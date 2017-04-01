Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 апреля 2017

Для любого государства ДАИШ* — однозначная террористическая угроза, которую лучше всего ликвидировать вдали от собственных границ. К сожалению, Сирия и Ирак оказались не готовы сами решить эту проблему. А США, дестабилизировавшие ситуацию в регионе, отказывались выступать против террористов, чтобы не мешать им воевать против официального Дамаска.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович продолжает рассказывать об аспектах внешней политики России. Этот материал объясняет роль Москвы в сирийском конфликте.

Причины вмешательства России в сирийский конфликт тема очень частых вопросов и споров на постсоветском пространстве. В прошлом очерке я уже писал, что во многих государствах активная внешняя политика в дальнем зарубежье до сих пор воспринимается как некая «ересь».

Тем более необычным кажется решение осуществлять подобную политику таким затратным и опасным для человеческих жизней образом — как отправка в зону конфликта вооруженных сил. Между тем, к моменту ввода российских Военно-Космических Сил в Сирию — это решение стало единственно возможным в сложившейся ситуации.

К 2015 году, в сентябре которого Сирия официально обратилась к России за помощью в борьбе с террором, террористическая группировка ДАИШ опасно усилилась на территории всего региона. Она установила контроль над значительной частью Ирака и Сирии, захватила ряд крупных городов, включая Мосул, Алеппо и Пальмиру, создала многотысячную армию.

Разрушения в Алеппо

Россия не могла взирать на сложившуюся ситуацию с равнодушием, потому что ДАИШ уже фактически начала полномасштабную войну.

От первой угрозы до открытого объявления войны

В сентябре 2014 года террористическая организация впервые выпустила видео с угрозами в адрес России за то, что та вела торговлю с официальным Дамаском. С 2014 года лидеры террористических банд, действующих на Северном Кавказе, заявили о присоединении к этой террористических организации, выпустив специальные видеообращения.

23 июня 2015 года ДАИШ выпустило заявление о том, что на основе этих группировок формирует новое подразделение своей организации «Вилаят Кавказ» с целью захвата российских территорий. Таким образом, к лету 2015 года террористы уже объявили войну против России, и Москва лишь приняла ответные меры и перенесла ее на территорию противника.

Ситуация в России и странах Центральной Азии

По официальным данным, в рядах ДАИШ сражается около девяти тысяч выходцев с постсоветского пространства. Их террористы используют для совершения терактов на постсоветском пространстве.

В России в течение последних лет была масса примеров разоблачения ячеек, готовившихся начать войну на ее территории. Так в ноябре 2016 года была задержана группа экстремистов из числа граждан Таджикистана и Кыргызстана, готовившая взрывы в общественных местах в Москве и Петербурге.

Российскому ФСБ пока удается предотвращать практически все атаки террористов и избежать значимых жертв. Однако в других странах СНГ уже зафиксированы теракты, инициированные ДАИШ и их союзниками в Сирии.

Казахстан. Так нападение на военную часть в городе Актобе в июне 2016 года было совершено радикалами, откликнувшимися на призыв из Сирии. Позже, ставший инициатором теракта идеолог террористов Абу Мухаммад аль-Аднани был убит в результате удара российских ВКС.

Узбекистан. Деятельность террористов в этой стране более не ограничивается вербовкой. Оттуда выехало в Сирию довольно много радикалов. Республиканское СНБ уже сообщало о предотвращении терактов ячеек ИГИЛ*.

Таджикистан также заявил, что в 2016 году предотвращено 50 террористических актов, подготовленных в Сирии.

В Кыргызстане одна из первых групп «Жаннат Ошиклари», организации, вербующей боевиков для ДАИШ в республике, была раскрыта в январе 2014 года при подготовке терактов в южных регионах страны.

В июле 2015 года группа террористов ДАИШ была уничтожена уже в Бишкеке, когда готовилась совершить теракты в день национального праздника. По данным региональных спецслужб, ДАИШ также было причастно к совершению в 2016 году теракта против посольства Китая в Бишкеке.

Необходимо честно признать, что против стран СНГ уже ведется террористическая война группировками, базирующимися в Сирии и Ираке. Чем эти группировки сильнее, тем эта угроза больше. И хорошо, что Россия имеет достаточные силы и ресурсы, чтобы вести с ними войну — в дали от собственных границ и границ своих союзников.

«Десятки и сотни трупов, массовые захоронения — визитная карточка ДАИШ»

Теракты, совершаемые засланными группами боевиков, — далеко не самые масштабные преступления ДАИШ. На освобожденных от террористов территориях находят множество братских могил, с трупами тысяч людей, убитых членами группировки в период оккупации.

