Историческая грамотность — основа государственности или о ЕГЭ по истории

Она также пообещала, что с 1 сентября 2017 года школы получат новые учебники истории, «подготовленные в соответствии с историко-культурным стандартом».

«Международный опыт и практика показывают, что при сдаче государственных аттестационных экзаменов идёт обязательно родной язык, математика и родная история. То, что всегда было в нашей отечественной школе», — подчеркнула министр.

Такое заявление Васильевой — ответ на высказывание вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, которая отметила, что необходимости повышать уровень исторической грамотности в России.

Об этом заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева на пленарном заседании всероссийской конференции «История России в ХХI веке глазами школьников» в феврале 2017 года. По её словам, ЕГЭ по истории России должен быть обязательным.

Почему знание истории страны актуально для её поступательного развития? И почему так важно со школьной скамьи ценить и уважать своё историческое прошлое и уметь заглядывать в будущее?

Инициатива Васильевой вызвала бурное обсуждение среди преподавателей и родителей школьников. Кандидат филологических наук, почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный работник высшей школы РФ Марина Сущева выступила за введение обязательного ЕГЭ по истории.

«Невежество, которое порой показывают участники различных опросов, говорит о плохом знании истории. Стыдно, конечно, в такие моменты бывает… Уж лучше пусть они учатся, чем сидят в интернете», — считает она.

Проблема плохого знания отечественной истории вызывает серьёзную тревогу. Когда-то давно великий русский учёный Михаил Ломоносов сказал:

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»,

и с этим трудно не согласиться: сначала уходит знание родной истории, угасает память предков, потом стираются национальная культура и самобытность народа, в итоге — страна постепенно попадает в вассальную зависимость, а заодно растворяется в «единстве мирового образовательного процесса», которое навязывает многим народам мира Западная цивилизация.

Почему важно знание истории?

Ведь вопрос назрел давно. И обязательный ЕГЭ по истории, включающий в себя эссе, — это только один шаг на пути возвращения реальной истории в общественное сознание — ради будущего всей России.

История — это не только, как говорили древние, «учительница жизни».



Самое расхожее представление об истории, прежде всего как об «учительнице жизни», уходит корнями своими аж к Цицерону (106 — 43 гг. до н.э.):

«Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae,magistra vitae, nuntia vitustatis, qua voci alea nisi immortalitati commendatur?» — «История свидетель времени, свет истины, жизнь памяти, учительница жизни, вестница старины — в чём, как не в речи оратора, находит бессмертие ?»

— вопрошал знаменитый римлянин и связывал историю, как нам думается, прежде всего с красноречием.

Но есть и противоположное мнение. Известный российский историк В.О.Ключевский заметил:

«История — не учительница, она ничему не учит. Она надзирательница и наказывает за плохо выученные уроки».

И сегодня эти слова не потеряли своей актуальности. Недаром президент Владимир Путин процитировал их на встрече с молодыми преподавателями истории 5 ноября 2014 года. А что история ничему не учит потомков, видно на сути происходящего на Украине.

Альтернативные точки зрения на исторический процесс необходимы, но они не должны выходить за рамки исторической правды. А она в фактах, событиях и документах. Замалчивание «невыгодных» фактов ведёт к коррозии общественного сознания, потере нравственных ориентиров не только отдельным индивидом, а обществом в целом. Вспоминая словам Ключевского, президент Путин развил свою мысль:

«Мы должны с вами очень серьёзно относиться ко дню сегодняшнему и к завтрашнему. … Этот урок, который нам история преподает в периоды раздробленности, должен нам говорить и включать сигнал такой опасности. Очень аккуратно нужно к этому относиться, ни в коем случае не допускать таких вещей (раздробленности страны — наше прим.)».

История, являясь, по сути, хранилищем коллективного опыта, выполняет важную аксиологическую функцию, формируя как в социуме в целом, так и у каждой отдельно взятой личности набор ценностей, который позволяет вести общественную жизнь.

