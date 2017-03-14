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Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 марта 2017

10:57. 14 марта 2017 Просмотров - 322 Нет комментариев Опубликовал:

Сирия: еще один населенный пункт под Алеппо зачищен от террористов

Сирия: еще один населенный пункт под Алеппо зачищен от террористов

Еще один населенный пункт под Алеппо освобожден от боевиков. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии оказывает помощь его жителям, пишет РенТВ.

Железнодорожная станция Вудехи три года служила террористам надежным опорным пунктом. Дело в том, что здесь, в скалах, очень много пещер, в которых удобно укрываться от артобстрелов. Выбить боевиков из таких каменных мешков сложно даже с помощью тяжелого вооружения.

В пещерах повсюду видны следы пребывания террористов: остатки пищи, пустые бутылки из-под воды. В одной такой пещере могли одновременно находиться 10—15 человек. Сверху эти схроны защищает около 20 метров сплошной скалы — очень надежное укрытие. Но террористов все же отсюда выбили, и они отошли на пять километров назад.

На станции Вудехи заканчивается железнодорожное сообщение между Алеппо и Дамаском. Пути взорваны, следующую станцию контролируют уже боевики.

Отступая, террористы применили тактику выжженной земли: уничтожили или заминировали инфраструктуру. Российские саперы находят фугасы и подрывают их на месте.

Жители села занимаются земледелием. На местных полях десятилетиями сооружалась система полива, но боевики разрушили и ее. На все село уцелела единственная скважина, старый насос исправно качает воду, но пить ее люди боятся, так как боевики грозили отравить все источники перед отступлением. Старейшины обратились в Российский центр по примирению враждующих сторон с просьбой проверить качество воды.

Специалисты провели экспресс-анализ воздуха и воды. Качество воздуха удалось проверить на месте — он оказался чистым. Качество воды будет установлено в лабораторных условиях.

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Трагедия иракского Мосула в мировых СМИ обходится стороной — Захарова

Трагедия иракского Мосула в мировых СМИ обходится стороной — Захарова

Трагедия Мосула в Ираке в мировом информационном пространстве аккуратно обходится стороной.

Об этом в Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Странно, что до сих пор не появился англоязычный твиттер-аккаунт девочки, страдающей в городе Мосул, — пишет она. — Что на центральных пресс-конференциях в мировых столицах, в ведущих газетах и на обложках журналов нет картинок, хэштегов, ярких заголовков о гуманитарной катастрофе в Мосуле. Что нет реальных цифр, фактов, данных о положении беженцев и перемещённых лиц, палаточных городках. Что перед посольствами стран коалиции нет демонстраций с плакатами или дорогих флэшмобов. Нет ничего».

Трагедия Мосула в мировом информационном пространстве аккуратно обходится стороной.

«Настолько, насколько этот в принципе технологически возможно, учитывая масштаб бедствия», — пишет Захарова.

«Ещё один страшный пример информационного обмана, устроенного медийным мейнстримом», — резюмировала она.

Странно, что до сих пор не появился англоязычный твиттер-аккаунт девочки, страдающей в городе Мосул. Что Кристиан Аманпу…

Опубликовано Марией Захаровой 13 марта 2017 г.

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Российские военные раздали жителям Сирии почти 8 тонн гуманитарки

Российские военные раздали жителям Сирии почти 8 тонн гуманитарки

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел в течение суток две гуманитарные акции в провинциях Алеппо и Дамаск.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.

«За сутки гуманитарную помощь получили 3 тыс. 340 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 7,7 тонны», — говорится в сообщении министерства.

Там уточняется, что «в населенном пункте Аджами провинции Алеппо жителям передано 1,9 тонны хлеба и 4,5 тонны продуктов питания и сладостей, а также пледы, постельное белье и мягкие игрушки, а жителям населенного пункта Катана провинции Дамаск переданы детские рюкзаки со школьными принадлежностями и продуктовые наборы».

В Минобороны добавили, что в течение суток ООН и партнеры продолжали оказывать медицинскую, психологическую и юридическую помощь САР.

«Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся», — отметила и министерстве.

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Террористы ИГИЛ использовали химоружие против иракских войск в Мосуле

Террористы ИГИЛ использовали химоружие против иракских войск в Мосуле

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) применяет в боях против правительственных сил в иракском Мосуле отравляющий газ.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на курдский телеканал RUDAW в понедельник.

По данным канала, террористы в понедельник обстреляли позиции иракской армии снарядами с отравляющим газом голубого цвета в мосульском районе Баб ат-Туб. При этом на видео кадрах, освещающих военную операцию журналистов, видно как спустя минуту после падения снаряда у позиций военных, у солдат и корреспондентов канала появляется удушающий кашель.

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Армия Сирии и ВКС России громят ИГИЛ под Пальмирой, освобождая стратегические объекты (ВИДЕО)

Армия Сирии и ВКС России громят ИГИЛ под Пальмирой, освобождая стратегические объекты (ВИДЕО) | Русская весна

Сирийская Арабская армия при поддержке ВКС России продолжает успешное наступление на ИГИЛ под Пальмирой на востоке провинции Хомс.

Минобороны САР опубликовало кадры с боями, которые привели к освобождению электростанции в южном пригороде Пальмиры.

В понедельник подразделения САА освободили от террористов ряд стратегических объектов к югу и востоку от древнего города.

Под прикрытием тяжелых авиаударов российской авиации, 5-й армейский корпус Армии Сирии прорвал оборону врага на зернохранилищах Пальмиры, освободив весь этот объект к вечеру понедельника.

Взятие под контроль «Пальмира Силос» означает, что САА теперь обеспечила безопасность военного аэродрома, который расположен на восточной окраине города.

В дополнение к освобождению пальмирских зернохранилищ правительственные войска также отбили у ИГИЛ* электростанцию, расположенную на южном фланге города.

*Запрещенная в РФ террористическая организация

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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