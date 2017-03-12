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Встали к станку

14:05. 12 марта 2017 Просмотров - 31 Один комментарий Опубликовал:
Симбиоз частной инициативы и государственных денег позволит станкостроительным предприятиям Липецкой области к 2020 году занять до 20% российского рынка шлифовальных станков
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Станкостроение для Липецкой области не терра инкогнита. Липецкий станкостроительный завод с середины 1950-х выпускал плоскошлифовальные станки. Тогда старт этого производства позволил стране отказаться от импорта подобного оборудования. Более того, продукция из Липецка шла и на экспорт. Всего за время существования завода было выпущено около 56 тыс. станков.

Однако к середине 2000-х предприятие практически перестало работать, а его главный производственный корпус, расположенный в центре Липецка, и вовсе был перестроен в торгово-развлекательный центр «Европа».


Но свято место пусто не бывает, и на обломках завода возникли новые производства.

ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие» (ЛССП) — одно из них. Это семейное предприятие, учредители которого — Владимир Петров и два его сына, Владимир и Кирилл.

Петров-старший долгое время работал на Липецком станкостроительном на руководящих должностях. «Когда мы начинали свой бизнес, я сыновьям сказал: работаем не на карман, а на развитие. Согласились». Сейчас он, по собственному признанию, потихоньку отходит от дел: «Ребята сидят тут крепко. Захотят от бизнеса освободиться — не освободятся, потому что он непродаваемый. Это тяжелый, малодоходный бизнес. Окупается очень долго. Детям моим до тризны его тащить на себе, а дальше — их детям».

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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: липецк, станкостроение
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Один комментарий»

  • 938 463
    Всеволод 12 марта 2017 в 14:31 Ссылка Пометить
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    “Симбиоз частной инициативы и государственных денег позволит…” в очередной раз погреть руки или я не прав?

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