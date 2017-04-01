Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 апреля 2017
- 10:35 Новости мира: Израиль может ввести войска в Сирию.
- 08:25 Жители Сирии получили 12,1 тонн российской гуманитарки за сутки.
- 07:30 Первоапрельский цирк боевиков: Бандитам вручили грамоты за «сбитый» российский вертолет (ФОТО).
- 06:30 Сирийская угроза для России: остановить врага на дальних подступах (ФОТО).
- 04:30 Турция строит стену вдоль границы с Сирией и захватывает земли САР (ФОТО, ВИДЕО).
- 02:17 СРОЧНО: «Тигры» и ВКС РФ освободили от «Аль-Каиды» 75% районов на севере Хамы, уничтожив сотни боевиков (ВИДЕО, КАРТА).
- 31.03 23:26 Сирийские войска прорвали блокаду христианского города Мхарде в провинции Хама.
- 31.03 22:27 США следует смириться с правлением Асада в Сирии, — Белый дом.
- 31.03 21:37 Контрудар «Тигров» и ВКС РФ: от «Аль-Каиды» освобождены большие территории на севере Хамы (ВИДЕО, КАРТА).
Новости мира: Израиль может ввести войска в Сирию
Войска Израиля войдут в Сирию в случае серьезной угрозы со стороны «Хезболлы»
Израиль готов в случае возникновения реальной угрозы к проведению военных операций на территории Сирии против воюющего там иранского движения «Хезболла» и других проиранских формирований.
Об этом заявил посол Израиля в РФ Гарри Корен в интервью Интерфаксу.
Отвечая на вопрос о том, готов ли Израиль к проведению военных операций против «Хезболлы» в Сирии, он сказал:
«Если будет реальная угроза, то, видимо, да». «Иранский режим всегда был заинтересован в поддержке Сирии и «Хезболлы», использовании их как эффективного прокси (проводник, союзник – ред.), который создает угрозу Израилю, выполняя функцию по сдерживанию», — отметил он.
По его словам, действия «Хезболлы» в Сирии остаются не абстрактной угрозой для Израиля.
Кроме того, посол отметил, что Израиль незамедлительно отреагирует в случае обострения ситуации на Голанских высотах в Сирии. По его словам, с этих территорий «случаются преднамеренные или непреднамеренные обстрелы нашей территории из определенных видов вооружений».
«Израильская армия не оставляет это без ответа. Но если ситуация изменится, и кто бы то ни был — «Хезболла», иные шиитские милиции и, тем более, Иран — начнут создание второго фронта на Голанских высотах, то для Израиля ситуация станет неприемлемой. В этом случае мы будем действовать без какой-либо задержки», — подчеркнул посол.
Ранее в рамках своего мартовского визита в Москву премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом РФ ситуацию на Ближнем Востоке. Как заявил премьер по итогам переговоров, он разъяснил президенту позицию своей страны в отношении сохранения иранского присутствия в Сирии после достижения мирного соглашения по ситуации в этой стране.
«Я ясно заявил президенту Путину, что мы выступаем решительно против усиления позиций Ирана и его приспешников в Сирии», — сказал премьер, которого цитирует газета Jerusalem Post.
«Мы видим, что Иран стремится наращивать военную силу и военную инфраструктуру в Сирии, включая попытки построить в этой стране морской порт. Все это имеет серьезные последствия для безопасности Израиля», — отметил Нетаньяху.
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Жители Сирии получили 12,1 тонн российской гуманитарки за сутки
Жители сирийских провинций Алеппо и Деръа получили 12,1 тонн гуманитарной помощи от России за сутки, сообщается в гуманитарном бюллетене российского Центра по примирению в САР.
«В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено четыре гуманитарных акции в провинциях Алеппо и Деръа…. За сутки гуманитарную помощь получили 4192 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 12,1 тонны», — говорится в сообщении.