По данным судмедэксперта сирийской провинции Алеппо З.Х. Хаджу, только на территории этого региона обнаружены захоронения 7,5 тысяч человек, тысяча из которых не опознана до сих пор.

Среди жертв были не только и не столько противники ДАИШ. Казням подвергались случайные люди: местные жители, проявлявшие «невосторженный» образ мыслей. Мелкие служащие Ирака и Сирии, оказавшиеся на оккупированной территории, национальной и религиозные меньшинства.

Так правительство Ирака обратилось еще в 2015 году с заявлением к ООН, что политика ДАИШ по массовому истреблению езидов носит характер — геноцида.

Западные СМИ, освещающие раскопки братских могил в освобожденных Алеппо и Мосуле, сообщают, что на многих следах убитых боевиками людей есть следы пыток. Расследования этих преступлений на разных концах региона ведется при участии США и России. Следы массовых расправ находят даже в небольших городках на севере страны, освобождаемых от ДАИШ «Свободной сирийской армией» при поддержке Турции, например, в Савране (20 км к северу от Алеппо).

Раскопки массовых захоронений в Восточном Алеппо

Факты массовых убийств констатируют не только официальные власти и мировые СМИ, но даже террористические группировки, воевавшие на стороне ДАИШ в прошлом.

Еще в 2014 году группировка «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар», воевавшая в Сирии на стороне экстремистов, обвинила своих соратников в массовых убийствах, из которых от них отворачивалось сирийское население.

Один из лидеров этой террористической организации Абдул-Карим заявлял еще в 2014 году: «После ухода „Довлы” (ДАИШ — прим. автора) из поселений, прилегающих к Халебу (Алеппо), вблизи мест, где она базировалась, были обнаружены массовые захоронения. На многих телах обнаружены следы пыток.

По некоторым сведениям, в Харитане, Анадане, Кафар Хамре без вести пропало 200 человек. Обнаружено свыше 130 трупов… К сожалению, от фактов никуда не деться. Как бы ни хотелось кому-то закрыть на это глаза или отрицать очевидное, но десятки и сотни трупов, массовые захоронения стали как бы визитной карточкой „Довлы”, где бы она ни была. Что самое неприятное, эти случаи вошли в разряд обыденности, когда уже и „Довла” не стесняется своих преступлений, и люди не удивляются этому» (Сайт «Джейш», 2 марта 2014, исправлена орфография — прим. автора).

Боясь ответственности за массовые убийства группировка «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар» откололась от ДАИШ и начала собственную войну против всех. После этого лидеры группировки стали гораздо откровеннее сообщать на своих ресурсах о реальных практиках радикальной вооруженной оппозиции в Сирии.

Открыто признаются факты геноцида, массовых казней, повальных грабежей:

«…И, как мы много раз лично убеждались, эта „работа” заключалась в основном в грабежах местного населения. Были случаи, когда наши муджахиды [боевики] ловили их на месте преступления и сдавали их же амирам [командирам], чтобы преступников судили по шариату. Но никаких мер к ним не приняли. На следующий день их видели спокойно разъезжающими на машинах», — писал Абдул-Карим.

При отступлении боевики ведут уничтожение всей местной социальной инфраструктуры, включая школы и мечети, чтобы их не смогли использовать при восстановлении мирной жизни.

В одном только Восточном Алеппо террористами были заминированы 153 школы, 80 мечетей и 17 больниц, хотя окруженная группировка и испытывала дефицит боеприпасов. Аналогичная ситуация повторилась в Пальмире, куда ДАИШ специально подвозило взрывчатку для подрыва архитектурных памятников даже в период боев за город. Задача нанести ущерб стране, отвергающей их экстремистскую идеологию, — оказывалась для террористов важнее военных нужд.

Очевидно, что для любого государства ДАИШ — однозначная террористическая угроза, которую лучше всего ликвидировать вдали от собственных границ. К сожалению, Сирия и Ирак оказались не готовы сами решить эту проблему, а США, дестабилизировавшие ситуацию в регионе, отказывались выступать против террористов, чтобы не мешать им воевать против официального Дамаска.

Запад прибегал даже к поддержке отдельных террористических групп, в результате чего американское оружие регулярно попадало в руки боевиков ДАИШ.

В результате Россия оказалась перед выбором — либо мириться с дальнейшим ростом терроризма, либо вмешаться в конфликт, чтобы покончить с ним.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.