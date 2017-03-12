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Голубь мира

14:03. 12 марта 2017 Просмотров - 30 Один комментарий Опубликовал:

Голубь мира

В течение 2016 года Соединенными Штатами сбрасывалось по три бомбы каждый час. По их любимому выражению "24 часа 7 дней в неделю". Всего доблестной американской армией была сброшена 26,171 бомба за год, в т.ч. и на мирных жителей. Газета The Guardian назвала это "кровавым концом правления Обамы".

Удостоенный когда-то Нобелевской премии мира, президент Обама увеличил количество воздушных войн и расширил присутствие спецназа США в 2016 до 70% всех стран мира.

Голубь мира

В 2016 году Дэлта Форс, Морские котики, Зеленые береты и др. находились с заданиями в 138 странах. Так, например, операторы сил спецназначения были успешно отправлены в Китай (Гонг-Конг) и в 11 стран, окружающих его, в т.ч. Казахстан, Таджикистан, Узбекистан.

Если какие-то страны не отмечены на карте, то это не значит, что спецназовцев там нет. Просто инфа о том, в каких странах находятся "операторы", лишь частично открыта. В то же время, отмечается, что если где-то и нет, как, возможно, в России, то есть по кольцу, в окружающих ее странах. В среде амерского спецназа правление Обамы считают "золотым веком серых зон", где ни мира, ни войны.

Единственный президент США, который вел войну каждый день в течение восьми лет его пребывания в должности. По приказу администрации Обамы были построены секретные базы беспилотников в Африке и на Ближнем Востоке (только дронами было нанесено 563 удара по Пакистану, Сомали и Йемену). Всего подверглись бомбардировкам 7 стран. Увеличено количество войск и военных кораблей в западной части Тихого океана. Отправлены войска и техника в Восточную Европу.

Два полных срока в состоянии войны.

Как это по-американски: произнести в Осло речь об идеалах мира и затем отправлять американцев убивать и убивать.

Голубь мира

Источник: nnm.me

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Один комментарий»

  • 43 31
    Александр 12 марта 2017 в 14:26 Ссылка Пометить
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    Наберите в поисковике: “Полный список всех военных преступлений Соединённых Штатов Америки” и будет вам счастье

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