В бюллетене отмечается, что при содействии российского Центра по примирению отправлено четыре гуманитарных конвоя с грузами ООН в населенные пункты Хан эш-Ших в провинции Дамаск, Эр-Растан в провинции Хомс, Тафас и Эт-Тайба в провинции Деръа.
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Первоапрельский цирк боевиков: Бандитам вручили грамоты за «сбитый» российский вертолет (ФОТО)
Накануне 1 апреля в Идлибе произошло юмористическое событие, главарь группировки «Ахрар Аш-Шам» Абу Аммар Аль-Омар лично вручил грамоты двум зенитчикам банды в связи с виртуальным уничтожением российского военного вертолета 27 марта 2017 г. в горном районе Латакии.
Как сообщала «Русская Весна», в минувший вторник медиа-крыло НВФ «Ахрар Аш-Шам» заявило, что ими сбит военный вертолет у населенного пункта Сальма в горах Латакии. Первоначально боевики не сообщили какой стране принадлежала винтокрылая машина.
Через несколько часов после этого некоторые СМИ «оппозиции» написали, что по их данным вертолет принадлежал ВКС РФ, после чего в «Ахрар Аш-Шам» решили последовать примеру горе-журналистов и назвать вертолёт российским. В свою очередь, в Минобороны России оперативно опровергли информацию о потере своей техники.
В тоже время арабское агентство AMN со ссылкой на источник утверждает, что российский вертолет якобы действительно был поврежден, но вернулся на авиабазу Хмеймим.
Подчеркнем, что террористы «Ахрар Аш-Шам» так и не смогли назвать тип вертолета, который они якобы сбили, не говоря уже об обломках или же кадрах обстрела, которые боевики неизменно сразу публикуют в своих социальных медиа, если событие имело место.
Единственным «веским доказательством» слов пропагандистов группировки стало пятничное вручение грамот. Очень символично, что оно произошло 31 марта, так как сильно напоминает первоапрельскую шутку.
Судя по всему, церемония является способом поднять авторитет банды. Фотографии с мероприятия обнародовало медиа-крыло незаконного вооруженного формирования.
«Ахрар Аш-Шам» действует при поддержке Саудовской Аравии и является одним из крупнейших бандформирований в Сирии, уступая только «Хайят-Тахрир-аль-Шам» (коалиция, действующая под руководством «Джебхат-Ан-Нусры»*, сирийской ветви «Аль-Каиды»*). Исламистская группировка считается террористической организацией в России, Сирии, Иране, Египте и Объединенных Арабских Эмиратах.
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*Запрещенные на территории РФ террористические организации
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Сирийская угроза для России: остановить врага на дальних подступах (ФОТО)
Для любого государства ДАИШ* — однозначная террористическая угроза, которую лучше всего ликвидировать вдали от собственных границ. К сожалению, Сирия и Ирак оказались не готовы сами решить эту проблему. А США, дестабилизировавшие ситуацию в регионе, отказывались выступать против террористов, чтобы не мешать им воевать против официального Дамаска.
Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович продолжает рассказывать об аспектах внешней политики России. Этот материал объясняет роль Москвы в сирийском конфликте.
Причины вмешательства России в сирийский конфликт тема очень частых вопросов и споров на постсоветском пространстве. В прошлом очерке я уже писал, что во многих государствах активная внешняя политика в дальнем зарубежье до сих пор воспринимается как некая «ересь».
Тем более необычным кажется решение осуществлять подобную политику таким затратным и опасным для человеческих жизней образом — как отправка в зону конфликта вооруженных сил. Между тем, к моменту ввода российских Военно-Космических Сил в Сирию — это решение стало единственно возможным в сложившейся ситуации.
К 2015 году, в сентябре которого Сирия официально обратилась к России за помощью в борьбе с террором, террористическая группировка ДАИШ опасно усилилась на территории всего региона. Она установила контроль над значительной частью Ирака и Сирии, захватила ряд крупных городов, включая Мосул, Алеппо и Пальмиру, создала многотысячную армию.
