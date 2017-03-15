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Баварский премьер едет в Москву налаживать экономические связи

22:56. 15 марта 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

В Германии Зеехофера призывают не давать невыполнимых обещаний и придерживаться в отношении России курса, который проводит канцлер Меркель.

Хорст Зеехофер

 

Хорст Зеехофер

Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) в среду, 15 марта, отправляется с трехдневным визитом в Москву. На 16 марта намечена его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. В Москве Зеехофер будет обсуждать экономические вопросы и намерен зондировать возможности для отмены санкций между ЕС и Россией.

"Я не хочу жить в мире, в котором стороны накладывают санкции друг на друга", - сказал Зеехофер в среду в Мюнхене. При этом, по словам баварского премьера, ясно, что введенные из-за конфликта на Украине санкции невозможно отменить "любой ценой", и для этого и "россияне должны внести свой вклад". В частности, полностью выполнить минские соглашения.

С Меркель все согласовано

Зеехофер подчеркнул, что он лично согласовал поездку в Москву с канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel). По его словам, в обозримом будущем канцлер встретится с Путиным. Кстати в российской столице помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил 14 марта, что дата визита Меркель в Россию согласована.

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На сей раз премьер-министра Баварии в поездке сопровождают министр экономики этой федеральной земли Гильзе Айгнер (Ilse Aigner), баварский экс-премьер Эдмунд Штойбер (Edmund Stoiber) и представители деловых кругов.

Не давать невыполнимых обещаний

Прошлый визит в Москву лидера входящей в правительственную коалицию партии ХСС Зеехофера в феврале 2016 года вызвал в Германии бурную дискуссию и шквал критики. Его обвиняли в том, что своими действиями он торпедирует внешнеполитический курс, проводимый федеральным правительством, что баварский премьер многократно отрицал.

И в этот раз немецкие политики предостерегают его от дачи невыполнимых обещаний, особенно касающихся скорой отмены санкций, введенных после российской аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины. "Россия должна выполнить свои обязательства по минским соглашениям. Только после этого можно размышлять об отмене санкций", - заявил эксперт по внешней политике фракции СДПГ в бундестаге Нильс Аннен (Niels Annen). Он призвал Зеехофера придерживаться курса, который проводят канцлер Меркель и глава МИД Зигмар Габриэль (Siegmar Gabriel).

Торговое партнерство

Россия является одним из важных торговых партнеров Баварии. В 2016 году торговый оборот федеральной земли с РФ составил 7,62 миллиарда евро. Правда, с 2012 года объем торговли неуклонно сокращается, пять лет назад он составлял 13,1 миллиарда евро.

 

 

Иточник:   http://www.dw.com/ru/баварский-премьер-едет-в-москву-налаживать-экономические-связи/a-37951228?maca=rus-rss_rus_yandex_Germany_forWidget-5037-xml

Метки: Бавария, Германия, Россия, санкции, торговля
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