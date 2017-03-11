Китай отбил у России морское дно

В российском информационном пространстве промелькнула любопытная новость: «Китай с помощью России построит первую в мире гражданскую подлодку». Речь идет о прогулочной субмарине, которая сможет брать на борт от 20 до 40 пассажиров и погружаться на глубину до 24 метров". В Шанхае есть даже две туристические компании — Zhangjiajie и Beibu Gulf, которые заинтересовались этим проектом. Также названа фирма, взявшая за эту разработку — Tianjin Ostar Underwater Vehicles Co Ltd. Однако если копнуть глубже, то напрашиваются совсем другие мысли.

Заглянув на сайт Ostar, можно ахнуть от её головокружительных успехов. Эта компания была зарегистрирована в Тяньцзине в 2015 году. Уставной капитал составил один миллиард юаней (примерно $ 144 млн., или 8,5 млрд. рублей). Кадровый состав собран из выпускников и преподавателей Харбинского инженерного университета. Имеются также договоры о сотрудничестве с РАН и Всероссийским институтом морской геологии.

Деятельность компании Ostar сфокусирована на разработке новейших технологий и производстве подводных, в том числе и глубоководных роботов и аппаратов. При этом текущие темпы её развития позволяют прогнозировать к 2020 году годовое производство 60 тысяч подводных роботов общей стоимостью 12 млрд. юаней ($ 1,8 млрд.).

О том, что так оно и будет, говорят текущие результаты. Например, подводный робот по очистке и ремонту днищ огромных кораблей и гребных винтов является победителем прошлогоднего конкурса инноваций в своей области. Наряду с относительно низкой стоимостью он в три раза эффективнее по сравнению с ручным трудом водолазов. Спрос на него огромный. Кроме того, специалисты Ostar принимали самое непосредственное участие в разработке глубоководных батискафов «Цзяолун» и «Haidou».

Здесь логично остановится чуть подробнее. Примерно два года назад, точнее 18 апреля 2015 года, для Шанхайского океанографического университета началось строительство судна-носителя «Чжан Цзянь», как раз для батискафа «Haidou». Речь идет о почти 100-метровом современном корабле-лаборатории для проведения глубоководных исследований.

А уже 12 июля 2016 года «Чжан Цзянь» отправился в первый рейс в акваторию Южно-Китайского моря, где и начались глубоководные испытания научно-исследовательского оборудования. Судя по всему, результаты оказались очень показательными. Во всяком случае, уже 13 августа 2016 года инженерно-технический персонал австралийской компании IHA, арендовав корабль, начал совместные с китайцами океанографические исследования Новобританского желоба Соломонова моря. Глубина погружения составила 8320 метров.

В самом конце 2016 года Цуй Вэйчэн, директор научно-исследовательского центра Шанхайского океанографического университета, рассказал, что с 25 по 27 декабря глубоководный аппарат трижды спускался на глубину 10767 метров. Экспедиция осуществлялись в Марианской впадине, то есть в самой глубокой части Мирового океана.

Таким образом, КНР стала третьей страной после Японии и Соединенных Штатах, овладевшая технологией строительства глубоководных аппаратов, способных достигать глубин свыше 10 тысяч метров. Более того, на прошлогодней выставке ЭКСПО компания Ostar продемонстрировала уникальный водолазный костюм исполинского размера для глубоководного погружения. Что ни говори, а Китай не устает удивлять темпами освоения новых технологий.

Понятно, что при таких достижениях китайцам не составит труда самим разработать прогулочную субмарину для туристических нужд. Видимо, нечто подобное спросил журналист Чжун Нань из China Daily у Цзоу Юнчуньхэ, заместителя гендиректора компании. Высокопоставленный представитель Ostar сказал, что все достижения Поднебесной в области подводных аппаратов и роботов достигнуты благодаря богатому опыту технологического сотрудничества с Россией. Более того, «при поддержке правительства мы удвоим число наших российских исследователей, на 30 человек сразу после апреля», — ответил Цзоу.

По словам Ло Цзябинь, декана профильного НИИ Университета Цинхуа, в настоящее время практические усилия ученых двух стран сосредоточены на проектах по освоению морских месторождений, прежде всего редкоземельных металлов, никеля, меди, марганца, кобальта и молибдена. Для этого разрабатываются специальные роботы и гидролокаторы. «Это самые перспективные промышленные услуги», — завил он. Завтра они принесут десятки миллиардов долларов дохода.

Можно не сомневаться, что главной целью разрабатываемой многоместной субмарины гражданского назначения является подводная добыча уникальных ресурсов. Туристическое направление носит лишь побочный характер. Логично предположить, что и глубина погружения также будет существенно больше, чем презентованные 24 метра. Чтобы показать значимость кооперации китайцев с нашей стороной, Ло Цзябинь признал, что КНР скупает зарубежные технологии для своих интересов, причем в огромных объемах. Так, по некоторым направлениям «научный импорт» составляет от 70 до 80%. Именно это и обеспечивает текущее конкурентное преимущество Поднебесной.

И в самом деле, если десять лет назад преимущество РФ в области глубоководного погружения было бесспорным, то сейчас все с точностью до наоборот. Российскому институту естественных наук, Государственному океанологическому университету и Российскому институту океанологии им. Ширшова остается лишь завидовать китайским коллегам, надеясь только на сотрудничество. Когда же у наших ученых наконец-то появятся отечественные аналоги «Haidou» и «Чжан Цзянь», остается только гадать.

По большому счету, если отсечь небольшие проекты, то национальная программа освоения океанских недр, зависит от Главного управления глубоководных исследований Минобороны, а также от Русского географического общества. При этом питерский батискаф «Консул» (разработки морского бюро машиностроения «Малахит»), являющий, по сути, модификацией старенького проекта «Русь», способен погружаться только до шести тысяч метров.

Впрочем, и «Консул», судя по всему, не удовлетворяет нынешним требованиям. Иначе не объяснить использование обитаемого подводного аппарата C-Explorer 3.11, разработанного голландской фирмой «U-Boat Worx», для нужд Центра подводных исследований Русского географического общества. То есть о гражданском использовании отечественной подводной техники в интересах бизнеса речь вообще не идет.

Таким образом, новость, что «Китай с помощью России построит первую в мире гражданскую подлодку» говорит, скорее, о кадровой вакханалии в национальном иннотехе, чем о взаимовыгодном сотрудничестве. Если верить Цзоу Юнчуньхэ, который сообщил, что на Ostar трудится всего лишь 30 российских специалистов, но их вклад является крайне весомым, то невольно возникает вопрос: кто отбросил нашу страну, богатую талантами, на обочину технологического прогресса? Ведь всё, что достигли китайцы, могло быть и у нас.