Разрушения в Алеппо
Россия не могла взирать на сложившуюся ситуацию с равнодушием, потому что ДАИШ уже фактически начала полномасштабную войну.
От первой угрозы до открытого объявления войны
В сентябре 2014 года террористическая организация впервые выпустила видео с угрозами в адрес России за то, что та вела торговлю с официальным Дамаском. С 2014 года лидеры террористических банд, действующих на Северном Кавказе, заявили о присоединении к этой террористических организации, выпустив специальные видеообращения.
23 июня 2015 года ДАИШ выпустило заявление о том, что на основе этих группировок формирует новое подразделение своей организации «Вилаят Кавказ» с целью захвата российских территорий. Таким образом, к лету 2015 года террористы уже объявили войну против России, и Москва лишь приняла ответные меры и перенесла ее на территорию противника.
Ситуация в России и странах Центральной Азии
По официальным данным, в рядах ДАИШ сражается около девяти тысяч выходцев с постсоветского пространства. Их террористы используют для совершения терактов на постсоветском пространстве.
В России в течение последних лет была масса примеров разоблачения ячеек, готовившихся начать войну на ее территории. Так в ноябре 2016 года была задержана группа экстремистов из числа граждан Таджикистана и Кыргызстана, готовившая взрывы в общественных местах в Москве и Петербурге.
Российскому ФСБ пока удается предотвращать практически все атаки террористов и избежать значимых жертв. Однако в других странах СНГ уже зафиксированы теракты, инициированные ДАИШ и их союзниками в Сирии.
Казахстан. Так нападение на военную часть в городе Актобе в июне 2016 года было совершено радикалами, откликнувшимися на призыв из Сирии. Позже, ставший инициатором теракта идеолог террористов Абу Мухаммад аль-Аднани был убит в результате удара российских ВКС.
Узбекистан. Деятельность террористов в этой стране более не ограничивается вербовкой. Оттуда выехало в Сирию довольно много радикалов. Республиканское СНБ уже сообщало о предотвращении терактов ячеек ИГИЛ*.
Таджикистан также заявил, что в 2016 году предотвращено 50 террористических актов, подготовленных в Сирии.
В Кыргызстане одна из первых групп «Жаннат Ошиклари», организации, вербующей боевиков для ДАИШ в республике, была раскрыта в январе 2014 года при подготовке терактов в южных регионах страны.
В июле 2015 года группа террористов ДАИШ была уничтожена уже в Бишкеке, когда готовилась совершить теракты в день национального праздника. По данным региональных спецслужб, ДАИШ также было причастно к совершению в 2016 году теракта против посольства Китая в Бишкеке.
Необходимо честно признать, что против стран СНГ уже ведется террористическая война группировками, базирующимися в Сирии и Ираке. Чем эти группировки сильнее, тем эта угроза больше. И хорошо, что Россия имеет достаточные силы и ресурсы, чтобы вести с ними войну — в дали от собственных границ и границ своих союзников.
«Десятки и сотни трупов, массовые захоронения — визитная карточка ДАИШ»
Теракты, совершаемые засланными группами боевиков, — далеко не самые масштабные преступления ДАИШ. На освобожденных от террористов территориях находят множество братских могил, с трупами тысяч людей, убитых членами группировки в период оккупации.
По данным судмедэксперта сирийской провинции Алеппо З.Х. Хаджу, только на территории этого региона обнаружены захоронения 7,5 тысяч человек, тысяча из которых не опознана до сих пор.
Среди жертв были не только и не столько противники ДАИШ. Казням подвергались случайные люди: местные жители, проявлявшие «невосторженный» образ мыслей. Мелкие служащие Ирака и Сирии, оказавшиеся на оккупированной территории, национальной и религиозные меньшинства.
