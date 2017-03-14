Как спецслужбы вычисляют по мобильному телефону

Существует огромное количество мифов и домыслов как именно могут найти по анонимному номеру анонимного мобильного телефона. Мы же знаем правду и сейчас ею поделимся.

Бытует три распространенные версии: пеленгуют т.е. определяют источник радиосигнала, вычисляют специальным оборудованием на базовых станциях сотовой сети и вычисляют через разные скрытые возможности, якобы специально имеющиеся в каждом телефоне.

Мы поучаствовали в настоящем расследовании настоящего дела, где преступника вычислили по его мобильному телефону. И скажем следующее: первая версия немного содержит правды, но главный способ поимки не имеет ничего общего со всеми тремя.

Говоря в целом, следствие и криминалисты только в кино используют крутые спецсредства и дорогую аппаратуру. В реальности главный инструмент следователя: его голова и бумажки. А главный метод — язык не повернется сказать «дедукция», — назовём это «поиском закономерностей» или «статистика». И ещё есть такая штука как Время. Время всегда против анонимности: что-то мы делаем слишком вовремя, а что-то совсем не вовремя. И если где-то есть логи наших дел с отметками времени — нам не скрыться. А логи в мобильной связи ведутся по каждому байту. Далее подробнее.

КАК ВЫЧИСЛЯЮТ КТО РАБОТАЕТ С ЛЕВОЙ СИМ-КАРТЫ?

Вы не поверите: по «ведущему» телефону — Вашему настоящему. Внимательно прочитав следующий абзац Вы поймёте, как всё легко, просто и быстро. В описании используется термин «включение» — это момент, когда «анонимный» аппарат вышел в сеть. Итак, поехали, рассмотрим разные ситуации:

Ситуация первая: Вы пользуетесь «анонимным» мобильником, а настоящий находится рядом и включен. Следователи запрашивают логи всей соты в которой работает (работал) «анонимный» аппарат. Это всё, что им потребуется, что бы Вас вычислить (причем не только «по горячим следам», но и через неделю, месяц, не спеша, в кресле своего кабинета за чашечкой кофе). Делают рекурсивные выборки по промежуткам включения и смотрят кто ещё был в соте кроме «анонимного» аппарата. Например в одной соте были ещё 1000 включенных телефонов. При следующем включении 500 из тех, что были в первый раз. При следующем — 20 из тех, кто был в первый и второй раз. Чаще всего удается с логов трех-четырех включений найти точно пару телефонов, которые не покидают соту. Реже включений требуется больше: в таком случаи можно попробовать пробить историю по номерам множеств совпадений, а так же их владельцев. Если это бабуля 90 лет из которых номер у неё уже 10 лет и квартиру она не покидала 5 лет — то, явно, вариант отпадает. Таким образом следователи достаточно быстро выходят на настоящий номер телефона, одна история звонков по которому раскроет все карты. Нередко спецслужбам везет и с 2 включения: быстро изучить и отмести сотни номеров — дело лишь в количестве сотрудников. Бывает даже, что на настоящий номер выходят с первого и единственного включения»анонимного»! Не верите? А зря. Динамика в соте, поведение других аппаратов, будни / праздники могут существенно упростить работу силовиков. Могут во время работы «анонимного» мобильника все остальные выйти из соты, кроме Вашего (ну взяли остальные люди и переместились куда-то) или делать исходящие, отправлять СМС. Сейчас такое время, когда все ни минуты без мобилы. И это Вас палит: Вы же не можете одновременно делать исходящие с двух телефонов. Значит пока Вы «работаете» с «анонимного» все, кто звонит в Вашей соте — выходят из под подозрения и сужают кольцо вокруг Вас. Кроме того господин Случай не на Вашей стороне: у спецслужб логи в которых все данные от и до, а у Вас обычный быт со всеми непредсказуемостями. Пример: Вы сёрфите «анонимно» в интернете и тут Вам звонят на настоящий телефон. Вы начинаете говорить и трафик данных по интернету падает на время, статистически отличное от времени между средними загрузками страниц. Сопоставить все звонки в соте на точное совпадение с провалом трафика — дело секунд — и Ваш номер обнаружен. Может быть, конечно, что Вы просто пошли в туалет, но ведь проверить нужный ли номер «обнаружен» не сложно. А если Вам позвонят два раза?

