Триумф фашизма в Восточной Европе
…СОБЛАЗН ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
После крушения СССР в Восточной Европе начался настоящий триумф неофашистской государственности.
Как грибы, возникали и продолжают возникать фашистские политические режимы, смелее, чем на лицемерном Западе, отбрасывающие улыбчивую маску «чистой демократии» и «взаимоуважения оппонентов».
Фашистская Хорватия, албанский фашизм в Косово и за его пределами, боснийский фашистский режим, грузинский фашизм от Гамсахурдиа до Саакашвили, прибалтийские фашистские режимы, азербайджанский нацизм[3], ну, и конечно, широко на слуху – украинская бандеровщина.
Некоторые фашистские режимы в буквальном смысле умерли от истощения: таков румыно-молдавский фашизм, который голодал-голодал, стал совсем скелетом, и начал «сыпаться»… Но сегодняшнее положение упыря румынского фашизма в гробу – не означает, что его не было, или что его впредь не будет.
Соблазн для исследователя заключается в том, что все эти нацистские режимы прочно и последовательно связаны лично с Гитлером и гитлеровцами. И большинство исследователей увлекаются раскрытием именно этой преемственности – которая на самом деле поверхностна.
Сами неофашисты во власти не только никак не отрицают такой преемственности, но и охотно многократно подтверждают её. Они отыскивают эту лестную им преемственность с гитлеровцами даже там, где её нет.
Ядром этих неофашистских режимов стали организации, созданные гитлеровцами. Некоторые лица успели ЛИЧНО поучаствовать и в том, и в этом фашизме[4].
И обычно исследователи-антифашисты с кургиняновским задором увлекаются этим поверхностным слоем пены – фотографируют татуировки свастик на лбу, записывают на видео «зигующих» и радостно вываливают это публике: смотрите, обыкновенный фашизм!
Нельзя сказать, что это неправда или ерунда – но такое направление аналитика уводит нас в ФЕТИШИЗМ разных знаков, символов, отвлекая от исследования сущности восточноевропейского неофашизма.
Скажем, Хорватское фашистское государство живёт под руководством партий, созданных Гитлером, в границах, проложенных Гитлером, с названием, придуманным Гитлером, под флагом, развевавшимся над гитлеровцами[5] и т.п.
Вообще похоже на то, что Хорватию перенесли в наши дни из 40-х годов ХХ века на «машине времени» – настолько она «символически идентична» Хорватии гитлеровского прислужника Павелича.
Но не нужно поддаваться соблазну фетишизма – и протоколировать СИМВОЛИЧЕСКИЕ совпадения.
Суть фашизма – конечно, не в свастике (бывшем коловрате) и не в зиговании (бывшем приветствии римских легионеров). То, что неофашизм употребляет преемственно все старые символы гитлеризма – показательно, но не более: символы фашизма, в принципе, могут быть любыми.
Гораздо важнее изучать АКТЫ ГЕНОЦИДА, совершённые хорватским румынским или украинским фашизмом в наши дни.
ГЛУБИНЫ САТАНИНСКИЕ…
Как нам врали в 80-х годах «демократы», после все оказавшиеся «вдруг» фашистами – в Восточную Европу после коммунистов звали «чистую» демократию. Но её ненадолго хватило даже там, где её всерьёз пытались установить. А мы в 80-е годы были слишком глупы и наивны, чтобы увидеть НЕИЗБЕЖНОСТЬ краха «чистой» демократии, проповедуемой для отвода глаз идейными антикоммунистами…
Могло ли в принципе сложиться по-иному? Могло ли на руинах декоммунизации сложиться не фашистское, а "демократическое без кавычек" государство? Нет.
И вы должны понимать, друг-читатель, почему НЕТ.
Коммунисты не терпели демократии по той причине, что они были увлечёнными людьми. А демократия может в любой момент, путём голосования, поддавшись минутному капризу толпы или уловкам демагогов – разрушить дело всей жизни увлечённых людей.
НО! По этой же самой причине демократию не могут терпеть и антикоммунисты. Ведь они жизнь кладут на то, чтобы выкорчевать ненавистный им социализм! А толпа – мало ли что ей померещится? Она возьмёт да и переголосует… И как спускали красный флаг по голосованию большинства – так его обратно и поднимут…
То есть электорат – оставаясь свободным – может легко, просто играясь, разрушить дело всей жизни у идейных людей. По этой причине демократия всё время меняет своё официальное мнение, и по сути – вещество без вкуса, цвета, запаха.
А вот вы, вы лично: готовы смирится с тем, что каприз ветреной толпы вдруг разрушит всё, что вам дорого, всё, что для вас свято? Или попытаетесь как-то помешать ветреной толпе топтать «святыни вчерашних дней»?