Так правительство Ирака обратилось еще в 2015 году с заявлением к ООН, что политика ДАИШ по массовому истреблению езидов носит характер — геноцида.
Западные СМИ, освещающие раскопки братских могил в освобожденных Алеппо и Мосуле, сообщают, что на многих следах убитых боевиками людей есть следы пыток. Расследования этих преступлений на разных концах региона ведется при участии США и России. Следы массовых расправ находят даже в небольших городках на севере страны, освобождаемых от ДАИШ «Свободной сирийской армией» при поддержке Турции, например, в Савране (20 км к северу от Алеппо).
Раскопки массовых захоронений в Восточном Алеппо
Факты массовых убийств констатируют не только официальные власти и мировые СМИ, но даже террористические группировки, воевавшие на стороне ДАИШ в прошлом.
Еще в 2014 году группировка «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар», воевавшая в Сирии на стороне экстремистов, обвинила своих соратников в массовых убийствах, из которых от них отворачивалось сирийское население.
Один из лидеров этой террористической организации Абдул-Карим заявлял еще в 2014 году: «После ухода „Довлы” (ДАИШ — прим. автора) из поселений, прилегающих к Халебу (Алеппо), вблизи мест, где она базировалась, были обнаружены массовые захоронения. На многих телах обнаружены следы пыток.
По некоторым сведениям, в Харитане, Анадане, Кафар Хамре без вести пропало 200 человек. Обнаружено свыше 130 трупов… К сожалению, от фактов никуда не деться. Как бы ни хотелось кому-то закрыть на это глаза или отрицать очевидное, но десятки и сотни трупов, массовые захоронения стали как бы визитной карточкой „Довлы”, где бы она ни была. Что самое неприятное, эти случаи вошли в разряд обыденности, когда уже и „Довла” не стесняется своих преступлений, и люди не удивляются этому» (Сайт «Джейш», 2 марта 2014, исправлена орфография — прим. автора).
Боясь ответственности за массовые убийства группировка «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар» откололась от ДАИШ и начала собственную войну против всех. После этого лидеры группировки стали гораздо откровеннее сообщать на своих ресурсах о реальных практиках радикальной вооруженной оппозиции в Сирии.
Открыто признаются факты геноцида, массовых казней, повальных грабежей:
«…И, как мы много раз лично убеждались, эта „работа” заключалась в основном в грабежах местного населения. Были случаи, когда наши муджахиды [боевики] ловили их на месте преступления и сдавали их же амирам [командирам], чтобы преступников судили по шариату. Но никаких мер к ним не приняли. На следующий день их видели спокойно разъезжающими на машинах», — писал Абдул-Карим.
При отступлении боевики ведут уничтожение всей местной социальной инфраструктуры, включая школы и мечети, чтобы их не смогли использовать при восстановлении мирной жизни.
В одном только Восточном Алеппо террористами были заминированы 153 школы, 80 мечетей и 17 больниц, хотя окруженная группировка и испытывала дефицит боеприпасов. Аналогичная ситуация повторилась в Пальмире, куда ДАИШ специально подвозило взрывчатку для подрыва архитектурных памятников даже в период боев за город. Задача нанести ущерб стране, отвергающей их экстремистскую идеологию, — оказывалась для террористов важнее военных нужд.
Очевидно, что для любого государства ДАИШ — однозначная террористическая угроза, которую лучше всего ликвидировать вдали от собственных границ. К сожалению, Сирия и Ирак оказались не готовы сами решить эту проблему, а США, дестабилизировавшие ситуацию в регионе, отказывались выступать против террористов, чтобы не мешать им воевать против официального Дамаска.
Запад прибегал даже к поддержке отдельных террористических групп, в результате чего американское оружие регулярно попадало в руки боевиков ДАИШ.