Преступник включил аппарат, отправил СМС с требованием выкупа, выключил. Через день включил, позвонил обсудить условия выкупа, выключил. Третий раз включил — сообщил место встречи и время, выключил. Мы изучили логи по трём «включениям», — кто в этот момент был в соте все три раза. От второй «сверки» осталось четыре номера, от третьей — один.

Ситуация вторая: Вы пользуетесь «анонимным» мобильником, а настоящий предусмотрительно заранее выключаете. Невероятно, но Вы только упростили задачу следователям. Они просто посмотрят, кто отключился- именно отключился (телефон передает в сеть сигнал об отключении), а не покинул сеть незадолго до появления «анонимного». Можно смело говорить, что таких в соте будут единицы или даже Вы один. Для уточнения данных можно сравнить кто включился после отключения «анониста». И, так же, пробить на бабуль и прочих. Как видите отключение настоящего аппарата при пользовании «левым» только ухудшает анонимность.

Ситуация третья: Вы оставляете настоящий телефон дома включеным, а сами едете в другую соту, и только там включаете «анонимный». Думаете хитрый план? А вот нифига. Три фактора все равно выдают Ваш настоящий аппарат. Во-первых отрабатывается та же схема, что и в первой ситуации, только уже не по одной соте, а по нескольким. Сначала по одной, потом по соседним и так далее пока не дойдут до сравнения соты «анонимного» с сотой настоящего. Во-вторых и в главных: Ваш аппарат дома находится без хозяина и не может отвечать на звонки. Следовательно рано или поздно будут пропущенные, которые так же видны в логах. Нужно только сравнить на каком аппарате были пропущенные во все времена «включения» анонимного. Как думаете, многие из абонентов постоянно не берут трубку как раз в то время, когда Вы выходите с анонимного? Да никто, кроме Вашего настоящего телефона! Кроме того данный способ хорошо помогает в общем поиске: следователи могут очень быстро обзвонить номера, что остаются после сравнения логов сот. И если телефон не берут — в подозреваемые. В-третьих Вы не можете оставлять настоящий аппарат где попало — каждый раз в разных местах. Скорее всего он у Вас дома. То есть в одном месте на каждое включение. На этом можно построить дополнительную выборку для фильтра: сколько одних и тех же аппаратов находилось в одной и той же соте. В целом всё это приведет к быстрому, хоть и чуть менее быстрому, чем в предыдущих случаях, выходу на настоящий номер.

Ситуация четвертая: Вы выключаете настоящий телефон дома, а сами едете в другую соту, и только там включаете «анонимный». См. ситуацию №3 + ситуацию №2

Получается вся схема работает на том, что делается несколько включений с одного номера. То есть, если выходить с номера только один раз и потом выкидывать симку и телефон — найти будет невозможно?

Это поможет только в том случаи, если и «дело» Ваше на один раз и других похожих дел не было и больше не будет. То в есть реальности всех настоящих «дел» — не поможет. Смена номеров ничуть не усложнит задачу поиска настоящего телефона. Например в том же примере про шантаж: как смена номера поможет — ведь жертве-то одной и той же совершаются звонки. Следователи будут просто пробивать не по одному номеру 3 включения, а три включения разных номеров. Аналогично «темные делишки» в Интернете — номера легко объединяются по общему «делу». Скажем более — частая смена номеров только ухудшают безопасность т.к. следователи получат группы номеров и смогут легко пробить, например, откуда симки. И накрыть вас с поличным во время закупки новых или выйти на «продавца», который сделает «робота» или сольет номер, с которого Вы звонили ему. Анонимность — это не отсутствие данных для идентификации. Такого в современном мире просто быть не может. Анонимность — это хорошая имитация обычной, но не настоящей личности.

ЧТО ДАСТ СПЕЦСЛУЖБАМ НОМЕР НАСТОЯЩЕГО ТЕЛЕФОНА?

