ВСУ минируют местность в районе участков разведения сил





Украинские силовики проводят оборудование в инженерном отношении не только своих позиций, но и проводят минирование участков местности, на которых проведено разведение сил и средств сторон,

Украинские военные инженеры минируют местность, прилегающую к участкам разведения сил и средств в Донбассе, передает РИА Новости сообщение представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

сказал Марочко на брифинге.

По его словам, «3 марта в зоне ответственности третьего батальона 24 бригады ВСУ, в районе населенного пункта Золотое, после отъезда представителей СММ ОБСЕ из проверяемого района военнослужащие ВСУ приступили к установке минных заграждений».

Марочко сообщил также, что «в населенном пункте Катериновка представители Миссии ОБСЕ зафиксировали транспортное средство без опознавательных знаков, которое двигалось в "серой зоне" в юго-западном направлении, в нарушение рамочного соглашения разведения сторон».

В транспортном средстве наблюдатели заметили пятерых военнослужащих. «Как минимум один из них был вооружен ручным противотанковым гранатометом РПГ-24, а остальные – автоматами АК-47. Миссия проинформировала об этом СЦК», – добавил Марочко.