И искажение исторической правды так же опасно для общества и человека, как опасно, скажем, для автоматизированной техники написание не той команды в программе. Ведь достаточно одной неверной буквы, чтоб техника или совсем вышла из строя, или начала работать не корректно.

Искажение исторической правды способно сделать из человека деструктора, наносящего вред как обществу в целом, так и самому себе.

За характерными примерами далеко ходить не нужно. Именно с искажения исторической правды началась ликвидация системного мышления у миллионов украинцев. Сейчас программа сбита уже настолько, что миллионы людей видят, что вокруг них происходит что-то совсем не то, но не способны установить причинно-следственные связи — и продолжают нестись в пропасть.

90-е годы нанесли по истории в России жесточайший удар. Причём, даже когда с началом 2000-х началось возрождение России, срочные, казалось бы, экономические, правовые, технологические вопросы задвинули гуманитарную сферу на второй план. Но в ней был заложен целый ряд бомб замедленного действия! И история, конечно, стала одной из самых уязвимых сфер.

В итоге дети, оказавшиеся под педагогическим или родительским влиянием либералов, получали и получают исторические знание в извращённом виде. А большинство детей — и вовсе в виде «лоскутного одеяла» из дат и определений, функционирующего по принципу «зазубрил-забыл». Системное восприятие исторического процесса у большинства молодых людей просто отсутствует, что, естественно, сказывается на качестве «долгих» знаний. Заучить вырванную из контекста дату или определение гораздо сложнее, чем запомнить их в системе.

Способствует отсутствию системных исторических знаний и «необязательность» экзамена (приоритет в изучении волей-неволей смещается на обязательные дисциплины), и тестовая форма, когда всё заученное быстро забывается. Есть информация, нет — понимания. В итоге — имеем поколение людей, не знающих истории своего государства.

Низкое знание истории — упущенное поколение

К чему всё это привело — элементарное незнание азов истории?

Социологи говорят о неутешительных вещах. Четверть опрошенных в 2013 году российских студентов ничего не знали о Сталинградской битве (о, можно сказать, определяющем моменте мировой истории ХХ века). Половина — не смогли назвать ни одного героя войны. Кто был Верховным Главнокомандующим в годы войны, смогли сказать только 14% опрошенных.

В ходе опроса 2010 года только 22% молодых россиян смогли назвать год начала Второй мировой войны. Многие не могли сказать, кто был противником (!!!) Советского Союза в войне. В общем, вопрос назрел и перезрел.

С таким уровнем знаний о собственной истории общество — идеальная цель для любых фальсификаций и манипуляций. Активизирует некая иностранная сторона деятельность на каналах массовых коммуникаций — и ещё большая часть молодых россиян поверит в то, что СССР собирался нападать на гитлеровскую Германию, в войне победили США. Чем это закончится — думается, рассказывать не нужно.

Ещё в 2014 году о принципиальной необходимости введения обязательного ЕГЭ по истории заявил бывший председатель Госдумы и одновременно — Российского исторического общества — Сергей Нарышкин.

Тогда же глава Рособрнадзора Сергей Кравцов поделился официальными результатами наблюдений, свидетельствующих о том, что 60% российских школьников не могут определить эпоху, которая описывается в «Слове о полку Игореве»!

Все эти цифры свидетельствуют лишь только о том, сколь мало часов преподается история в школе, о качестве учебников по глубине информации, а также о методике проведения ЕГЭ по истории (на данный момент, по выбору ученика).

Уровень и качество знаний по истории

Для начала общие итоги ЕГЭ-2015 в целом по Российской Федерации.

Картина выглядит удручающе — история в 2015 году с 47 баллами опустилась даже ниже математики, которая являлась в последние десятилетия традиционным аутсайдером. И рост исторического результата на целых 1,8 балла по сравнению с 2014 годом никак радовать не может, хотя некоторые выдают это за значимое достижение.

