза» не может быть объяснён с точки зрения классической небесной механики.

Луна также является небесным телом, одна сторона которого постоянно обращена к нашей планете.

Собрано достаточное количество фактов, однозначно указывающих на то, что Луна – искусственный спутник Земли. В их числе – оптическая аномалия (направленное отражение света на Землю), полая структура, аномалии кратеров (различный диаметр при одинаковой небольшой глубине).

Пара Плутон – Харон. Они вращаются, будучи всегда обращёнными одними и теми же сторонами друг к другу.

Для проектировщиков космических лифтов они стали бы идеальным полигоном по отработке технологии.

Почти у всех спутников осевое вращение синхронно с орбитальным. Астрономические данные констатируют, что синхронно вращаются вокруг своих планет (постоянно обращены к ним одной стороной) спутники Земли, Марса, Сатурна (кроме Гипериона, Фебы и Имира), Урана, Нептуна (кроме Нереиды) и Плутона. В системе Юпитера такое вращение характерно для значительной части спутников, в том числе всех галилеевых.

Через массовую культуру часто происходят утечки информации о реальном положении дел. Так, в знаменитой голливудской космической саге “Звёздные Войны” фигурировала рукотворная Звезда Смерти, которая имеет прототипы в Солнечной Системе.

Изучение спутников Сатурна – Мимаса и Япета показало ряд температурных и морфологических аномалий, информация об этом была дана в образе Звезды Смерти.

Подтверждающие находки были найдены археологами в Южной Африке – обнаружение так называемых клерксдорпских шаров из металла в древних геологических слоях, где их не могло быть в принципе, если верить официальной истории.

Температурные аномалии Мимаса

Морфологические аномалии Япета

Клерксдорпские шары – археологический артефакт

Известно, что орбита Урана обладает резонансом 1:3 относительно Сатурна, орбита Нептуна – резонансом 1:2 относительно Урана, орбита Плутона – резонансом 1:3 относительно Нептуна… Можно предположить, что Солнечная система создавалась (либо подправлялась) с целью “выращивания” земной цивилизации. Сергей Язев, Старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, кандидат физ.-мат.наук

Планета

Терраформирование и вмешательство Третей Силы

Геоморфологический облик планеты Земля сохранил множество свидетельств второго этапа Эксперимента, вот некоторые из них:

(больше примеров: на странице рассказа < ![CDATA[ ]]> http://planet.kramola.info/< ![CDATA[]]>)

Сравнение карьеров, созданных в результате человеческой деятельности и некоторых природных по мнению земной геологии ландшафтов также свидетельствует о воздействии на геоморфологию планеты.

Большой объём изъятого с поверхности Земли кремнезёма (SIO2) был необходим для создания планетарного биосиликатного барьера, благодаря которому ускорялись и корректировались процессы геоформирования в рамках подготовки планеты к последующим этапам Эксперимента.

Пустыни – не результат естественных геологических процессов, как принято считать в земной науке, а намеренное уничтожение Третьей Силой пригодных для жизни территорий, а также уничтожение следов жизнедеятельности на этих территориях.

Доказательства тому – < ![CDATA[ ]]> сотни воронок< ![CDATA[]]>, найденных автономными земными исследователями на поверхности Земли, которые возникли в результате силового ударного воздействия.

Биосфера по массе была значительно больше

На это указывает ряд фактов:

Земные учёные измерили давление в пузырьках воздуха янтаря — окаменевшей смоле деревьев. Оно оказалось равным 8 атмосферам, а содержание кислорода в этих пузырьках составило 28%. В современном воздухе 21% кислорода.

В подводном “городе” Гидрополисе Жака Ива Кусто из-за повышенного давления у участников эксперимента раны на теле зарастали буквально за ночь, а бороды и усы практически переставали расти. Человеческое тело первоначально адаптировано для другого атмосферного давления.

Гигантские насекомые (размах крыльев древней стрекозы Meganeuropsis permiana доходил до 1 метра) и динозавры весом более 100 тонн могли существовать только в атмосфере с повышенным давлением.

Остаточные формы ушедшей биосферы – огромные секвойи, достигающие высоты 70 м, которые ещё совсем недавно были широко распространены по всей планете (современный земной лес имеет высоту не более 15-20 метров). Сейчас 70% территории Земли представляют из себя пустыни, полупустыни и слабо заселённые жизнью пространства.

Плотный воздух более теплопроводен, поэтому благоприятный климат распространялся от экватора до северного и южного полюсов, где не было ледяного панциря и было тепло. Реальность того, что Антарктида была свободна ото льда, подтвердила американская экспедиция адмирала Бёрда в 1946-47 годах, выловившая на дне океана около Антарктиды образцы тинистых отложений. Hа это же указывают и обнаруженные на этом материке замёрзшие деревья.

Hа картах 16 века Пири Рейса и Оронтуса Финнеуса, изображена Антарктида без ледяного покрова, открытая в 18 веке.

Экологические ниши

Направленная эволюция

Каждое живое существо занимает в биосфере определённую экологическую нишу, которая, в свою очередь, предъявляет к виду, её занимающему, определённые требования (размеры и формы, состав пищи, цикличность жизненных процессов).

