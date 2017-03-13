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Почему балалайки в США вне закона

11:31. 13 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

2 октября 2010 года президент США Барак Обама продлил запрет на продажу балалаек в США еще на одно десятилетие. История вопроса восходит к предвоенному времени прошлого века, когда тогдашний глава вашингтонской администрации Франклин Рузвельт подписал секретный указ о запрете балалаек на территории страны сроком на 10 лет. Это случилось в 1940 году и с тех пор декрет регулярно продлевается.
С 2000 года указом Клинтона запрет распространен и на Аляску, которая являлась единственным местом, где продажа была разрешена. Балалайка на Аляске считается народным музыкальным инструментом. Во времена Рузвельта эти земли еще не имели статуса штата, поэтому запрет удалось обойти, благодаря лазейкам в законодательстве.

Причиной запрета формально стал тот факт, что балалайка запрещена в России православной церковью и государством ибо "позволяет глумиться над властью". Фактически, в тогдашнем СССР запрет был уже снят. А вот православную церковь как раз и запретили.
В наши дни запрет сохраняется в неполной форме. Играть на балалайке не запрещено, хотя для этого нужно иметь специальную лицензию. Не допускается массовая продажа этого инструмента и промышленное изготовление. Одиночные частные продажи разрешаются. Вот поэтому Книга Дж. Флинна "Как изготовить балалайку", увидевшая свет в 1984 пользуется фантастической популярностью и выдержала уже 9 переизданий. Для простого американца, желающего насладиться звуками балалайки, нет иного пути, как изготовить ее самому. А купить балалайку в магазине будет невозможно, по крайней мере, еще десять лет.

На самом деле запрет на продажу балалаек – это ответ США на демарш тогда еще СССР, который запретил продавать ковбойские шляпы. В 1954 году шляпы в СССР продавать разрешили, а запрет продажи балалаек в США так и остался. На сегодняшний день является составной частью поправки Джексона-Вэника.

Источник: nashaplaneta.su

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