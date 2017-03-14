Литва без шансов на выживание

Страна «вымирает» катастрофичными темпами

Для президента этой Прибалтийской страны есть только одна насущная проблема: восточный сосед, которому сегодня-завтра придётся давать вооруженный отпор.Отсюда и вытекают рекордные для Европы темпы наращивания военного бюджета, и уже к 2018 году он должен составить 2% ВВП.Но для литовцев этого мало, чтобы остаться в стране. По итогам 2016 года свой отъезд из страны задекларировали 51 тыс. человек – это на 6,4 тыс. (14,5 процентов) больше, чем в 2015 году. В начале этого года в Литве насчитывается 2 млн 849 тыс. постоянных жителей – это на 39,2 тыс. меньше (1,4%), чем годом ранее. Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН прогнозирует, что скорость убыли населения Литвы в 2017 году составит 125 человек в день.Бегут из Литвы совсем не из-за боязни «грядущей войны» с Россией, а из-за экономических проблем. За рекордами в наращивании оборонного бюджета следует антирекорд по выделению средств на соцзащиту, показывают обнародованные данные Евростата. По статистике, в среднем в ЕС на соцзащиту расходуется 19,2% ВВП, в то время как у Литвы этот показатель находится на уровне 11,1%. Уровень пенсий в стране так же один из наименьших в Европе. Для сравнения, в соседней Эстонии пенсия выше на 35%.Всё это говорит о том, что Литва постепенно вымирает. Для страны с населением в 2,8 миллиона человек ежегодно терять без малого 50 тысяч эмигрировавшими за границу непозволительно. Для того чтобы остановить этот процесс нужно в первую очередь экономическое вмешательство государства. Однако, у самих литовцев на это даже нет надежды.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com