Человек, как вид живых организмов, также занимает экологическую нишу со сложными связями и пищевыми цепочками, возникновение которой невозможно без эволюции растительного и животного мира.

Построение пищевых цепочек, экосистем, генетическое подавление нежелательных и стимуляция необходимых видов растительных и животных организмов – все эти работы были осуществлены с применением природоподобных технологий.

Во любом отдельном районе вид не возникает постепенно путем планомерной трансформации его предков; он появляется вдруг и сразу и полностью сформировавшимся. Стивен Джей Гулд, Американский палеонтолог, биолог-эволюционист

Люди добились определённых успехов в селекции растений и многих животных, но точка зрения, что растительный и животный мир их планеты – результат направленной эволюционной коррекции, также не популярна в человеческом обществе.

Даже при поверхностном взгляде становится ясно, что определённые виды растений и животных были адаптированы к условиям земных климатических поясов с других планет.

Часть земных растений максимально потребляют энергию Солнца на другом участке спектра, чем излучает эта звезда. Они ведут себя так, как если бы прошли эволюционный путь развития на планетах другой звезды, максимум излучения которой сдвинут в сторону более высоких частот на 650 А°, что соответствует, например, Сириусу.

Людям известно, что у некоторых пищевых культур нет дикорастущих предков, как, например, у кукурузы. Она не может размножаться самосевом и одичать, для её размножения нужно разумное существо. Согласно мифам, очень давно этот злак подарили людям спустившиеся с небес существа, которых земляне считали богами.

В кукурузе намешан странный генетический коктейль. И найти точного прародителя этого растения на планете Земля невозможно. Джордж Уэлс Бидл, Американский генетик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1958 г.)

Земледелие как вид человеческой деятельности было стимулировано для быстрого развития и прогресса человечества в целом. Только форсированием цивилизационных процессов можно объяснить переход от охоты и собирательства к земледелию. С точки зрения обеспечения пищевыми ресурсами на единицу затраченной энергии этот переход крайне невыгоден.

Во-первых, земледелие зарождается именно в наиболее изобильных регионах, где полностью отсутствуют какие-либо естественные предпосылки для отказа от охоты и собирательства.

Во-вторых, переход к земледелию осуществляется в зерновом, самом трудоемком его варианте.

В-третьих, искусственно созданные очаги древнего земледелия территориально разделены и сильно ограничены. Различие культивируемых в них растений указывает на полную независимость этих очагов друг от друга.

В-четвёртых, сортовое разнообразие некоторых из основных зерновых культур обнаруживается на самых ранних стадиях земледелия при отсутствии каких-либо следов “промежуточной” селекции.

В-пятых, древние очаги возделывания целого ряда культурных растительных форм географически удалены от мест локализации их “диких” сородичей.

В-шестых, ни в каких древних мифах и легендах, известных людям, человек не пытается поставить себе или своим предкам в заслугу освоение сельского хозяйства. Это всегда прерогатива тех или иных богов…

Себя древнейшие народы планеты также никогда не считали земными по происхождению.

Совершенно ясно, что эти культуры, основанные на разных родах и видах растений, возникли автономно, одновременно или разновременно… Им свойственны весьма различные этнически и лингвистически группы народов. Им свойственны разные типы сельскохозяйственных орудий и домашних животных. Николай Иванович Вавилов, советский учёный-генетик, цитата из работы “Проблема происхождения земледелия в свете современных исследований”

В биохимическом обмене земной жизни необъяснимо важную роль играют химические элементы, которые почти не представлены в геохимии планеты.

Наличие в почве посторонних химических элементов приводит к угнетению растений, задерживает их развитие. Однако американским учёным Г.Шредером в результате многолетних исследований был открыт целый ряд химических элементов, которых на Земле крайне мало, но, «даже сравнительно большое увеличение их доз не только не приносит вреда, но даже продлевает срок жизни растений». Это никель, марганец, хром, ванадий, молибден.

В состав человеческого организма входят самые разнообразные химические вещества, представляющие почти всю таблицу Менделеева. Однако жизненно важным из них земными учеными были признаны только четырнадцать, среди которых никель, марганец, хром, ванадий, молибден, а также кобальт, селен и фтор.

Такое расхождение химического состава планеты и набора элементов, необходимых для существования имеющихся на ней форм жизни, можно объяснить только внешним воздействием на природу Земли.

Заселение

Колонизация представителями разных цивилизаций

До появления современных людей в биосфере посредством ускоренной направленной эволюции была создана требуемая экологическая ниша, которую в разное время занимали определённые гоминиды, известные земными антропологами (австралопитек, неандерталец, кроманьонец). Затем созданная “экологическая квартира” была заселена генетически-совместимыми расами в рамках реализации следующего этапа Эксперимента.

Земным антропологам известно, что чем «старее» скелеты европеоидной, негроидной, монголоидной и австралоидной гуманоидных рас, тем чётче у них выражены расовые признаки, что говорит об их первоначальности. Происходило и происходит не появление новых рас, а наоборот — смешение этих рас, возникновение подрас и постепенное их сближение.

