Лавров поставил точку в вопросе санкций: шах и мат, ЕС
Фото: Reuters
Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров поставил жирную точку в вопросе антироссийский санкций, а заодно и поставил на место всех русофобов европейского политического бомонда и лидеров Европейского союза.
На пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриелем, возможно, навсегда пресёк все попытки давления на Россию, заявив, что Москва не просит отмены санкций. По словам дипломата, западные коллеги слишком заигрались антироссийскими санкциями, тогда как Европа уже давно осознала, кому они вредят больше всего. И традиционные инсинуации насчёт исполнения Россией Минских договорённостей на фоне санкционной риторики, мягко говоря, бесполезны.
Мирных соглашений должны придерживаться в первую очередь участники конфликта – республики Донбасса и правительство Украины. Россия в этом противостоянии исполняет роль советника миротворца, и не более того. Лидеры ЕС дискредитируют себя, пытаясь перекрутить факты в угоду своим амбициям и агрессивной политики.
Также дипломат резко прошёлся по хакерской истерике Запада, напомнив, что многочисленные обвинители так и не смогли предоставить ни одного более или менее адекватного доказательства. Что не мешает им нагнетать обстановку и усугублять собственное положение. Европе и США пошёл бы на пользу конструктивный диалог и налаживание отношений с РФ. Поток ложных, ничем не обоснованных обвинений ведёт в никуда.
Господин Лавров достаточно лаконично и мягко поставил на место всех оппонентов и закрыл санкционный вопрос. Осталось только надеяться, что лидеры ЕС прислушаются к голосу разума и сменять агрессивную риторику. По сути, по большей части это в их же интересах.
Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!
Источник: voicesevas.ru
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Вот чего я не могу понять, так это логику всё же наших чиновников! После революции на Украине устроенной западом! Россия спасая русское население от кровавой бойни и проведённого референдума приняла в свой состав Крым! После этого США вели эмбарго против России! Не смотря на свою историю! http://mywebs.su/blog/history/31227/ В след за пиндосами, тут же отреагировали их сателлиты ЕС! Россия ответила контромерами, ну казалось всё! Но нет, ЕС обратилась в суд ВТО, мол нарушения и чиновники от России просрали очередной юридический спор по свинине. При чём тут в обще ВТО? Это плоскость политики, а не экономики!
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А ВТО -это и есть один из рычагов нелюди -навязывать свою волю!
Медведев как глупыш подписался в это ВТО =думая что имеет дело с “друзьями” – А на выходе оказалось – НОЖ В СПИНЕ!
Удивляют наши россиянские чиновнички -Они млять постоянно забывают что каждое их заигрывание с “партнерами” -это конкретное выжимание из своего народа ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ! Это удушение своего народа разными обязательствами разными “гарантами” и прочими удавками!
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Мне вот один из предпринимателей объяснил для чего мы вошли в ВТО! Это самый простой и безопасный способ выводить из России, через подставные фирмы наворованные деньги на запад.
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Согласен
им же надо распихивать “непосильно нажитое” -В России стрёмно! Вот на счетах у своих друзей они и складывают “непосильно заработанное”!!
Как же я их НЕНАВИЖУ!!! ДО ХРУСТА ЭМАЛИ НА ЗУБАХ!!