В результате Россия оказалась перед выбором — либо мириться с дальнейшим ростом терроризма, либо вмешаться в конфликт, чтобы покончить с ним.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Турция строит стену вдоль границы с Сирией и захватывает земли САР (ФОТО, ВИДЕО)
С ноября 2015 года Турция строит вдоль своей границы с Сирией стену. Из запланированных 911 километров пока отгорожено порядка двухсот. Строительство одновременно ведется на нескольких участках.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник из САР.
«Стена делается из бетона, шириной два и высотой три метра, с двухметровой высоты слоем колючей проволоки поверху. Со стороны сирийской территории перед стеной инженерные подразделения турецкой армии и подрядные организации роют ров насыпью. Ширина рва во многих местах превышает тридцать метров», — рассказал военный.
Строительство стены турецкие власти объясняют необходимостью борьбы с террористической угрозой, курдским сепаратизмом, незаконной миграцией и контрабандой, в том числе наркотиков. Все эти меры позволят турецкому правительству лучше контролировать деятельность базирующихся на севере Сирии «оппозиционных» группировок. Да и в случае восстановления сирийского государственного суверенитета по периметру границы сооруженная стена позволит Анкаре минимизировать возможности пограничных инцидентов.
«Турецкие войска и строители с чужой землей особо не церемонятся. На ряде участков стена уже сейчас вдается на сирийскую территорию на десятки, а то и сотни метров. Выкорчевывание турецкой техникой сельскохозяйственных посадок, нарушение права частной собственности, разгон турецкими военными (в том числе со стрельбой) недовольных местных жителей — все это имело место на севере Сирии уже не раз», — подчеркнул собеседник «Русской Весны».
В районе Эль-Камышлы сирийской провинции Эль-Хасака между Абу Расином и Рас Эль-Айном турецкая стена захватила часть железной дороги. В районе Харим сирийской провинции Алеппо турки отхватили проволочным заграждением сотни гектар сельскохозяйственных угодий у местных курдских и арабских крестьян.
«На севере провинции Идлиб ров перекрыл систему ирригации», — добавил военнослужащий.
«Русская Весна» еще в середине 2016 года сообщала, что Турция захватывает у Сирии около 100 кв. км. территории (ФОТО)
Однако с точки зрения турецкой политики все это видимо несущественно. Не дать состояться объединению турецкого и сирийского Курдистана и отгородиться от во многом самой Турцией усугубленных сирийских проблем — все это гораздо важнее.
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На фото и видео начало строительство стены в феврале 2016 г. и продолжение в конце июня того же года.
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СРОЧНО: «Тигры» и ВКС РФ освободили от «Аль-Каиды» 75% районов на севере Хамы, уничтожив сотни боевиков (ВИДЕО, КАРТА)
Сирийская армия при поддержке ВКС России продолжает мощное наступление на позиции боевиков на севере Хамы, одни за другим возвращая населенные пункты, которые ранее были захвачены «Аль-Каидой» и ее союзниками из «умеренной оппозиции».
Войскам за 2 дня удалось восстановить контроль над уже 75% сел и городов, оккупированных силами джихадистов в ходе их неожиданного наступления в середине марта.
К субботней ночи армейцы освободили новые населенные пункты Шальют (севернее Махарды) и Телль Аль-Насирию, таким образом за сутки вернув под контроль уже десяток городов и поселков.
В последние дни в ходе спецоперации были ликвидированы сотни террористов, включая около дюжины известных главарей различных группировок.
Огнем «Тигров» и ВКС России были также уничтожены десятки единиц бронетехники, транспортных средств, пикапов с крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками, гаубиц и РСЗО.
Подразделения Вооруженных сил САР в течение последних нескольких дней отбили многие атаки боевиков, пытающихся захватить поселки и города, находящиеся под контролем правительства.
