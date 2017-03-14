Китай ускоряет создание «армии будущего»

В понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в Пекине призвал делегатов от Вооруженных сил страны активнее внедрять в войска инновационные технологии.

По его словам, в этом вопросе «следует проникнуться чувством срочности».

«Народно-освободительная армия Китая (НОАК) нуждается в более значительной поддержке со стороны науки и технологий, нужны усилия в этом направлении», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Какие именно технологии имел в виду председатель КНР и против кого они могут быть направлены?

Новая гонка вооружений

В начале марта официальный представитель ВСНП Фу Ин сообщила, что в 2017 году военный бюджет НОАК увеличится на 7% по сравнению с прошлым годом и составит более 1 триллиона 78 миллиардов юаней (около 156 миллиардов долларов).



Солдаты Народно-освободительной армии Китая на тренировке

Она подчеркнула, что увеличение трат на Вооруженные силы направлено на обеспечение государственной безопасности, а не на противостояние с другими странами. Однако последние реформы могут свидетельствовать о том, что Поднебесная готовится совершить технологический рывок, который позволит КНР сократить отставание от своего главного геополитического соперника в азиатско-тихоокеанском регионе — США.

— «Руководство Китая уже лет 30 говорит о необходимости внедрения инноваций, но только сейчас серьезно взялось за дело, — рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. — В начале этого года в КНР был создан Центральный совет по интегрированному военно-гражданскому развитию, орган очень высокого уровня, который возглавляет лично Си Цзиньпин. Я убежден, что попытка таким образом активизировать процесс инноваций связана с тем, что в настоящий момент США уже реализуют схожую военно-промышленную доктрину».

По словам эксперта, речь идет о «Третьей стратегии компенсации» — масштабной программе, которую Пентагон начал реализовывать в 2014 году. Она заключается в концентрации ресурсов на прорывных направлениях: нано- и биотехнологии, искусственный интеллект, робототехника, гиперзвуковое оружие, кибербезопасность и другие. Конечная цель программы — создание арсенала вооружений с качественно новыми возможностями. По сути дела, «армии будущего».

«„Третья стратегия компенсации” целиком направлена на военное сдерживание Китая, — уверен Василий Кашин. — Это отчетливо видно по публикациям в американской прессе, высказываниям политиков США, научным работам о новой доктрине. Естественно, Китай это прекрасно понимает и пытается не допустить, чтобы американцы получили решающее технологическое преимущество».

Экспедиционные силы

Под стать новым военным угрозам руководство Китая реформирует и организационно-штатную структуру Вооруженных сил. Эксперты отмечают, что КНР, в частности, наращивает возможности своих экспедиционных сил. Газета South China Morning Post со ссылкой на источники в НОАК 13 марта сообщила, что Китай планирует в ближайшее время увеличить численность морской пехоты с нынешних 20 тысяч до 100 тысяч человек.



Официальный визит В. Путина в Китайскую Народную Республику

«На сегодняшний день у Китая всего две бригады морской пехоты, — рассказал РИА Новости Василий Кашин. — Есть две причины для увеличения штата. Во-первых, для НОАК остается приоритетом подготовка к возможному конфликту вокруг Тайваня, который предполагает проведение крупной морской десантной операции. Во-вторых, Поднебесная все больше обращает внимание на использование своих Вооруженных сил для того, что они называют „защитой зарубежных интересов”. Это могут быть задачи, связанные, например, с эвакуацией китайских граждан с территории, охваченной войной, с защитой китайских объектов и инфраструктуры, участие в коалиционных антитеррористических операциях».

Учитывая, что у Китая есть свои интересы и в Африке, и на Ближнем Востоке, и в Южной Америке, новые соединения станут одними из основных военных и экономических инструментов страны на мировой арене. Тем более, по словам экспертов, Китай добился серьезного прогресса в строительстве универсальных десантных кораблей, сравнимых по своим характеристикам с аналогами, стоящими на вооружении прославленного корпуса морской пехоты США.

Перспективные направления

Поднебесная догоняет Америку и по ряду других технологий — «оружия XXI века». В прошлом году Пентагон сообщил, что американская разведка в 2014–2016 годах зафиксировала семь испытательных пусков китайского гиперзвукового летательного аппарата DF-ZF. Такие системы способны достигать скоростей более шести тысяч километров в час и могут использоваться, например, для доставки боевых блоков к цели. Считается, что такой боеприпас физически невозможно перехватить средствами противовоздушной и противоракетной обороны.

Кроме того, Китай активно ведет разработку беспилотных летательных аппаратов нового поколения. В частности, Китайская академия аэрокосмической аэродинамики в феврале отчиталась о создании БПЛА, работающего на солнечной энергии. Ученые утверждают, что, благодаря этому ноу-хау, машина сможет находиться в воздухе дольше традиционных беспилотников.

«Нельзя забывать и о спутниковой группировке КНР, — говорит Василий Кашин. — По количеству военных орбитальных аппаратов в космосе, я полагаю, Китай находится на втором месте после США. НОАК продолжает успешно развертывать свою спутниковую систему глобального позиционирования „Бэйдоу”. Она, естественно, двойного назначения. В конце 2015 года КНР приступила к формированию космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении. Они вывели на орбиту первый экспериментальный спутник с инфракрасным сенсором, позволяющим регистрировать пуски баллистических ракет».



Запуск первого в мире спутника квантовой связи «Мо-цзы» (Micius) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу, КНР

Тихоокеанский рубеж

До массового внедрения многих перспективных технологий в войска еще далеко. Но руководство КНР продолжает оснащать армию, авиацию и флот современной и модернизированной техникой, которая и станет промежуточным этапом между нынешней НОАК и армией будущего.

«В плане перевооружения наименьшим приоритетом обладают Сухопутные войска, — считает Василий Кашин. — Большинство боевой техники в них было построено еще при Мао Цзэдуне. К тому же армия с 2015 года подверглись резкому сокращению. Военное и политическое руководство страны понимает, что после распада СССР у Китая нет соперников на суше. А с современной Россией у КНР подчеркнуто дружественные отношения».

Военно-морские силы Китая, по словам эксперта, сейчас находятся на подъеме: темпы их перевооружения современными надводными кораблями высоки. Из последнего пополнения состава флота — ракетный корвет «Эчжоу» проекта 056, который, как утверждают его создатели, выполнен по технологии «стелс».

Не отстают и военно-воздушные силы, где доля новой техники составляет около 50%. Здесь, правда, остается актуальной больная для Китая проблема импортозамещения. В частности, КНР продолжает закупать в России двигатели для бомбардировщиков и военно-транспортной авиации, а также ряд электронных компонентов, деталей и комплектующих.

«Активнее всего Китай перевооружает свои стратегические ракетные войска, — добавил Кашин. — Они объединяют и ядерные силы, и бригады, вооруженные неядерным ракетным оружием малой и средней дальности. На втором месте — войска ПВО. Там доля новых вооружений составляет 60–70%. Очевидно, что у своих границ Китай готовится к противостоянию с противником, обладающим мощными авиацией и флотом».



Корабль ВМС США LCS Coronado во время учений стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Тихом океане. Июль 2016

Напомним: США регулярно проводит в Южно-Китайском море военно-морские учения. Так, 10 марта в регионе стартовали совместные маневры кораблей Сил самообороны Японии и авианосной ударной группы ВМС США, в которую входит авианосец Carl Vinson. Ранее Китай выразил серьезную озабоченность в связи с аналогичными южнокорейско-американскими учениями.

Андрей Коц