И возникает такой парадокс: «чистая» демократия требует людей беспринципных, лишённых идеалов, устойчивого мировоззрения. Человек с принципами – КАКИМИ БЫ ОНИ НИ БЫЛИ – неизбежно воспринимает шараханья малограмотной толпы, черни, как детское легкомыслие (мягко говоря).
«Чистая» демократия – если говорить о ней всерьёз – потребовала бы от человека слабоумия и бездушия, какого-то гомерического равнодушия ко всему. Полицейский, офицер, профессор, администратор – должны превратиться в пассивных свидетелей-истуканов любых перемен.
Народ решил так – и я туда.
Народ решил вернутся – и я с ним вернусь. Вчера я всех загонял в колхозы – потому что народ так проголосовал. Сегодня я же всех выгоняю из колхозов, потому что народ передумал…
Но не может же полноценный человек с бессмертной душой таким чуркой, которому кого бы ни выбрали – всё батька!
Поэтому, конечно, антикоммунизм на «дистиллированной водичке» чистой демократии не остановился, да и НЕ МОГ там остановиться. Декоммунизация всерьёз – требует фашизации, потому что любая другая декоммунизация будет «времянкой», до следующего голосования[6].
НЕОФАШИЗМ: ОСВАИВАЯСЬ ВО ВЛАСТИ…
Сегодня откровенно-фашистские режимы, классически-фашистские, я бы сказал, пытаются называть «демократическими».
Я призвал бы отказаться от этого оруэлловского языка всем, включая и сторонников этих режимов. Если мы будем называть слона ежом, а курицу – тигром, то слова потеряют всякий смысл и говорить станет не о чем.
Даже сторонники фашистской Украины должны понимать, что нельзя аналитику ставить знак равенства между террористическим режимом подавления и демократическими свободами. Ибо это просто разные вещи – и всё.
Вы можете как угодно плохо относится к коммунистам. Но это не должно помешать вам признать очевидный факт: в странах Восточной Европы сложились террористические диктатуры антикоммунистов.
Допустим, вы считаете, что это правильно, что «с коммунистами по другому нельзя» – но факт-то голый признать нужно: никакого отношения к состязательному выборному процессу и плюрализму мнений украинский, например, режим не имеет. Плутон ближе к Солнцу, чем киевская хунта к тому, что у политологов называется «демократией»!
Назвав себя «демократией», восточно-европейский фашизм подогнал под себя и термин «Свобода». Неофашисты, ныне именуемые «прозападными демократами», видят «свободу» исключительно в полной безнаказанности чинимого ими террора.
То есть свобода понята узко: как свобода рук у палачей и карателей.
Это, конечно, очень «нетрадиционное» понимание демократических свобод в политологии…
РОЛЬ ВОРОВСКИХ РЕЖИМОВ В ФАШИЗАЦИИ
Главным союзником НАТО в борьбе с советским блоком был внутрисоветский криминалитет. Запад опирался и продолжает опираться на воров, для которых он устроил кассу оплаты геополитических услуг в виде «приватизации».
Воры в определённый момент перехватили деньги общества, перехватив деньги – перехватили и власть, и в итоге сформировали клептократические «пиратские» государства, яркий образец которых – ельцинизм. Это государство, созданное мафией, для обслуживания мафии и замкнутое на криминальную мафию.
В смысле политическом воровские иерархии весьма и весьма «амбивалентны» – воры, обычно, увлекаются вещами, далёкими от политики, философии, нравственного выбора и т.п.
Поэтому нужно отличать фашистский режим Гамсахурдиа-Саакашвили от воровского режима Шеварднадзе. Ворам не нужны ни свастики, ни кресты, ни звёзды, даже звёзды Давида – они захватывали власть, чтобы рулить финансовыми потоками, а в философию лезть они не желают.
Но тем не менее есть фактор, который неумолимо влечёт безыдейную клептократию в объятия идейного фашизма. Дело в том, что между актом воровства и наказанием за него находится промежуток следствия и суда. Следствие, суд, разбирательство = время.
То есть вор обладает временем, в промежуток которого он УЖЕ обладает украденным, но ЕЩЁ не привлечён к ответу. Запасы этого времени у вора ограничены: ему нужно успеть подавить, уничтожить те силы, которые могут призвать его к ответу в будущем, причём недалёком.
Поэтому никакое воспитание, никакая память детства, никакие комсомольские будни – не могут помешать вору осознать необходимость для него «фашистских молодчиков» – погромных банд. Врагом вора выступает не только коммунизм, но и «чистая» демократия.
Сами приватизаторы признают, что если сегодня в РФ провести по-честному референдум от отмене приватизации 90-х годов, то подавляющим большинством голосов её отменят. А им тогда что делать?! Спасение одно: отменять демократию, как таковую. Ибо она не только может привести к власти коммунистов, что уже само по себе неприятно, но и (что гораздо хуже) – прокуроров по воровским делам.