Теперь посмотрим на общие результаты последних трёх лет по всем учебным предметам.

Небольшой рост статистических показателей на 1—3 и даже 6 баллов, произошедший в 2015 году, пока ни о чём не говорит. По мнению многих специалистов это вызвано тем, что накопился опыт по «натаскиванию» детей на сдачу ЕГЭ.

Если же сравнивать две близких учебных дисциплины — историю и обществознание (одна — о прошлом, другая — о настоящем), то результаты существенно разнятся. По идее, история не может быть намного сложнее для усвоения, разве что даты прошедших событий присутствуют в ней во множественном количестве.



Для изучения истории на приемлемом уровне требуется только знание, в школьном возрасте можно обойтись без глубокого понимания тех социальных и политических процессов, которые проходили в различные исторические эпохи, поскольку сама трактовка этих процессов часто бывает очень противоречивой (пусть с этим учёные-историки сначала сами между собой разберутся).



Между тем статистика показывает, что в настоящее время обществознание является самым популярным учебным предметом из тех, что добровольно выбираются школьниками для сдачи ЕГЭ, да и общие результаты у неё кажутся неплохими. Почему этого же не удается добиться с изучением истории Отечества?

Для того чтобы попытаться разобраться в сложившейся ситуации, экспертами были взяты результаты ЕГЭ по истории в некоторых регионах страны, и получилась следующая картина.

Как видно из представленной гистограммы, выбирает ЕГЭ по истории в указанных регионах 15—22% выпускников, из них 8—14% не в состоянии преодолеть экзаменационный барьер из-за недостатка знаний, а сдаёт экзамен успешно только 2—7%, т.е. похвастаться хорошим знанием истории страны может не более 1% (!) от всех школьников (хотя, конечно, можно допустить, что блестяще знают историю кто-то из тех, кто не выбрал её для итоговой аттестации).

Так в чём же дело: в плохом качестве преподавания истории в школе или, может быть, в содержании самого экзамена по истории?

С первым ясно — проблема качества преподавания имеется, и эта проблема системна, иначе желающих сдавать историю было бы не меньше (хотя бы в некоторых регионах), чем тех, кто принял решение сдать обществознание, да и не было бы такого количества выпускников, не сумевших преодолеть этот барьер. Поскольку для анализа первой причины маловато фактического материала, то перейдём ко второй проблеме.

Эксперты внимательно рассмотрели демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов ЕГЭ по истории за 2015 год, утверждённый Федеральным институтом педагогических измерений. Конечно, эта демоверсия экзаменационного билета по содержанию отличается от того, что реально сдавали в этом году наши школьники, но представление о сложности (?) экзамена она может дать достаточно полное.

Какие сложились впечатления от этой демоверсии? Давайте, как говорится, по пунктам.



Из содержавшихся в ней 40 вопросов, как подсказывает логика, по меньшей мере, четыре нужно отнести к другой учебной дисциплине, а именно — к учебному курсу «Мировая художественная культура», в рамках которой изучается «История русской культуры». А поскольку именно такого учебного курса в абсолютном большинстве наших школ сейчас нет, то, вероятно, поэтому эти вопросы и включили в курс общей истории. Убедитесь сами.



Спрашивается, так ли важно знать ученику, изучающему важнейшие исторические события страны, храмы какого монастыря расписывал (православный) мастер Дионисий?

Если ученик изучает историю русской культуры, то — да, а если только отечественную историю, то, наверное, необязательно. Кстати, а если ученик исповедует ислам или буддизм, то, наверное, ему будет интереснее знать творчество мастеров-единоверцев. Представьте удивлённую реакцию некоторых православных родителей на вопросы к их отпрыску: «Какой мастер выложил мозаику в Джума-мечети в Дербенте?» или «Кто расписал стены буддийского дацана в Бурятии?».



