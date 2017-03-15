Три кита Школы Раевского. Сократ и Стив Джобс

Школа Раевского. В чем ее отличительные особенности? Чему она учит?

Первая особенность.

Мы не разделяем развитие на духовное или материальное, эмоциональное или интеллектуальное.

Отзывы участников:

— Очень грамотный подход. Отзывается! В нашем теле заключены все уровни, измерения, энергии, и попытки разделить духовное и материальное, творчество и финансовый престиж... уж очень убого выглядят)) Работать с реалиями и понимать методологию взаимодействия с миром проявленным и тонким... это сильно.

— Вторую неделю учусь в школе Раевского. Нравится сочетание научного и духовного. Знания даются с трудом, приходится много думать, но это и ценно.

Вторая особенность.

Мы изучаем законы, по которым устроено всё вообще. Это одни и те же законы, которые проявляется в физике, психологии, социологии, биологии и т.д. Научившись читать эти законы, можно не совершать глупых ошибок, а значить не тратить время на их исправление. Таким образом в жизни высвобождается много времени и энергии, а уж как их потратить – это уже личное дело человека.

Отзывы участников:

— ...Таким мне представляется и системный подход в развитии. Когда все сферы учтены, развиваются в унисон. То есть внимание направляется на все аспекты. И если развиваешь одно, то и другое растет (а не ухудшается, как это бывает). Все продумано)) и учтены детали: окружение, прошлое, твои тараканы, твои сильные стороны. Каждая деталь, каждое действие приближает к цели. Крутанул одну шестеренку - еще несколько провернулись в разных местах.

Когда есть система - есть понимание четкое, осознание. Ты не идешь в лесу меж деревьев и ищешь куда бы повернуть, а паришь над лесом и видишь всё сверху.

— ... И здорово, что главные герои и действующие лица в этой школе мы, что самостоятельно должны до всего дойти, в то время как наставники лишь координируют нас) Ещё со школы учителя навязывают свою точку зрения многим детям, не комфортны те, кто задаёт много вопросов, а также даёт много своих ответов. В университетах история повторяется) В итоге люди в 23 года, выпускаясь из университета, выходят в мир не со своими позициями, а с позициями своих учителей. Здесь чувствуется, что все иначе).

— Спасибо Дмитрию, кураторам и участникам моей группы за мысли, которые позволяют осознать себя и двинуться вперед, почувствовать великую цель и хоть сейчас ещё много мути и непонятных якорей, держащих мой корабль развития и прогресса личности за многие скалы, но эти мысли позволяют хотя бы встать по ветру перемен в ту сторону куда он дует в надежде и вере.

Третья особенность.

Мы меняем мышление.

Используем метод «Круг Сократа» и проводим каждый день интенсив примерно полтора часа. Я так объясняю это студентам:

— Я стараюсь делать так, чтобы у вас плавился мозг, как сверхусилие. Тут и понимание своих границ, и невозможность что-то понять и даже бессилие. Мне периодически пишет в лс то один то другой, что не понимает, что происходит, не догоняет и не знает, что делать. Нужно сверхусилие, сверхнапряжение, чтобы чего-то достичь. И это жесткий метод, но действенный.

Участники отвечают:

— Да, я так это и чувствую! Ты не создаёшь четкую, разобранную систему, чтобы мы напрягались! Книги системно написанные, с духовными "рецептами" малоэффективны, они не напрягают стремление и упорство понять. А от такого общения, очень часто, хотя и не доходит сразу, ощущаю, как в голове давит от желания понять, и внутри что-то меняется…

— Да, я тоже ощущаю вот это постоянное напряжение. Границы, стена и я в нее стучусь…

— Зато потом так будете кайфовать ;)))

— Мозг будет плавиться всегда) Т.к. развивается не мозг, а разум)! Для мозга это слишком объёмно. Он не выдерживает таких задач. Поэтому ищите, как это - мыслить разумом, а не мозгом! Объёмно ухватывать. Это как другой инструмент познания.

— 7 лет назад Дмитрий учил меня мыслить, уча читать книгу "Письма Махатм". Ребят, честно я рыдала, у меня болела голова после прочтения даже одной страницы, и вырубало. Но мне надо было каждый день что-то озарённо понимать и писать отчет о понятом. До сих пор не могу забыть этот адок. Но потом такое развитие мышления произошло! Так что двигайте границы мышления радостно, только в этом настоящая свобода).

— Мне так порой приходит ощущение, что ещё не совсем понял на сколько в крутую школу попал...

— В голове гул стоит и ощущение, что там мозг закипает от скорости разгона нейронов).

— У меня там натуральная забастовка)).

— Точно, даже когда печатаю, буквы местами переставляются).

— …Обучение связано с некой ломкой, я это называю "растяжкой", а это неприятно и больно, но, если ты готов и хочешь развиться, ты готов к испытаниям.

В итоге люди начинают действительно Мыслить, как учили это делать своих учеников Сократ и Платон, Будда и Конфуций. Быстро и действенно.

Зачем это всё? Зачем развивать мышление? Зачем учиться мыслить?

Чтобы состояться.

Стив Джобс: «Я бы обменял все свои технологии на встречу с Сократом».

Источник: http://dmitriyraevskiy.livejournal.com/311123.html

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