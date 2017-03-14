Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 марта 2017

Сирия: еще один населенный пункт под Алеппо зачищен от террористов

Еще один населенный пункт под Алеппо освобожден от боевиков. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии оказывает помощь его жителям, пишет РенТВ.

Железнодорожная станция Вудехи три года служила террористам надежным опорным пунктом. Дело в том, что здесь, в скалах, очень много пещер, в которых удобно укрываться от артобстрелов. Выбить боевиков из таких каменных мешков сложно даже с помощью тяжелого вооружения.

В пещерах повсюду видны следы пребывания террористов: остатки пищи, пустые бутылки из-под воды. В одной такой пещере могли одновременно находиться 10—15 человек. Сверху эти схроны защищает около 20 метров сплошной скалы — очень надежное укрытие. Но террористов все же отсюда выбили, и они отошли на пять километров назад.

На станции Вудехи заканчивается железнодорожное сообщение между Алеппо и Дамаском. Пути взорваны, следующую станцию контролируют уже боевики.

Отступая, террористы применили тактику выжженной земли: уничтожили или заминировали инфраструктуру. Российские саперы находят фугасы и подрывают их на месте.

Жители села занимаются земледелием. На местных полях десятилетиями сооружалась система полива, но боевики разрушили и ее. На все село уцелела единственная скважина, старый насос исправно качает воду, но пить ее люди боятся, так как боевики грозили отравить все источники перед отступлением. Старейшины обратились в Российский центр по примирению враждующих сторон с просьбой проверить качество воды.

Специалисты провели экспресс-анализ воздуха и воды. Качество воздуха удалось проверить на месте — он оказался чистым. Качество воды будет установлено в лабораторных условиях.

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Трагедия иракского Мосула в мировых СМИ обходится стороной — Захарова

Трагедия Мосула в Ираке в мировом информационном пространстве аккуратно обходится стороной.

Об этом в Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Странно, что до сих пор не появился англоязычный твиттер-аккаунт девочки, страдающей в городе Мосул, — пишет она. — Что на центральных пресс-конференциях в мировых столицах, в ведущих газетах и на обложках журналов нет картинок, хэштегов, ярких заголовков о гуманитарной катастрофе в Мосуле. Что нет реальных цифр, фактов, данных о положении беженцев и перемещённых лиц, палаточных городках. Что перед посольствами стран коалиции нет демонстраций с плакатами или дорогих флэшмобов. Нет ничего».

Трагедия Мосула в мировом информационном пространстве аккуратно обходится стороной.

«Настолько, насколько этот в принципе технологически возможно, учитывая масштаб бедствия», — пишет Захарова. «Ещё один страшный пример информационного обмана, устроенного медийным мейнстримом», — резюмировала она.

Странно, что до сих пор не появился англоязычный твиттер-аккаунт девочки, страдающей в городе Мосул. Что Кристиан Аманпу… Опубликовано Марией Захаровой 13 марта 2017 г.

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Российские военные раздали жителям Сирии почти 8 тонн гуманитарки

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел в течение суток две гуманитарные акции в провинциях Алеппо и Дамаск.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.

«За сутки гуманитарную помощь получили 3 тыс. 340 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 7,7 тонны», — говорится в сообщении министерства.

Там уточняется, что «в населенном пункте Аджами провинции Алеппо жителям передано 1,9 тонны хлеба и 4,5 тонны продуктов питания и сладостей, а также пледы, постельное белье и мягкие игрушки, а жителям населенного пункта Катана провинции Дамаск переданы детские рюкзаки со школьными принадлежностями и продуктовые наборы».

В Минобороны добавили, что в течение суток ООН и партнеры продолжали оказывать медицинскую, психологическую и юридическую помощь САР.

«Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся», — отметила и министерстве.

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Террористы ИГИЛ использовали химоружие против иракских войск в Мосуле

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) применяет в боях против правительственных сил в иракском Мосуле отравляющий газ.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на курдский телеканал RUDAW в понедельник.

По данным канала, террористы в понедельник обстреляли позиции иракской армии снарядами с отравляющим газом голубого цвета в мосульском районе Баб ат-Туб. При этом на видео кадрах, освещающих военную операцию журналистов, видно как спустя минуту после падения снаряда у позиций военных, у солдат и корреспондентов канала появляется удушающий кашель.

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Армия Сирии и ВКС России громят ИГИЛ под Пальмирой, освобождая стратегические объекты (ВИДЕО)

Сирийская Арабская армия при поддержке ВКС России продолжает успешное наступление на ИГИЛ под Пальмирой на востоке провинции Хомс. Минобороны САР опубликовало кадры с боями, которые привели к освобождению электростанции в южном пригороде Пальмиры. В понедельник подразделения САА освободили от террористов ряд стратегических объектов к югу и востоку от древнего города. Под прикрытием тяжелых авиаударов российской авиации, 5-й армейский корпус Армии Сирии прорвал оборону врага на зернохранилищах Пальмиры, освободив весь этот объект к вечеру понедельника. Взятие под контроль «Пальмира Силос» означает, что САА теперь обеспечила безопасность военного аэродрома, который расположен на восточной окраине города. В дополнение к освобождению пальмирских зернохранилищ правительственные войска также отбили у ИГИЛ* электростанцию, расположенную на южном фланге города. *Запрещенная в РФ террористическая организация

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