«Доктрина Трумэна»: 70 лет и 1 подход

На объединенном заседании Палаты представителей и Сената Конгресса США 12 марта 1947 года президент Гарри Трумэн выступил с речью, которая вошла в историю как «Доктрина Трумэна». Заявление, с которым глава американского государства предстал перед Сенатом, прозвучало через год после знаменитой «Фултонской речи» бывшего премьера Великобритании Уинстона Черчилля и определило подход Вашингтона к странам Европы и их взаимодействию с СССР. ТАСС рассказывает об основных посылах речи Трумэна и о том, какие позиции доктрины остаются актуальными в настоящее время.

От Фултона до Вашингтона

Экс-премьер Великобритании Уинстон Черчилль (слева) и президент США Гарри Трумэн (справа) отправляются в Фултон, штат Миссури. 1946 год

Если Холодная война в 1947 году и не была в своем разгаре, то продолжалась она уже, по крайней мере, два года. Историки по-разному подходят к определению даты начала этого противостояния: кто-то полагает, что февральская конференция в Ялте 1945 года определила мировой порядок после Второй мировой войны, тем самым создав условные рамки сфер влияния советского государства и стран Запада, а кто-то считает отправной точкой конфликта «Фултонскую речь» Черчилля.

5 марта 1946 года Черчилль, в присутствии американского президента, заявил в Вестминстерском колледже города Фултон, штат Миссури, что Запад более не может «закрывать глаза на то, что свободы, которые имеют граждане в США, в Британской империи, не существуют в значительном числе стран, некоторые из которых очень сильны». Под этими странами экс-премьер в первую очередь имел в виду СССР.

Британского политика беспокоил тот факт, что «столицы древних государств Центральной и Восточной Европы» оказались под фактическим контролем Москвы, которая определяла направление и развитие внутренней и внешней политики этих стран. Вдобавок к этому, в США и в Западной Европе росла обеспокоенность из-за роста популярности социалистических партий и партий с коммунистическим уклоном.

Так, в Греции, которую от стран «оси» освобождал не СССР, а Британская империя, ко власти чуть было не пришли коммунисты. С 1944 по 1949 год в стране шла война: вооруженное крыло компартии Греции (КПГ) – Демократическая армия Греции – даже занимала большую часть Афин и, заручившись поддержкой Югославии и СССР, продолжала военные действия против прозападных официальных властей. К 1947 году Великобритания полностью вывела из страны свои вооруженные силы и, по сути, перекинула проблему «на плечи» США.

Именно на этот период и пришлось эпохальное заявление Гарри Трумэна, не только подтвердившее посылы «Фултонской речи», но и представляющее из себя конкретный план действий против «красной угрозы» в центральной и восточной части старого континента.

Деньги в обмен на лояльность

Портовые рабочие наполняют мешки американским зерном в Македонском порту. Американское грузовое судно Thomas Foster (слева) выгрузило 9 тыс. тонн зерна в качестве продовольственной помощи Греции. 1947 год

Если у стран, освобожденных Советским Союзом от Гитлеровской коалиции, практически не существовало политического выбора вне социалистических и коммунистических направлений, то граничащие с ними государства такой выбор имели. Но послевоенная разруха и высокий уровень бедности, как показывает история, приводит к росту радикальных левых или правых настроений среди населения (как в случае с Германией после Первой мировой войны).

Единственным разумным решением, как представлялось в ту пору американскому, да и западному истеблишменту, было предоставление странам, склоняющимся к социализму, всесторонней помощи, от военной до финансовой. Но такая поддержка, конечно же, была далеко не безвозмездной. Цена – потеря самостоятельной внешней политики.

И 12 марта 1947 года Трумэн в своей речи предложил американским законодателям именно такой подход к проблеме. Он попросил Конгресс предоставить Греции и Турции 400 миллионов долларов до 1948 года, а также разрешить отправку в обе страны гражданских и военных лиц «в задачах государственной модернизации и ради наблюдения за использованием финансовой и материальной помощи».

В настоящий момент почти каждая нация в мире должна выбирать между альтернативными образами жизни. Выбор слишком часто далеко не свободный Гарри Трумэн президент США с 1945 по 1953 год

В результате предложение президента приняли, а Демократическая армия Греции была уничтожена благодаря посланным монархическому правительству $300 млн ($100 млн предоставили Турции). Оба государства через 5 лет вступили в НАТО, разместили на своей территории американские военные базы. А Турция согласилась на размещение американского ядерного оружия на авиабазе Инджирлик.

Общественная поддержка доктрины Трумэна, равно как и её согласие с ней сенаторов и конгрессменов, была обеспечена давлением на одно из самых первобытных человеческих чувств – страх. Замгоссекретаря США Дин Ачесон представлял коммунизм как инфекцию, способную поразить близлежащие страны, а сенатор-республиканец Артур Ванденберг, являвшийся противником изоляционизма, предложил Трумэну выступить перед Конгрессом и «запугать американский народ». Так он и поступил.

Доктрина, план, стабильность

50-й госсекретарь США Джордж Маршалл-младший

Вслед за доктриной последовал не менее известный «план Маршалла», также известный как «Программа восстановления Европы». План вступил в силу в апреле 1948 года и, согласно задумке госсекретаря Джорджа Маршалла, должен был, наряду с содействием экономическому восстановлению 17 стран Старого Света, выжать крайне-левых из политического поля послевоенного континента.

Выделенные Трумэном Греции и Турции $400 млн меркнут по сравнению с $13 млрд, выделенными с 1948 по 1951 год странам Европы по «плану Маршалла». Больше всего средств было направлено в Великобританию, Францию, Италию и ФРГ. Принимающие американскую помощь страны были обязаны вывести коммунистов из правительства.

Прямая преемственность плана «доктрине Трумэна» была обеспечена. Страны-реципиенты помощи углубляли свое взаимодействие с Вашингтоном и начали, отчасти по американской же инициативе, объединяться друг с другом, пройдя путь от Европейского объединения угля и стали до Евросоюза.

А о том, остались ли элементы доктрины в современном внешнеполитическом подходе США к европейским странам, лучше всего говорят факты: получившие в далеком 1947 году помощь Греция и Турция по-прежнему являются членами НАТО, в одной только Германии сейчас находятся около 170 американских военных объектов, а риторика американского истеблишмента в отношении России и стран Центральной и Восточной Европы почти не изменилась.