Главная » Новости, Образование, Самое горячее, Самое самое, События

Три кита Школы Раевского. Сократ и Стив Джобс

11:56. 15 марта 2017 Просмотров - 11 Нет комментариев Опубликовал:

Школа Раевского. В чем ее отличительные особенности? Чему она учит?

Первая особенность.
Мы не разделяем развитие на духовное или материальное, эмоциональное или интеллектуальное.

Отзывы участников:

— Очень грамотный подход. Отзывается! В нашем теле заключены все уровни, измерения, энергии, и попытки разделить духовное и материальное, творчество и финансовый престиж... уж очень убого выглядят)) Работать с реалиями и понимать методологию взаимодействия с миром проявленным и тонким... это сильно.

— Вторую неделю учусь в школе Раевского. Нравится сочетание научного и духовного. Знания даются с трудом, приходится много думать, но это и ценно.

Вторая особенность.
Мы изучаем законы, по которым устроено всё вообще. Это одни и те же законы, которые проявляется в физике, психологии, социологии, биологии и т.д. Научившись читать эти законы, можно не совершать глупых ошибок, а значить не тратить время на их исправление. Таким образом в жизни высвобождается много времени и энергии, а уж как их потратить – это уже личное дело человека.

Отзывы участников:

— ...Таким мне представляется и системный подход в развитии. Когда все сферы учтены, развиваются в унисон. То есть внимание направляется на все аспекты. И если развиваешь одно, то и другое растет (а не ухудшается, как это бывает). Все продумано)) и учтены детали: окружение, прошлое, твои тараканы, твои сильные стороны. Каждая деталь, каждое действие приближает к цели. Крутанул одну шестеренку - еще несколько провернулись в разных местах.
Когда есть система - есть понимание четкое, осознание. Ты не идешь в лесу меж деревьев и ищешь куда бы повернуть, а паришь над лесом и видишь всё сверху.

— ... И здорово, что главные герои и действующие лица в этой школе мы, что самостоятельно должны до всего дойти, в то время как наставники лишь координируют нас) Ещё со школы учителя навязывают свою точку зрения многим детям, не комфортны те, кто задаёт много вопросов, а также даёт много своих ответов. В университетах история повторяется) В итоге люди в 23 года, выпускаясь из университета, выходят в мир не со своими позициями, а с позициями своих учителей. Здесь чувствуется, что все иначе).

— Спасибо Дмитрию, кураторам и участникам моей группы за мысли, которые позволяют осознать себя и двинуться вперед, почувствовать великую цель и хоть сейчас ещё много мути и непонятных якорей, держащих мой корабль развития и прогресса личности за многие скалы, но эти мысли позволяют хотя бы встать по ветру перемен в ту сторону куда он дует в надежде и вере.

Третья особенность.
Мы меняем мышление.
Используем метод «Круг Сократа» и проводим каждый день интенсив примерно полтора часа. Я так объясняю это студентам:

— Я стараюсь делать так, чтобы у вас плавился мозг, как сверхусилие. Тут и понимание своих границ, и невозможность что-то понять и даже бессилие. Мне периодически пишет в лс то один то другой, что не понимает, что происходит, не догоняет и не знает, что делать. Нужно сверхусилие, сверхнапряжение, чтобы чего-то достичь. И это жесткий метод, но действенный.

Участники отвечают:

— Да, я так это и чувствую! Ты не создаёшь четкую, разобранную систему, чтобы мы напрягались! Книги системно написанные, с духовными "рецептами" малоэффективны, они не напрягают стремление и упорство понять. А от такого общения, очень часто, хотя и не доходит сразу, ощущаю, как в голове давит от желания понять, и внутри что-то меняется…

— Да, я тоже ощущаю вот это постоянное напряжение. Границы, стена и я в нее стучусь…

— Зато потом так будете кайфовать ;)))

— Мозг будет плавиться всегда) Т.к. развивается не мозг, а разум)! Для мозга это слишком объёмно. Он не выдерживает таких задач. Поэтому ищите, как это - мыслить разумом, а не мозгом! Объёмно ухватывать. Это как другой инструмент познания.

— 7 лет назад Дмитрий учил меня мыслить, уча читать книгу "Письма Махатм". Ребят, честно я рыдала, у меня болела голова после прочтения даже одной страницы, и вырубало. Но мне надо было каждый день что-то озарённо понимать и писать отчет о понятом. До сих пор не могу забыть этот адок. Но потом такое развитие мышления произошло! Так что двигайте границы мышления радостно, только в этом настоящая свобода).

— Мне так порой приходит ощущение, что ещё не совсем понял на сколько в крутую школу попал...

— В голове гул стоит и ощущение, что там мозг закипает от скорости разгона нейронов).

— У меня там натуральная забастовка)).

— Точно, даже когда печатаю, буквы местами переставляются).

— …Обучение связано с некой ломкой, я это называю "растяжкой", а это неприятно и больно, но, если ты готов и хочешь развиться, ты готов к испытаниям.

В итоге люди начинают действительно Мыслить, как учили это делать своих учеников Сократ и Платон, Будда и Конфуций. Быстро и действенно.

Зачем это всё? Зачем развивать мышление? Зачем учиться мыслить?
Чтобы состояться.

Стив Джобс: «Я бы обменял все свои технологии на встречу с Сократом».

 

Источник: http://dmitriyraevskiy.livejournal.com/311123.html

Запись на бесплатные курсы прогрессорства: http://vk.com/livepeople_progressors

Метки: школа раевского
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-270 за 18 августа 2012
... поверхности – Россия и Китай не дают западу возможности ... сферы услуг бриться по три раза на дню –...храм. Строящаяся первая церковно-приходская школа. Спортивный комплекс и сегодняшняя,... Багратиона, Милорадовича, Кутузова, Раевского, Барклая-де-Толли и других...
Бэкграунд, выпуск-259 за 2 июня 2012
... особое беспокойство США, вошли Китай, Иран, КНДР, Туркменистан ...Но, видимо, в той школе, где учатся наши следующие ... уменьшали стоимость квартплаты на три копейки, пытаясь изобразить радикальное...древнего польского рода Николай Раевский, и потомок выходцев из...
Литература для формирования нравственного самосознания
... «Четвертая высота», «Это моя школа» Каверин В. «Два капитана»,... трагедии», «Евгений Онегин», Стихи Раевский Б. «Только вперед». Светлов...Крестный отец». Ремарк Э. «Три товарища», «Черный обелиск» (... Филип Хозе Фармер «Летающие киты Исмаэля», «Гнев Рыжего Орка...

Комментирование закрыто.