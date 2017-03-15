ВСУ минируют местность в районе участков разведения сил
23:55. 15 марта 2017 Просмотров - 12 Нет комментариев Опубликовал: Кирилл
Украинские военные инженеры минируют местность, прилегающую к участкам разведения сил и средств в Донбассе, передает РИА Новости сообщение представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
Украинские силовики проводят оборудование в инженерном отношении не только своих позиций, но и проводят минирование участков местности, на которых проведено разведение сил и средств сторон,
сказал Марочко на брифинге.
По его словам, «3 марта в зоне ответственности третьего батальона 24 бригады ВСУ, в районе населенного пункта Золотое, после отъезда представителей СММ ОБСЕ из проверяемого района военнослужащие ВСУ приступили к установке минных заграждений».
Марочко сообщил также, что «в населенном пункте Катериновка представители Миссии ОБСЕ зафиксировали транспортное средство без опознавательных знаков, которое двигалось в "серой зоне" в юго-западном направлении, в нарушение рамочного соглашения разведения сторон».
В транспортном средстве наблюдатели заметили пятерых военнослужащих. «Как минимум один из них был вооружен ручным противотанковым гранатометом РПГ-24, а остальные – автоматами АК-47. Миссия проинформировала об этом СЦК», – добавил Марочко.
Использованы фотографии: https://news-front.info
https://topwar.ru/111074-vsu-miniruyut-mestnost-v-rayone-uchastkov-razvedeniya-sil.html