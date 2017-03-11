Лавров поставил точку в вопросе санкций: шах и мат, ЕС

Фото: Reuters

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров поставил жирную точку в вопросе антироссийский санкций, а заодно и поставил на место всех русофобов европейского политического бомонда и лидеров Европейского союза.

На пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриелем, возможно, навсегда пресёк все попытки давления на Россию, заявив, что Москва не просит отмены санкций. По словам дипломата, западные коллеги слишком заигрались антироссийскими санкциями, тогда как Европа уже давно осознала, кому они вредят больше всего. И традиционные инсинуации насчёт исполнения Россией Минских договорённостей на фоне санкционной риторики, мягко говоря, бесполезны.

Мирных соглашений должны придерживаться в первую очередь участники конфликта – республики Донбасса и правительство Украины. Россия в этом противостоянии исполняет роль советника миротворца, и не более того. Лидеры ЕС дискредитируют себя, пытаясь перекрутить факты в угоду своим амбициям и агрессивной политики.

Также дипломат резко прошёлся по хакерской истерике Запада, напомнив, что многочисленные обвинители так и не смогли предоставить ни одного более или менее адекватного доказательства. Что не мешает им нагнетать обстановку и усугублять собственное положение. Европе и США пошёл бы на пользу конструктивный диалог и налаживание отношений с РФ. Поток ложных, ничем не обоснованных обвинений ведёт в никуда.

Господин Лавров достаточно лаконично и мягко поставил на место всех оппонентов и закрыл санкционный вопрос. Осталось только надеяться, что лидеры ЕС прислушаются к голосу разума и сменять агрессивную риторику. По сути, по большей части это в их же интересах.

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Источник: voicesevas.ru