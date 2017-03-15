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ВСУ минируют местность в районе участков разведения сил

23:55. 15 марта 2017 Просмотров - 12 Нет комментариев Опубликовал:
Украинские военные инженеры минируют местность, прилегающую к участкам разведения сил и средств в Донбассе, передает РИА Новости сообщение представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

ВСУ минируют местность в районе участков разведения сил
Украинские силовики проводят оборудование в инженерном отношении не только своих позиций, но и проводят минирование участков местности, на которых проведено разведение сил и средств сторон,

сказал Марочко на брифинге.

По его словам, «3 марта в зоне ответственности третьего батальона 24 бригады ВСУ, в районе населенного пункта Золотое, после отъезда представителей СММ ОБСЕ из проверяемого района военнослужащие ВСУ приступили к установке минных заграждений».

Марочко сообщил также, что «в населенном пункте Катериновка представители Миссии ОБСЕ зафиксировали транспортное средство без опознавательных знаков, которое двигалось в "серой зоне" в юго-западном направлении, в нарушение рамочного соглашения разведения сторон».

В транспортном средстве наблюдатели заметили пятерых военнослужащих. «Как минимум один из них был вооружен ручным противотанковым гранатометом РПГ-24, а остальные – автоматами АК-47. Миссия проинформировала об этом СЦК», – добавил Марочко.

Использованы фотографии: https://news-front.info
 
https://topwar.ru/111074-vsu-miniruyut-mestnost-v-rayone-uchastkov-razvedeniya-sil.html
Метки: всу, Марочко, мина, Украина
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