Каждый тип рас заселялся в те районы Земли, где климат был максимально приближённым к родному для быстрой адаптации в новых условиях. Все цивилизации участвовали в Эксперименте добровольно и сознательно.

Так как принципом участия в эксперименте было условие генетической совместимости и наличие разных свойств и качеств, то в эксперименте приняли участие цивилизации сопоставимых уровней развития.

Для соединения в одном индивидууме многих качеств и свойств необходимо интенсивное смешение генетики. Чтобы это стало возможным, всем участвующим в эксперименте блокировали возможности мозга и оставили активно работающими минимальное число нейронов, которое могло обеспечить лишь проблеск разума у их обладателя.

Вот почему земляне имеют только малую часть активно работающих нейронов, остальные же могут быть открыты только при эволюционном развитии человечества в целом или человека в частности.

Всех участвующих в эксперименте вернули на начальные стадии цивилизационной эволюции, в таких условиях начинали образовываться племена, создавались союзы, возникали войны, слабые племена растворялись в сильных, сильные растворялись в сильнейших.

Однако смешение генетических качеств было успешным лишь в случае близости эволюционных чисел участвовавших в эксперименте цивилизаций, то есть оптимальный результат был в случае смешения внутри каждой из выделяемых сейчас человечеством рас. Смешение же между расами вызывало эволюционный перекос, который приводил к нестабильности результирующей генетики, что было использовано Третьей Силой для дестабилизации социального организма планеты.

В задачи эксперимента также не входило увеличение продолжительности жизни отдельных людей, так как при высокой продолжительности жизни скорость метаболизма планетарного социума резко замедляется, что ведёт к замедлению цивилизационного развития.

Вмешательство Третьей Силы в основном заключалось в двух принципиальных вещах: генетическая межрасовая метисация участников с разными цивилизационными числами с образованием определённых популяционных общностей с эволюционным перекосом. И намеренная организация планетарных катаклизмов, которые принципиально меняли цивилизационный облик планеты. Последнее планетарное потрясение произошло менее 200 лет назад.

Большинство катаклизмов имеют прямые свидетельства в мифах и культурах народов Земли. После каждого этапа оставались артефакты предыдущих цивилизаций, которые развивались по различным технологическим картам.

В результате этих действий человеческое общество было заражено опасными социальными отклонениями, Планета была признана карантинной зоной. Иногда карантин вынужденно нарушается, как в результате действия самого человечества, так и в результате Внешних Сил.

В этих случаях правящие структуры для сохранения статуса единственной известной разумной системы в окружающем космосе разрабатывают ложные цели и дискредитирующие операции, подобные операции “Black Knight satellite” (Чёрный рыцарь), когда наблюдательный дрон был признан космическим мусором.

Космический карантин также накладывает ограничения на программы человечества по освоению космоса.

Ирония в том, что космическая гонка, развернувшаяся в ХХ веке по большей части была фальсификацией, но благодаря ей, при поддержке Третьей Силы человечеству удалось в короткие сроки освоить новые технологии: навигационные системы, микроэлектронику, и главное, развернуть общедоступную планетарную информационную сеть, первоначально имеющую сугубо военное назначение.

Взрывной рост доступности информации благодаря этой сети, а также распространение средств индивидуальной видео- и фото-фиксации приближает момент, когда планетарные правящие структуры либо будут переформатированы, либо примут ещё более угрожающий для здоровья планеты вид, близкий к атниутопическим взглядам человечества на цифровой концлагерь Нового Мирового Порядка.

Цивилизационная система планеты развивается за счёт своих внутренних противоречий. С одной стороны, угнетение, идущее от внешнего мира, ведёт к гибели системы. С другой стороны, помощь не позволяет выработать иммунитеты к угрозам, переводит систему на иждивенчество, что, в свою очередь, ведёт к деградации.

Нейтральность, невмешательство извне позволяет системе обрести иммунитет, жизнестойкость, самостоятельность. Нейтральность — оптимальная форма взаимодействия, обеспечивающая нормальное развитие слаборазвитой цивилизации.

Однако кодекс, которому обязаны следовать все цивилизации Содружества, не выполняется цивилизациями других типов. Вмешательство Третьей Силы и неразумные действия самого человечества в рамках технократического уклада создавало и создаёт угрозу полного уничтожения как отдельным земным цивилизациям, так и планете в целом. Это в свою очередь влечёт вмешательство Содружества в той форме, какая возможна в каждом конкретном случае.

И несмотря на то, что человечество продолжает идти по опасному механистическому пути, сохраняется вероятность выхода на принципиально иной, запредельный для технократии уровень развития.

Когда без технических средств, которые ограничены по своей природе, только силой мысли станет реальностью перемещение в пространстве и времени, управление природными процессами в планетарных и космических масштабах и другие, невероятные для сегодняшнего сознания людей воздействия на материю и пространство.

Ключ к этому уровню находится в исследовании реальных законов окружающего мира, где физический мир лишь закономерный итог процессов, происходящих на других уровнях, а биологическое тело лишь часть многомерной сущности человека.