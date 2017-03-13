Триумф фашизма в Восточной Европе

Некоторые фашистские режимы в буквальном смысле умерли от истощения: таков румыно-молдавский фашизм, который голодал-голодал, стал совсем скелетом, и начал «сыпаться»… Но сегодняшнее положение упыря румынского фашизма в гробу – не означает, что его не было, или что его впредь не будет.

После крушения СССР в Восточной Европе начался настоящий триумф неофашистской государственности. Как грибы, возникали и продолжают возникать фашистские политические режимы, смелее, чем на лицемерном Западе, отбрасывающие улыбчивую маску «чистой демократии» и «взаимоуважения оппонентов».

Соблазн для исследователя заключается в том, что все эти нацистские режимы прочно и последовательно связаны лично с Гитлером и гитлеровцами. И большинство исследователей увлекаются раскрытием именно этой преемственности – которая на самом деле поверхностна.



Сами неофашисты во власти не только никак не отрицают такой преемственности, но и охотно многократно подтверждают её. Они отыскивают эту лестную им преемственность с гитлеровцами даже там, где её нет.



Ядром этих неофашистских режимов стали организации, созданные гитлеровцами. Некоторые лица успели ЛИЧНО поучаствовать и в том, и в этом фашизме[4].

И обычно исследователи-антифашисты с кургиняновским задором увлекаются этим поверхностным слоем пены – фотографируют татуировки свастик на лбу, записывают на видео «зигующих» и радостно вываливают это публике: смотрите, обыкновенный фашизм!

Нельзя сказать, что это неправда или ерунда – но такое направление аналитика уводит нас в ФЕТИШИЗМ разных знаков, символов, отвлекая от исследования сущности восточноевропейского неофашизма.

Скажем, Хорватское фашистское государство живёт под руководством партий, созданных Гитлером, в границах, проложенных Гитлером, с названием, придуманным Гитлером, под флагом, развевавшимся над гитлеровцами[5] и т.п.



Вообще похоже на то, что Хорватию перенесли в наши дни из 40-х годов ХХ века на «машине времени» – настолько она «символически идентична» Хорватии гитлеровского прислужника Павелича.

Но не нужно поддаваться соблазну фетишизма – и протоколировать СИМВОЛИЧЕСКИЕ совпадения.

Суть фашизма – конечно, не в свастике (бывшем коловрате) и не в зиговании (бывшем приветствии римских легионеров). То, что неофашизм употребляет преемственно все старые символы гитлеризма – показательно, но не более: символы фашизма, в принципе, могут быть любыми.

Гораздо важнее изучать АКТЫ ГЕНОЦИДА, совершённые хорватским румынским или украинским фашизмом в наши дни.

ГЛУБИНЫ САТАНИНСКИЕ…

Как нам врали в 80-х годах «демократы», после все оказавшиеся «вдруг» фашистами – в Восточную Европу после коммунистов звали «чистую» демократию. Но её ненадолго хватило даже там, где её всерьёз пытались установить. А мы в 80-е годы были слишком глупы и наивны, чтобы увидеть НЕИЗБЕЖНОСТЬ краха «чистой» демократии, проповедуемой для отвода глаз идейными антикоммунистами…

Могло ли в принципе сложиться по-иному? Могло ли на руинах декоммунизации сложиться не фашистское, а "демократическое без кавычек" государство? Нет.

И вы должны понимать, друг-читатель, почему НЕТ.

Коммунисты не терпели демократии по той причине, что они были увлечёнными людьми. А демократия может в любой момент, путём голосования, поддавшись минутному капризу толпы или уловкам демагогов – разрушить дело всей жизни увлечённых людей.

НО! По этой же самой причине демократию не могут терпеть и антикоммунисты. Ведь они жизнь кладут на то, чтобы выкорчевать ненавистный им социализм! А толпа – мало ли что ей померещится? Она возьмёт да и переголосует… И как спускали красный флаг по голосованию большинства – так его обратно и поднимут…

То есть электорат – оставаясь свободным – может легко, просто играясь, разрушить дело всей жизни у идейных людей. По этой причине демократия всё время меняет своё официальное мнение, и по сути – вещество без вкуса, цвета, запаха.

А вот вы, вы лично: готовы смирится с тем, что каприз ветреной толпы вдруг разрушит всё, что вам дорого, всё, что для вас свято? Или попытаетесь как-то помешать ветреной толпе топтать «святыни вчерашних дней»?

И возникает такой парадокс: «чистая» демократия требует людей беспринципных, лишённых идеалов, устойчивого мировоззрения. Человек с принципами – КАКИМИ БЫ ОНИ НИ БЫЛИ – неизбежно воспринимает шараханья малограмотной толпы, черни, как детское легкомыслие (мягко говоря).

«Чистая» демократия – если говорить о ней всерьёз – потребовала бы от человека слабоумия и бездушия, какого-то гомерического равнодушия ко всему. Полицейский, офицер, профессор, администратор – должны превратиться в пассивных свидетелей-истуканов любых перемен.



Народ решил так – и я туда.