Ещё два вопроса, которые можно однозначно отнести к другому учебному курсу.



Вновь история культуры… Очевидно, что курс истории Отечества должен в первую очередь изучать исторические события, так или иначе повлиявшие на развитие государства и человеческие судьбы, смены правителей и формаций, эпохальные сдвиги и потрясения, чтобы ученик знал ошибки и достижения своих предков.



Есть и другие вопросы, которые требуют большой эрудиции, а поэтому, наверное, не совсем уместны на школьном экзамене истории. Например:



Вероятно, важно знать, кто полетел в космос вторым, а не кто был дублёром у первого? К тому же основной вопрос сильно завуалирован вспомогательным текстом, на чтение которого требуется время, столь дефицитное на экзамене.

Ещё одна загадка.

Неужели в нашей послевоенной истории так мало значимых событий, что вопрос о критике литературных журналов одним из высших органов правящей партии, стал заслуживающим включения его в экзаменационный билет, пусть и в демоверсии.



А ведь в 1946 году «всесоюзный староста» М.И. Калинин подписал указ, согласно которому Южный Сахалин и Курильские острова вошли в состав СССР (что актуально в свете постоянных истерий Японии по поводу «северных территорий»), а Совет Народных Комиссаров был преобразован в Совет Министров (впервые после 1917 года в стране появились министры).

Следующий пример, очевидно, из серии — «расскажи, что можешь вспомнить».

Мало того, что выпускнику школы рекомендуется вспомнить год «партнёра» России (именно России, а не только Советского Союза) — Уинстона Черчилля. Конечно, недоброжелателей своего государства «надо знать в лицо», а если ученик расскажет про фултонскую речь Черчилля, произнесённую опять же в 1946 году и давшую старт «холодной» войне, гонке вооружений, то это будет блестяще! Но всё-таки, насколько логичен такой странный подбор ряда исторических личностей (XIV век — XIX век — XX век), тем более что двое — Хрущёв и Черчилль — практически сверстники и пересекались в политической деятельности, да и история, и поступки всех этих личностей имеют противоречивую трактовку, включая Дмитрия Донского?



Вызвал удивление своей недосказанностью и следующий вопрос.



Если экзаменаторы считают себя объективными, то версия ответа под № 1 должна звучать так: «насыщением потребительского рынка импортными продовольственными и промышленными товарами». Такой вариант ответа будет более достоверным, поскольку не реформаторы «наполнили полки», а открытые ими границы страны.

Кстати, эту демоверсию экзаменационного задания попытались решить несколько вполне эрудированных сотрудников Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка, но ни один не смог получить максимальное количество баллов.

Знакомство с демоверсией подсказывает мысль, что только уникально образованный ребёнок сможет полностью ответить на 100 баллов или хотя бы на 80% вопросов, а значит, по многим вопросам на экзамене шла игра под названием «угадай-ка». Получается что-то среднее между кроссвордом, где надо проявлять эрудицию, и «спортлото», где важно везение.

И всё это «благодаря» системе ЕГЭ, столь успешно внедрённой согласно разработанной ВШЭ программы образования (читайте нашу статью « Монополия на образование России» — http://inance.ru/2016/09/vshe-2/ ).

Россия — страна теневого образования

В результате с введением в стране ЕГЭ — Россия становится страной теневого образования.

Региональные опросы показывают, что более 70% школьных учителей подрабатывают сегодня нелегальными репетиторами. Доходы от этой деятельности составляют от трети до половины семейного бюджета педагогов. Нарастить доходы подпольным репетиторам помог переход на систему единых госэкзаменов (ЕГЭ). При этом у педагога больше стимулов быть хорошим репетитором, чем добросовестным учителем, который легально готовит своих учеников к ЕГЭ бесплатно.