По этому алгоритму антикоммунистические собрания перерождаются повсюду в антикоммунистические диктатуры террористов.
СУТЬ И АТРИБУТИКА
Повторю тезис: в современной Восточной Европе наружной атрибутики фашизма гитлеровского образца – выше крыши. Но на ней не следует застревать: всякий символ условен, на то он и символ, а порой значение его меняется на противоположное с ходом истории.
Суть же фашизма, делающая его фашизмом – не свастики и не зиги. Эта суть в следующем:
- Этнические чистки, убийство целых народов для завоевания их жизненного пространства.
- Порабощение одного народа другим народом, превращение порабощённых в бесправный и бессловесный рабочий скот.
- Апелляция к «воле нации» – под которой понимают «военную демократию» террористов-представителей данной нации.
- Декриминализация убийств при решении своих задач, убийства без суда и приговора, без всякого правового оформления.
-Правовой и культурологический нигилизм.
Все эти черты в полной мере воплотили в себе современные фашизмы: хорватский, украинский и др. При этом они прекрасно понимают своё родство и единство.
Приведу лишь один пример. Вот 11 марта 2017 года в Киеве идут телевизионные дебаты на центральном канале. Выступает известный, в том числе и в РФ, политолог Карасёв…
- Самый лучший вариант для Украины – зачистка Донбасса по «Хорватскому сценарию», но на нее у Киева нет сил. Об этом в эфире телеканала 112 заявил украинский политолог Вадим Карасев.
«Что касается зачистки. Понятно, что, если бы были силы, — самый лучший вариант. Но у нас зачистка уже была. Пытались в 2014 году к 24 августу взять Донецк и Луганск. Я напомню, что это закончилось Иловайским котлом. Так что пока у нас нет военных сил», — сказал он.
«Я помню, «Народный фронт», со многими разговаривал по поводу «Хорватского сценария», в 2014 году, до Иловайского котла, было много оптимизма. Люди сравнивали Сербию и Россию.
«Нельзя какой-то рецепт взять и приложить. Даже когда говорим о «заморозке по приднестровскому сценарию» — отметил Карасев.
Здесь важно, конечно, не мнение самого Карасёва, который никто и ничто – а концентрация приводимых им фактов и настроений украинского общества. Украинский фашизм открыто сравнивается с хорватским фашизмом, который совершил гнуснейшее преступление нашего времени – геноцид целой сербской республики (Краины), этническую чистку невиданных со времен Второй мировой войны масштабов.
Эта этническая чистка преподносится – и принимается как образец. Ею ведь не только дегенерат Карасёв восторгается, факты показывают, что на «хорватский сценарий» работали и президент Украины, и её генштаб, и её армия, и её международные покровители.
Украине как обвинение бросают: «вы хотите землю без людей» – а Украина принимает это уже как комплимент, так далеко зашла фашизация. Потому что этнические чистки узаконены, убийство – наоборот, декриминализировано, народ воспринимается как сборище вооружённых террористов (кто не вооружён и не террорист – уже и не народ в их понятиях).
Фашистская Украина не только не стесняется геноцида – а наоборот, мечтает о нём, и всем охотно про это рассказывает.
Но был ведь и другой фюрер, который грезил «хорватским сценарием» – "Мишико Одессит". Мы помним, как грузинский фашизм пытался воплотить хорватский сценарий в Осетии, и хвастался этим…
ГЛАВНОЕ!
Я считаю, что приведённые мной факты в сто раз важнее всех свастик, зигований, москоляк, гиляк, прыжков и факельных шествий с портретами Бандеры. Там – можно увидеть постмодернистскую игру, а тут игры никакой нет, всё серьёзно.
Декриминализация убийств, легализация рабовладения, апология этнических зачисток целых краёв и областей, военно-племенная «демократия отморозков», воспринимаемая, «как нация»…
Это фашизм в чистом виде. Он может быть и без свастик. Сейчас он со свастиками, но даже если завтра он их уберёт – фашизмом он быть не перестанет. По плодам их узнаете их – говорит Евангелиие, и оно, конечно же, как всегда, право!
[1] о чём свидетельствуют «Дневники Геббельса», мемуары Шпеера «Третий рейх изнутри» и стенограммы застольных речей Гитлера, известные как «Застольные беседы Гитлера».Геббельс писал в 1941 году в своих дневниках, что Гитлер «ненавидит христианство за то, что оно уничижает всё благородное в человечестве». Коэн доказал, что Гитлер был деистом. В своей главной книге Гитлер представил нигилистический, социал-дарвинистский взгляд на мир, где все моральные отношения между людьми построены на борьбе за выживание между сильнейшими и слабейшими
[2] …Нет несправедливости в неравных правах, несправедливость в притязании на «равные» права… Что дурно? Но я уже сказал это: всё, что происходит из слабости, из зависти, из мести. (Ницше, Антихристианин,57) Вот эти идеи и легли позднее в основу фашистской идеологии. Идеи сверхчеловека, высшей касты, высшей расы.