Народ решил вернутся – и я с ним вернусь. Вчера я всех загонял в колхозы – потому что народ так проголосовал. Сегодня я же всех выгоняю из колхозов, потому что народ передумал…

Но не может же полноценный человек с бессмертной душой таким чуркой, которому кого бы ни выбрали – всё батька!

Поэтому, конечно, антикоммунизм на «дистиллированной водичке» чистой демократии не остановился, да и НЕ МОГ там остановиться. Декоммунизация всерьёз – требует фашизации, потому что любая другая декоммунизация будет «времянкой», до следующего голосования[6].

НЕОФАШИЗМ: ОСВАИВАЯСЬ ВО ВЛАСТИ…

Сегодня откровенно-фашистские режимы, классически-фашистские, я бы сказал, пытаются называть «демократическими».

Я призвал бы отказаться от этого оруэлловского языка всем, включая и сторонников этих режимов. Если мы будем называть слона ежом, а курицу – тигром, то слова потеряют всякий смысл и говорить станет не о чем.

Даже сторонники фашистской Украины должны понимать, что нельзя аналитику ставить знак равенства между террористическим режимом подавления и демократическими свободами. Ибо это просто разные вещи – и всё.

Вы можете как угодно плохо относится к коммунистам. Но это не должно помешать вам признать очевидный факт: в странах Восточной Европы сложились террористические диктатуры антикоммунистов.

Допустим, вы считаете, что это правильно, что «с коммунистами по другому нельзя» – но факт-то голый признать нужно: никакого отношения к состязательному выборному процессу и плюрализму мнений украинский, например, режим не имеет. Плутон ближе к Солнцу, чем киевская хунта к тому, что у политологов называется «демократией»!

Назвав себя «демократией», восточно-европейский фашизм подогнал под себя и термин «Свобода». Неофашисты, ныне именуемые «прозападными демократами», видят «свободу» исключительно в полной безнаказанности чинимого ими террора.

То есть свобода понята узко: как свобода рук у палачей и карателей.

Это, конечно, очень «нетрадиционное» понимание демократических свобод в политологии…

РОЛЬ ВОРОВСКИХ РЕЖИМОВ В ФАШИЗАЦИИ

Главным союзником НАТО в борьбе с советским блоком был внутрисоветский криминалитет. Запад опирался и продолжает опираться на воров, для которых он устроил кассу оплаты геополитических услуг в виде «приватизации».

Воры в определённый момент перехватили деньги общества, перехватив деньги – перехватили и власть, и в итоге сформировали клептократические «пиратские» государства, яркий образец которых – ельцинизм. Это государство, созданное мафией, для обслуживания мафии и замкнутое на криминальную мафию.

В смысле политическом воровские иерархии весьма и весьма «амбивалентны» – воры, обычно, увлекаются вещами, далёкими от политики, философии, нравственного выбора и т.п.



Поэтому нужно отличать фашистский режим Гамсахурдиа-Саакашвили от воровского режима Шеварднадзе. Ворам не нужны ни свастики, ни кресты, ни звёзды, даже звёзды Давида – они захватывали власть, чтобы рулить финансовыми потоками, а в философию лезть они не желают.

Но тем не менее есть фактор, который неумолимо влечёт безыдейную клептократию в объятия идейного фашизма. Дело в том, что между актом воровства и наказанием за него находится промежуток следствия и суда. Следствие, суд, разбирательство = время.

То есть вор обладает временем, в промежуток которого он УЖЕ обладает украденным, но ЕЩЁ не привлечён к ответу. Запасы этого времени у вора ограничены: ему нужно успеть подавить, уничтожить те силы, которые могут призвать его к ответу в будущем, причём недалёком.

Поэтому никакое воспитание, никакая память детства, никакие комсомольские будни – не могут помешать вору осознать необходимость для него «фашистских молодчиков» – погромных банд. Врагом вора выступает не только коммунизм, но и «чистая» демократия.

Сами приватизаторы признают, что если сегодня в РФ провести по-честному референдум от отмене приватизации 90-х годов, то подавляющим большинством голосов её отменят. А им тогда что делать?! Спасение одно: отменять демократию, как таковую. Ибо она не только может привести к власти коммунистов, что уже само по себе неприятно, но и (что гораздо хуже) – прокуроров по воровским делам.

По этому алгоритму антикоммунистические собрания перерождаются повсюду в антикоммунистические диктатуры террористов.

СУТЬ И АТРИБУТИКА

Повторю тезис: в современной Восточной Европе наружной атрибутики фашизма гитлеровского образца – выше крыши. Но на ней не следует застревать: всякий символ условен, на то он и символ, а порой значение его меняется на противоположное с ходом истории.

Суть же фашизма, делающая его фашизмом – не свастики и не зиги. Эта суть в следующем:

- Этнические чистки, убийство целых народов для завоевания их жизненного пространства.

- Порабощение одного народа другим народом, превращение порабощённых в бесправный и бессловесный рабочий скот.

- Апелляция к «воле нации» – под которой понимают «военную демократию» террористов-представителей данной нации.

- Декриминализация убийств при решении своих задач, убийства без суда и приговора, без всякого правового оформления.

-Правовой и культурологический нигилизм.