Мы рассмотрели, как легко и просто «пробить» силовикам настоящий номер подозреваемого по его «анонимному». Но что даст инфа о настоящем телефоне? Да всё. Кроме информации на кого оформлен номер следователи увидят кому Вы звонили. Наверняка среди них много тех, кто знает Вас лично. Увидят кто и как пополнял счет. Скорее всего там есть платежи и с настоящей карты через банкомат или с настоящего Вебмани-кошелька и т.д. То есть, собственно, Вы приплыли.

КАК ПЕЛЕНГУЮТ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН?

На место в район работы соты, в которой находится телефон подозреваемого, выдвигается оперативная группа с ручным пеленгатором. Это никакой не экран с точкой, как показывают в фильмах, а простой радиоприемник со стрелкой, которая показывает мощность сигнала и антенной в форме буквы Н, буквы Ж, хитрой трубки или гиперболической / параболической тарелки (часто в комплекте идет несколько антенн для разных условий работы). Информация на какой точно частоте работает в настоящее время искомый аппарат имеется у базовой станции. Опер настраивает на эту частоту приемник, крутит вокруг себя антенной и смотрит на стрелку. Откуда сигнал сильнее всего — туда и идет. Заходит в подъезд, поднимается по лестнице и меряет сигнал. Находит таким образом нужный этаж, потом квартиру и всё, «анонимность» закончена. В наблюдаемом нами случаи время от подъезда «газели» оперов до вывода под белы ручки составило 25 минут. Учитывая сколько из них ушло на рекомендации «открывайте ибо откроем в любом случаи», сборы и вывод подозреваемого — можно прикинуть, за сколько среди десятков домов, сотен подъездов и тысяч квартир нашли нужную.

ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? АНОНИМНОСТЬ — МИФ?

Выше мы подробно рассмотрели, что имея настоящий личный мобильник мы никогда не будем анонимны даже с только что купленного нового телефона и только что купленной в подворотне сим-карты без оформления. Как мы уже говорили, доступная анонимность — это хорошая имитация обычной, но не настоящей личности. А отсутствие личности вообще в наших современных информационных реалиях просто невозможно. Ведь вот Вы, личность, сидите прямо тут и читаете эту статью. А вон снизу стоят счетчики ЛайфИнтернета и прочие.

Настоящие хакеры, чья свобода, а, быть может, и жизнь, зависит от анонимности не пользуются мобильными телефонами в повседневной жизни. Вообще не пользуются. Только одноразовые звонки, скайп и т.п. Да и жизни «повседневной» у них нет. Вечная мгла, небытие. Нет друзей, нет родных, нет привычек и «любимых» мест. Вот что такое анонимность. Но, на самом деле, в Сети есть полноценная другая жизнь, другие друзья и другие «места». И, часто, не только не хуже, но и получше будет, чем в реале. Так что не все так грустно. Просто не так, как у большинства. Однако это уже не «анонимность». У Вас есть имя, пусть и никнейм, но по нему знают именно Вас, у Вас есть интернет-друзья и места, где Вас можно найти в сети. Вас можно даже «наказать» хоть и без поездки в Сибирь. Таким образом легко понять, что условна не только анонимность, но и свобода, а «преступление» и «законы» — не едины, а относительны к обществу. А «общества» бывают разные.

Узнав немного о методах работы следователей Вы можете принять меры по улучшению безопасности в каждом конкретном случаи: например в ситуации №3 можно на настоящий телефон установить автоответчик или попросить друга отвечать если позвонят. Зарегистрировать настоящий телефон на настоящую бабушку, что бы пройти «фильтр на бабушку». Стараться рандомно комбинировать ситуации, оставлять телефон в разных местах и т.п. Это несколько усложнит работу следователей, но и усложнит Вашу «темную деятельность». А поможет ли в «час икс»? Далеко не факт.

Так что хорошо подумай, мой юный друг с криминальными наклонностями, стоит ли вообще игра свеч или, быть может, после одного-двух удачных дел лучше бы купить квартиру, машину, какой-никакой белый бизнес и завязать с «темной стороной» навсегда?