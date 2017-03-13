Бандеровцы из РПЦЗ
08:36. 13 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Из славного города Вашингтон призвали усилить накал десоветизации России.
ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости, Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ) призвала убрать тело Владимира Ленина с Красной площади, говорится в заявлении ее Архиерейского синода по случаю 100-летней годовщины событий, связанных с революцией в России.
Его текст по благословению первоиерарха РПЦЗ митрополита Илариона был оглашен в воскресенье во всех ее приходах
“Одним из символов примирения русского народа с Господом могло бы служить освобождение Красной площади от останков главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему памятников”, — говорится в документе.
В РПЦЗ также считают, что таким же образом “следует поступить и с названием городов, областей, улиц, которые по сей день лишены их исторических наименований”.
Как отмечается в заявлении, “сегодняшняя неустанная травля России со стороны “западной цивилизации” существовала и 100 лет тому назад, да и много лет прежде
“Миру была ненавистна Российская Империя, наследница Святой Православной Руси. Ни верность союзническому долгу, ни всегдашняя готовность Русских Государей к сотрудничеству не помогали”, — говорится в документе.
Иерархи РПЦЗ призвали “осмыслить свою историю и понять те причины, по которым на Россию выпали тяжелые испытания”.
https://ria.ru/society/20170312/1489831
PS.Реваншисты из РПЦЗ по сути калькируют украинский опыт, где за эвфемизмом примирение, скрываются вполне банальные реваншистские и антикоммунистические устремления,что и выражается в том числе в программе декоммунизации, идентичной программе Ющенко по продвижению бандеровщины в украинское общество через примирение с ней. Ну а результаты борьбы с проклятым советским прошлым можно более чем наглядно наблюдать на Украине, где примирение дошло до своего логичного и более чем наглядного финала. По всей видимости, некоторые персонажи в Вашинотоне не против понаблюдать, как нечто подобное произойдет и у нас в стране, пытась подтаскивать дровишки для гражданской войны. С этими деятелями разумеется никакаго примирения не будет, как не было примирения с украинскими бандеровцами выступавшими с схожей программой, корни которой уходят в специализированные институты времен Холодной войны, которые в свою очередь ныне решают схожие вопросы по демонтажу ряда государств на территории бывшего СССР.
Впрочем, тут особо удивляться не приходится, так как РПЦЗ со времен Холодной войны находилась под плотной опекой ЦРУ, точно так же как отечественная РПЦ находилась под колпаком у КГБ. А Холодная война против России не закончилась в 1991, в иных формах и с несколько иными целями она продолжается и сейчас, где провоцирование раскола по национальной или исторической тематике, служит инструментом, для достижения долгосрочных целей связанных с разрушением РФ в ее текущих границах и ликвидацией оснований для проведения РФ субъектной политики. Поэтому одними только программами декоммунизации по наущению из Вашингтона дело не ограничивается. Сюда же можно отнести попытки оторвать Северный Кавказ от России, продвижение идей сепаратизма в Сибири, Ингрии, в местах компактного проживания казаков. Можно вспомнить проект Кенигсбергизации Калининграда, пропаганду сдачи Крыма и Донбасса и много чего еще. Важно понимать, что все эти разноплановые проекты, в конечном итоге призваны решить вполне ясную задачу в интересах хозяев той страны из столицы которой в Россию летят призывы примириться по-украинскому сценарию.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Не тело Ленина они хотят из Мавзолея убрать, а идею социализма и победы этой идеи над буржуинством из мозгов людей изъять. И при этом ещё и оболгать и опозорить в веках.
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Все просто. Они одновременно желают и боятся повторения событий 100 летней давности. Желают потому, что помнят сколько было жертв, а боятся потому, что могут в процессе этого потерять руль. В пользу этого говорит активное муссирование этой темы в сети. В свое время, когда у пендосов появилась атомная бомба, они проигрывали сценарий по его применению в отношении СССР, но отказались на основании экспертного заключения суть которого сводилась к 3 основным причинам в пользу отказа. В частности 1. Огромная территория и малое количество населения; 2. историческая практика показывает то (на тот период очень объективно), что любую войну мы заканчиваем на территории агрессора; 3. Как раз то о чем я говорил выше, в период великих потрясений народ “выделял” из своей среды личность способную к “нелогичным” методам ведения войны, а также ПОЛНОСТЬЮ ориентированную на ВОЛЮ и БЛАГОСОСТОЯНИЕ СВОЕГО НАРОДА и не подвластному внешнему управлению (вербануть его либо кого либо из его окружения будет практически не возможно).