Россия становится страной доминирующего теневого образования. Под термином «теневое образование» обычно понимают дополнительное обучение вне государственной системы, то есть нелегальное репетиторство или полуподпольные дополнительные курсы. Теневой рынок репетиторских услуг в России, по оценкам, составляет около 30 млрд руб. Причём половина его объёма приходится на подготовку к ЕГЭ.

Что примечательно, доходы российских педагогов сегодня серьезно зависят от теневого образования. Масштабы теневого образования описаны в новом исследовании, которое будет представлено в апреле в Высшей школе экономики (ВШЭ). На примере одного города исследователи выявили, что как минимум треть своих доходов учителя получают от репетиторства. При этом большинство из них занято в таком теневом образовании.

«В нашем исследовании приняли участие 129 человек — это педагоги школ. Мы провели анкетирование наших респондентов с целью выяснить долю педагогов, включённых в теневое образование. В результате мы увидели, что из 129 человек 72%, или 94 человек, включены в теневое образование, то есть оказывают репетиционные услуги сейчас или имеют опыт этой деятельности (данные анкет)», — говорит автор исследования доцент Костромского госуниверситета Наталья Крылова.

При этом доля доходов от репетиторства в совокупном доходе респондентов оказалась довольно высокой — 35—50%.

«Если средний уровень зарплаты учителя в регионе 15 тыс. руб., то доход от репетиторской деятельности может варьироваться от 5,2 тыс. руб. до 7,5 тыс. руб.», — уточняет Крылова.

То есть можно с уверенностью сказать, что репетиторство на сегодняшний день может являться значимым в общем совокупном доходе педагогов, включённых в теневое образование.

Причина теневого образования и низких знаний школьников — отсутствие единой методологии познания и творчества, достаточно распространённой в обществе, низкая квалификации педагогов и разрушение в 90-е годы либералами единой советской системы образования.

Школьные годы советские

Конституцией 1977 года (как и Сталинской Конституцией 1936 года) было гарантировано всеобщее полное среднее образование. В восьмых и десятых классах устанавливались обязательные выпускные экзамены, многие из которых сдавались устно, и школьникам необходимо было учить всю программу по предмету целиком. В восьмом классе обязательными были русский язык, геометрия и алгебра.

В десятом классе письменно сдавались математика и русский, остальные же предметы — литература, физика, химия, история, иностранный язык — экзаменаторы принимали устно. При этом дополнительные занятия по подготовке к экзаменам проводились в школе педагогами бесплатно.

Для выпускников средних школ большое значение имел средний балл аттестата зрелости, который также учитывался при поступлении в ВУЗ, приплюсовываясь к сумме оценок, полученных на вступительных экзаменах.

Те, кто учились в советской школе, помнит, что школа тогда была только одним из элементов системы воспитания и социализации, хотя и очень важным. Кроме школы, была ещё целая система молодёжных общественных организаций, прекрасная детская литература, детское кино, театр и так далее. Было замечательное дополнительное образование — кружки, секции. Но за последние 25 лет мы, к сожалению, утратили многие внешкольные структуры социализации детей. Вместо этого добавился фактор информационной среды, часто агрессивной по отношению к ребёнку. Появились социальные сети, целая индустрия детских развлечений, которая далеко не всегда положительно влияет на ребёнка. И сейчас необходимо государству прилагать максимальные усилия к тому, чтобы восстановить необходимые элементы системы социализации молодого поколения. Естественно, уже на новом технологическом и дидактическом уровне. И знание литературы и истории своей страны в данном направлении очень актуальны.

Послесловие

По жизни человек идёт, куда его направили родители и культура в целом.

Цели, желаемые достижения определяют наши ежедневные поступки. Направление нашей жизни задаётся как прошлыми событями, так и нашими волевыми усилиями по изменению себя, и своего представления о будущем, которое проистекает из наших представлений о прошлом. Чем полнее мы сознаём составляющие прошлого, тем точнее понимаем причины нашего настоящего и осознаем, к чему приведёт нас избранный путь.

