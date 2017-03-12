Встали к станку

Симбиоз частной инициативы и государственных денег позволит станкостроительным предприятиям Липецкой области к 2020 году занять до 20% российского рынка шлифовальных станков

Станкостроение для Липецкой области не терра инкогнита. Липецкий станкостроительный завод с середины 1950-х выпускал плоскошлифовальные станки. Тогда старт этого производства позволил стране отказаться от импорта подобного оборудования. Более того, продукция из Липецка шла и на экспорт. Всего за время существования завода было выпущено около 56 тыс. станков.Однако к середине 2000-х предприятие практически перестало работать, а его главный производственный корпус, расположенный в центре Липецка, и вовсе был перестроен в торгово-развлекательный центр «Европа».Но свято место пусто не бывает, и на обломках завода возникли новые производства.ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие» (ЛССП) — одно из них. Это семейное предприятие, учредители которого — Владимир Петров и два его сына, Владимир и Кирилл.Петров-старший долгое время работал на Липецком станкостроительном на руководящих должностях. «Когда мы начинали свой бизнес, я сыновьям сказал: работаем не на карман, а на развитие. Согласились». Сейчас он, по собственному признанию, потихоньку отходит от дел: «Ребята сидят тут крепко. Захотят от бизнеса освободиться — не освободятся, потому что он непродаваемый. Это тяжелый, малодоходный бизнес. Окупается очень долго. Детям моим до тризны его тащить на себе, а дальше — их детям».

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com