Все эти черты в полной мере воплотили в себе современные фашизмы: хорватский, украинский и др. При этом они прекрасно понимают своё родство и единство.

Приведу лишь один пример. Вот 11 марта 2017 года в Киеве идут телевизионные дебаты на центральном канале. Выступает известный, в том числе и в РФ, политолог Карасёв…

- Самый лучший вариант для Украины – зачистка Донбасса по «Хорватскому сценарию», но на нее у Киева нет сил. Об этом в эфире телеканала 112 заявил украинский политолог Вадим Карасев.



«Что касается зачистки. Понятно, что, если бы были силы, — самый лучший вариант. Но у нас зачистка уже была. Пытались в 2014 году к 24 августу взять Донецк и Луганск. Я напомню, что это закончилось Иловайским котлом. Так что пока у нас нет военных сил», — сказал он.



«Я помню, «Народный фронт», со многими разговаривал по поводу «Хорватского сценария», в 2014 году, до Иловайского котла, было много оптимизма. Люди сравнивали Сербию и Россию.

«Нельзя какой-то рецепт взять и приложить. Даже когда говорим о «заморозке по приднестровскому сценарию» — отметил Карасев.

Здесь важно, конечно, не мнение самого Карасёва, который никто и ничто – а концентрация приводимых им фактов и настроений украинского общества. Украинский фашизм открыто сравнивается с хорватским фашизмом, который совершил гнуснейшее преступление нашего времени – геноцид целой сербской республики (Краины), этническую чистку невиданных со времен Второй мировой войны масштабов.

Эта этническая чистка преподносится – и принимается как образец. Ею ведь не только дегенерат Карасёв восторгается, факты показывают, что на «хорватский сценарий» работали и президент Украины, и её генштаб, и её армия, и её международные покровители.

Украине как обвинение бросают: «вы хотите землю без людей» – а Украина принимает это уже как комплимент, так далеко зашла фашизация. Потому что этнические чистки узаконены, убийство – наоборот, декриминализировано, народ воспринимается как сборище вооружённых террористов (кто не вооружён и не террорист – уже и не народ в их понятиях).

Фашистская Украина не только не стесняется геноцида – а наоборот, мечтает о нём, и всем охотно про это рассказывает.

Но был ведь и другой фюрер, который грезил «хорватским сценарием» – "Мишико Одессит". Мы помним, как грузинский фашизм пытался воплотить хорватский сценарий в Осетии, и хвастался этим…

ГЛАВНОЕ!

Я считаю, что приведённые мной факты в сто раз важнее всех свастик, зигований, москоляк, гиляк, прыжков и факельных шествий с портретами Бандеры. Там – можно увидеть постмодернистскую игру, а тут игры никакой нет, всё серьёзно.

Декриминализация убийств, легализация рабовладения, апология этнических зачисток целых краёв и областей, военно-племенная «демократия отморозков», воспринимаемая, «как нация»…

Это фашизм в чистом виде. Он может быть и без свастик. Сейчас он со свастиками, но даже если завтра он их уберёт – фашизмом он быть не перестанет. По плодам их узнаете их – говорит Евангелиие, и оно, конечно же, как всегда, право!

[1] о чём свидетельствуют «Дневники Геббельса», мемуары Шпеера «Третий рейх изнутри» и стенограммы застольных речей Гитлера, известные как «Застольные беседы Гитлера».Геббельс писал в 1941 году в своих дневниках, что Гитлер «ненавидит христианство за то, что оно уничижает всё благородное в человечестве». Коэн доказал, что Гитлер был деистом. В своей главной книге Гитлер представил нигилистический, социал-дарвинистский взгляд на мир, где все моральные отношения между людьми построены на борьбе за выживание между сильнейшими и слабейшими

[2] …Нет несправедливости в неравных правах, несправедливость в притязании на «равные» права… Что дурно? Но я уже сказал это: всё, что происходит из слабости, из зависти, из мести. (Ницше, Антихристианин,57) Вот эти идеи и легли позднее в основу фашистской идеологии. Идеи сверхчеловека, высшей касты, высшей расы.

[3] Например, на денежных купюрах Азербайджана, в названиях улиц городов, в списке наиболее значимых юбиляров прославляется Мамед Эмин Расулзаде, который сформировал для Гитлера азербайджанский «национальный легион» в составе Войск СС. И с 1942 года возглавлял «азербайджанское представительство» в фашистской Германии. То есть был назначен Гитлером на роль «фюрера» азербайджанцев, подобно Павеличу или Квислингу.

[4] Как, например, депутат украинской рады Шухевич.

[5] Во время правления усташей в 1941—1945 годах хорватская шаховница изображалась на гербе фашистской Хорватии. В 1990 году эта же самая шаховница под которой усташи собирали вёдрами человеческие (сербские и не-сербские) глаза – была вновь помещена на флаг Хорватии вместо югославской красной звезды.

[6] Те же памятники Ленину нужно будет аккуратно убрать – чтобы потом их быстро обратно поставить. А готовы ли те, кто крушит памятники Ленину, по воле капризничающего большинства обывателей своими руками ставить их обратно?!





А. Леонидов

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