Отряды САА производят обезвреживание мин и самодельные взрывных устройств на освобожденных территориях, в то время как ВКС РФ и ВВС САР продолжают наносить интенсивные авиаудары по террористам в Махарде и ее окрестностях, также поддерживая продвижение Tiger Force во главе с Сухейлем Аль-Хасаном и их союзников к Сорану и Аль-Латамине, пока еще удерживаемых боевиками исламистов «Хайят Тахрир аль-Шам» (коалиция, действующая под руководством «Джебхат-Ан-Нусры»*, сирийской ветви «Аль-Каиды»*).
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Сирийские войска прорвали блокаду христианского города Мхарде в провинции Хама
Сирийские войска прорвали блокаду вокруг христианского города Мхарде в провинции Хама.
По данным телеканала Al Mayadeen, бойцы САР восстановили контроль над дорогой между населенным пунктом и Дамаском.
Отмечается, что в результате боев правительственные силы в ходе проведенной операции прорвали блокаду вокруг Мхарде, где проживает 40 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что христианский город попал в осаду две недели назад. Тогда экстремисты запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры» прорвали линию фронта и захватить населенные пункты к северу и западу от Хамы.
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США следует смириться с правлением Асада в Сирии, — Белый дом
США следует «смириться с реальностью» правления президента Башара Асада в Сирии и сфокусироваться на борьбе с ИГИЛ.
Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер в ходе брифинга.
«Существует политическая реальность, с которой нам придётся смириться с точки зрения нынешней ситуации», — сказал Спайсер.
По его словам, администрация экс-президента США Барака Обамы упустила возможность свержения Асада.
«У нас была возможность, но теперь нам нужно сосредоточиться на борьбе с ИГИЛ*», — отметил пресс-секретарь.
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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
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Контрудар «Тигров» и ВКС РФ: от «Аль-Каиды» освобождены большие территории на севере Хамы (ВИДЕО, КАРТА)
Сирийская армия при поддержке ВКС РФ прорывает оборону террористов «Аль-Каиды» на севере Хамы, освобождая большие территории.
Через неделю непрекращающихся ожесточенных столкновений на севере Хамы Армия Сирии под руководством штурмовой дивизии «Тигр» наконец переломила ход сражения, отвоевывая ряд населенных пунктов и стратегических объектов в северной части провинции Хама у сил «Хайят Тахрир Аль-Шам» (коалиция, возглавляемая «Джебхат ан-Нусрой»*, сирийской ветвью «Аль-Каиды»*).
В пятницу САА взяла под контроль населенные пункты Хаттаб, Завр Аль-Маслак, Завр Аль-Джадид, Субейн, Аль-Мадждал и Аль-Шайр после мощного молниеносного наступления.
Во главе с отрядами 5-го армейского корпуса, подготовленного Россией и Tiger Force под командованием генерала Сухейля Аль-Хасана, правительственные войска затем атаковали блокпосты Абу Убайда и аль-Шлиут, расположенные к северу от Махарды, чтобы защитить этот христианский город.
Российская авиация наносит мощные удары в этом регионе, лишая боевиков маневренности между городами, находящимися под их контролем.
После захвата шести поселков утром «Тигры» с союзными формированиями штурмовали опорные пункты банд вблизи христианского города Махарда.
После короткой перестрелки во второй половине дня САА захватила склады города Хаттаб и вершину холма Тель Флифла, расположенного к северу от него. Вслед за тем правительственные войска также захватили контрольно-пропускные пункты Аль-Шлиут и Абу Убайдана.
Предполагается, что далее САА будет пытаться окружить Маардес в попытке свести на нет все успехи банд, достигнутые ими с момента начала наступления 21 марта, передает арабское агентство AMN.
Сирийская армия предотвратила надвигающиеся нападения банд на города Хама и Махарда и теперь должна активизировать свои операции, чтобы вернуть себе важные города Суран, Тайбат Аль-Имама и Халфая.
После освобождения этих городов ССА может начать долгожданное наступление в сторону Идлиба в попытке предотвратить будущие атаки джихадистов в провинции Хама.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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