Сибирь дореволюционная

Освоение пустующих территорий

Автор

На горизонте – ни деревца… Это кто разработал такие бескрайние просторы сибирских полей?

Предлагаю на обозрение читателям очень интересную подборку дореволюционных фотографий периода освоения территорий, времен столыпинского переселения и строительства железной дороги в Сибири, Транссиба. Но делать это я буду с уклоном поиска необычного с точки зрения версии Кунгурова (молодые леса) и утраченных технологий. Итак, начнем…Тонкий слой почвы на холмеОбратите внимание на дрова: поленья от мелких деревьев? К моменту столыпинского заселения уже не было крупных деревьев?Почему в городе практически нет деревьев, а если есть на какой улице или аллее, то – молодые?И почему у нас нет вот таких деревьев?

Дерево Каури, Новая Зеландия

Климат иной? Но секвойи растут не в тропиках…

Секвойя, США

Весь лес явно молодой, толстых сосен не видно. А ведь – это глухая нетронутая тайга с отсутствием населения.

2552 верста. Земляные работы выемки и насыпи. Строительный период 1909 г. Нет толстых деревьев

Интересно, что за прямоугольные каменные «пни» откапывали рабочие? Есть мнение, что это метрика – по ним измеряли какой объем грунта был вынут работниками – считали их заработок.

Наткнулся на вот такое фото:

2551 верста. Каменная труба отв. 0,75 саж. Строительный период 1909 г.

Из альбома

Обратите внимание на каменную кладку! Кладка – как по технологии древних строителей! И каждый блок изготовлен с кромкой по краям, как, допустим кладка Царского кургана в 4-х км от Керчи:

2552 верста. Сооружение каменной двухпролётной трубы, отв. 1,70 саж. х 2. Строительный период 1908 г.

Что мы видим? С краев – каменный тоннель, а в центре – монолитная конструкция! И, внимание, вот технология изготовления этого шедевра:

2557 верста. Сооружение каменной трубы отв. 1,00 саж. при высоте насыпи 12,74 саж. Строительный период 1908 г.

Рабочие сооружают опалубку чтобы залить… что? Бетон? Откуда он здесь в таком количестве? Камнетесным делом на этом фото они явно не занимаются. Тогда из чего они заливают в опалубку раствор? Геополимерный бетон, который изготавливали здесь же, на месте?

Но вернемся к молодым лесам Сибири:

Томский район, 1909г. На горизонте луга

Источник

Почему Ермак и Дубенский не шли конными с дружиной по степям и лугам при якобы освоении Сибири, а перебирались по рекам и волокам? Это большой вопрос! Может быть, территория была просто непригодна для таких маршрутов? Топи, болота, отсутствие деревьев после потопа еще не предполагали таких сухопутных перемещений. Да, потоп конца 16в., который практически уничтожил Тартарию, Московию и Европе досталось тоже.

Это не степь Казахстана – это начало 20в. около Боготола

При просмотре гугл-карт, наткнулся на название одного села в Красноярском крае, которое никак не укладывается в ту местность, где оно находится.





Село называется Большая Степь.

на карту. с.Большая Степь, Дзержинский район. Село крохотное, одна улица. Название явно не имеет отношения к самому поселению, относится к территории. Но территория – вовсе не степь!

Это поля с лесами. Проезжал по этим местам. Степью там территории никак не назовешь.

55° 52′ 30.60″ N 95° 46′ 14.30″ E Конечно, встречаются рядом вот такие пейзажи. Канский район, южнее. Одинокая сосна. Но степью эту территорию так же назвать трудно, на горизонте – леса.

Есть и другие интересные названия сел и поселков. Например, с.Долгий Мост того же Красноярского края – село, где я родился и вырос. В школе нам рассказывали, как появилось это название. Село с нескольких сторон окружено болотами. И через одно из них был проложен мост-настил. Путники, передвигающиеся на телегах на север, если им доводилось добраться до этого места к вечеру, никогда не рисковали проходить его в сумерках. Разбивали привал у моста. Перемещение через мост занимало в итоге много времени, хотя можно было бы проехать до темноты еще некое расстояние. Мост был долгим, по сути. Не знаю, насколько это соответствовало действительности. Но вот такое описание помню.

Есть Долгие горы, южный Урал, Оренбургская область.

Передвижение по такой местности – тоже дело долгое. Подробнее

Давайте вернемся к пейзажам Сибири, запечатленные на старых фото:

Общий вид с.Боготол, Красноярский край

Не видно не только лесов, но и ни одного дерева на горизонте

Виды Боготола

Боготол сегодня

Это уже не степь. В округе леса

Была ли степь в Красноярском крае еще в начале 20в.? Или с.Большая Степь – это название говорит о чем-то другом?

***

Я сам обязан Петру Столыпину как минимум тем, что родился здесь, в Сибири. Мои предки основались в глухой деревне, дорога к которой уже заросла, а самой деревни вот уже как лет 30 не существует. В памяти осталось лишь название и примерное место поворота с трассы. Но в свете последних фактов у меня появился вопрос: как переселенцы вместе с семьями, скарбом, скотиной попали в те глухие сибирские места, куда не то что на телегах, пешком пройти трудно? Да, до узловых станций они добирались на поездах, но далее – пешком. А ведь деревня моих предков – не самое недоступное место на карте. Есть места и «по-круче». И вот, глядя на эти и подобные фотографии, приходишь к выводу, что дремучие леса были не такими уж дремучими в то время. Думаю, они напоминали лесостепь. Территория Забайкальского края и Хакасии представляет сейчас как раз такую картину. Лесные массивы можно было либо объехать, либо легко проехать, пройти, маневрируя между деревьями. Иного объяснения у меня нет. Иначе, добираться до желаемого места можно месяцами. Еще добавлю, что у нас те поля, которые остались после развала колхозов (прошло 15-20 лет) уже заросли молодыми соснами и березами. Местами даже не скажешь, что тут раньше были поля.

Вывод такой, что лесных массивов в некоторых областях Сибири даже в начале 20в. было мало, а те, которые были – не такие дремучие и непроходимые. И если вывод сделать еще глубже, заглядывая назад в прошлое, то Сибирь была полностью опустошена и людски и в другой биологической составляющей, и эта катастрофа произошла совсем недавно в хронологическом масштабе. Иначе бы мы наблюдали здесь в начале 20в. огромные толщи перегноя, торфяников, непроходимые чащи, высокие и объемные сосны (высотой как секвойи), тайгу в любой точке.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com