[3] Например, на денежных купюрах Азербайджана, в названиях улиц городов, в списке наиболее значимых юбиляров прославляется Мамед Эмин Расулзаде, который сформировал для Гитлера азербайджанский «национальный легион» в составе Войск СС. И с 1942 года возглавлял «азербайджанское представительство» в фашистской Германии. То есть был назначен Гитлером на роль «фюрера» азербайджанцев, подобно Павеличу или Квислингу.
[4] Как, например, депутат украинской рады Шухевич.
[5] Во время правления усташей в 1941—1945 годах хорватская шаховница изображалась на гербе фашистской Хорватии. В 1990 году эта же самая шаховница под которой усташи собирали вёдрами человеческие (сербские и не-сербские) глаза – была вновь помещена на флаг Хорватии вместо югославской красной звезды.
[6] Те же памятники Ленину нужно будет аккуратно убрать – чтобы потом их быстро обратно поставить. А готовы ли те, кто крушит памятники Ленину, по воле капризничающего большинства обывателей своими руками ставить их обратно?!
А. Леонидов
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Источник (в сокр.)
Источник: ss69100.livejournal.com
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У Европы заканчивается терпение относительно Украины!..
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Никто толком не даёт полную картину фашизма (не путать с нацизмом, который был в Германии). Но раз его клеймит еврейство, значит там что-то не так…
Что такое класс с фашистской точки зрения? Класс есть определенная группа людей, поставленная в одинаковые социальные условия и объединенная общими хозяйственными интересами. Классы взаимно дополняют друг друга, их общее сотрудничество в хозяйственной жизни необходимо для их собственного благополучия и процветания Нации и Государства. С фашистской точки зрения, классы представляют из себя отдельные органы единого организма — Государства… Фашизм не стремится убить общности классовых интересов, но он требует, чтобы проявление этих классовых интересов не противоречили интересам национального целого. Вначале нация, затем уже класс.
Что такое труд и трудящийся с фашистской точки зрения? Труд с фашистской точки зрения есть создание духовных или материальных ценностей. Трудящийся — творец этих ценностей. Трудящимися, следовательно, являются не только рабочие физического труда, но также и рабочие умственного труда — интеллигенция, и крестьянство, и предприниматели…
Отношение фашистов к капиталу. Капитал есть богатство, необходимое для производства новых богатств… Фашизм различает два вида капитала: капитал здоровый, производственный и капитал паразитарный. Паразитарный капитал — есть финансовый анонимный капитал, выражающийся в акциях, облигациях и т.д. Его опасность состоит в том, что он, отрываясь от национального производства, очень легко попадает в руки представителей финансового интернационала, еврейских капиталистов и ведет к установлению господства международных еврейских финансовых кругов над хозяйством отдельных стран, закабалению его в еврейские руки.
Что фашизм несет взамен классовой борьбы, каким путем фашизм примиряет труд и капитал? Взамен классовой борьбы и классового угнетения фашизм несет классовый мир и сотрудничество между классами… Фашисты организуют живые силы страны – народ в самоуправляющиеся национальные группы — союзы и корпорации, примиряя труд с капиталом через корпоративную систему, при которой рабочие имеют свои объединения рабочих, а работодатели свои, причем однородные объединения рабочих и работодателей объединяются вместе…
Как фашизм смотрит на государственную власть? Государственная власть с точки зрения фашизма должна быть национальной, надклассовой и независимой ни от каких личных влияний… Государственная власть должна выражать волю нации… Государственная власть не может быть орудием того или иного класса или группы общества, её цель – руководить организованным служением нации (через Государство)…
Фашистское государство стремится к организованному служению нации. Поскольку его задачей является обеспечить крепость и единство нации, оно должно создать такой социальный строй, при котором все органы организма, все классы населения представляли бы из себя тесно спаянную единую национальную семью. Поэтому фашистское государство стремится уничтожить классовый антагонизм, примирить классовые интересы, заменить классовую борьбу классовым сотрудничеством на благо нации.
Фашистское государство требует от каждого гражданина выполнение всех обязанностей, возлагаемых на него пребыванием в составе нации… Вначале обязанности, потом права! Права в фашистском государстве проистекают из выполняемых обязанностей. Фашистское государство есть национально-трудовое государство.
С кем борются фашисты? Фашисты всех стран борются с теми, кто открыто или скрыто выступает против Бога, нации и труда, против фашизма… Враги фашизма — социалисты всех оттенков, и прежде всего коммунисты, интернациональные капиталисты и либералы, плутократия без отечества, и стоящие за спиной всех их масоны и евреи…
Но к власти в Германии пришёл Гитлер , и всё пошло прахом…