Таким образом, информация о прошлом является мощнейшим средством управления. Историческая информация является комплексной и несомой коллективом народа, потому позволяет координировать действия больших людских масс, при этом уступает по мощности воздействия, только мировоззренческим знаниям (умению различать истину и мыслить диалектически и системно). И превосходит идеологические и экономические средства воздействия на общества.

И историческую информацию можно использовать для управления людьми в обход их сознания. А точнее, определяя то, какой алгоритмикой поведения они руководствуются, черпая её из примеров прошлого.

«Будущее определяет тот, кто контролирует Прошлое. Прошлое определяет тот, кто контролирует Настоящее» (Принцип работы Министерства Правды.) Дж.Оруэлл. Антиутопия «1984»

История народа в народной памяти является набором образов, формирующих историческую память народа. Как мы знаем, эта память во многом задаёт вектор развития народа. Подмена этого вектора может вывести весь народ в ложном направлении, давая ему ложные алгоритмы поведения, подменяя его ценности вредоносными («Что русскому здорово, то немцу смерть»).



Но для применения столь мощного информационного оружия есть существенный барьер. Историю невозможно сочинить «из головы». Это сложнейший комплекс образов, и простое привнесение чужеродного образа не испортит представление об истории в целом, так как здоровый народный «организм» распознает фальшь. Эффекта не будет.

Поэтому прибегают к использованию приёма — 99% правды и 1% лжи, создавая дезинформацию на основе правдивой и правдоподобной инфрмация, смещая акценты, замыливая одни факты и выставляя вперёд другие. И предстоит ещё большая работа по применению методологии к истории, очищению истории от подобного рода дезинформации.

Эксперты уверены, что экзамен по истории России в сегодняшних реалиях исключительно полезен. Но в той форме письменного ЕГЭ по истории, которая сегодня имеет место, сдача экзамена по гуманитарным дисциплинам и по истории, по их мнению, недопустима. И если сторонники ЕГЭ и противники обязательного экзамена по истории говорят об увеличении нагрузки на учеников и учителей, то стоит напомнить следующее.

Во-первых, в своё время в советской школе сдавали семь обязательных экзаменов, включая историю и обществознание. Во-вторых, изучение истории крайне важно, и экзамен по данному предмету был бы весьма полезен. В-третьих, ЕГЭ по истории — недопустимая форма для экзамена по истории.

С помощью ЕГЭ по истории проверяются память и эрудиция, в минимальной степени — понимание исторического процесса и в никакой степени — отношение человека к истории своей страны. Поэтому экзамен по истории нужно проводить либо в устной форме, либо как минимум с элементом устного экзамена, чтобы, как сказал бы Пётр Первый, «дурь каждого видна была».

Литература так же, как история, учит патриотизму, любви к Родине, учит понимать культуру нашей страны. А оптимальный вариант — введение сразу двух обязательных экзаменов: по истории и по литературе, причём, в устном формате.

Этот экзамен, который должен будет сдавать каждый школьник, сможет сохранить общее культурно-историческое пространство нашей страны. Образованным человеком может быть только тот, кто хорошо разбирается как в отечественной, так и в мировой истории.

Знание истории открывает понимание возможного будущего!

Материалы:

Ольга Васильева: ЕГЭ по истории должен быть обязательным

http://big-rostov.ru/est-mnenie-2/olga-v asileva-ege-po-istorii-dolzhen-byt-obyaz atelnym/

ЕГЭ по истории должен быть обязательным

http://newsbabr.com/?IDE=156110

Почему сдача ЕГЭ превратилась в «угадай-ку»?

http://www.svdeti.ru/index.php?option=co m_k2&view=item&id=3094:ege-po-istorii&It emid=11

Бич истории

http://vestishki.ru/content/бич-истории-а втор-с-в-богданов

Россия становится страной теневого образования

http://www.ng.ru/economics/2017-02-27/4_ 6936_russia.html