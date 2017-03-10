Тревожный звонок в демографической ситуации России

Демографические итоги 2016 года, которые обнародовал Росстат, засвидетельствовали негативные тенденции в демографии России. Правда, это было неизбежно в силу эха 1990-х, о чем не раз заявлял и президент России Владимир Путин. Однако задуматься есть над чем. В дальнейшем эти тревожные тенденции будут только нарастать.

Общие итоги

Они вполне презентабельны, особенно для чиновников, которые любят прикрывать ими свои недоработки. За год в России родилось 1 млн 893 тыс. человек, умерло 1 млн 888 тыс., т.е. естественный прирост составил 5 тыс., что случилось уже четвертый год подряд. При этом миграционный прирост за 11 месяцев составил 241 тыс. По предварительной оценке, численность населения на начало 2017 года превысила 146,8 млн, а в течение 2017 года точно превысит 147 млн. Тем не менее, ряд тревожных тенденций проявляется уже вполне отчетливо.

Рождаемость

Она снизилась очень существенно – на 51 тыс. за год – и стала самой низкой за последние пять лет. В 2016 году в России родилось даже меньше детей, чем в 2012-2013 гг. (т.е. еще без Крыма и Севастополя). Это свидетельствует о том, что начинается новая демографическая яма – число молодых женщин, потенциальных рожениц пошло на спад. Средний их возраст при рождении составляет 27 лет, а 27 лет назад, в 1989 году, как раз начался длительный спад рождаемости. Поэтому данный процесс будет только усугубляться, причем очень сильно, ведь в течение 1990-х абсолютная рождаемость упала в 1,6 раза. Это значит, что, если женщины будут рожать столько же, сколько в последние годы, т.е. в среднем 1,7-1,8 ребенка, нас ждет новый провал. Иными словами, чтобы в России поддерживать число рождений последних лет в 1,8-1,9 млн, нужно постепенно увеличивать рождаемость каждой женщины, т.к. их будет становиться все меньше и меньше. Если этого не произойдет, каждый год будет рождаться все меньше детей. 2016 год показал это со всей ясностью.

Прошедший год стал тем более показательным, что, согласно расчетам, суммарный коэффициент рождаемости (СКР), т.е. число детей, рождаемых в среднем одной женщиной за всю ее жизнь, остался на уровне 2015 года – 1,78. Он еще не обнародован, но разница будет на уровне тысячных. И вот этот прежний уровень относительной плодовитости привел к тому, что родилось на 51 тыс. детей меньше. Причина все та же – уменьшается число рожениц. Таким образом, сохранять прежний уровень плодовитости – это значит ехать вниз. Уже в 2016 году число рожденных детей уменьшилось на 2,6% за год.

В этом смысле интересно, как изменится риторика властей по поводу демографии. Если все ограничится удовлетворением, что в 2016 году снова достигнут естественный прирост, то дело плохо.

Необходимо открытое признание того, что демографическое положение тяжелое, особенно что касается рождаемости. И это действительно так. Абсолютная рождаемость снизилась во всех федеральных округах. Сильнее всего – в Уральском (4,5%), Дальневосточном (4,3%), Сибирском (3,9%), Приволжском (3,7%), Северо-Кавказском округах (3,3%). В них же снизился и СКР. В Южном ФО он остался примерно тем же (родилось на 2,6% меньше), и лишь в Центральном и Северо-Западном ФО относительная рождаемость выросла. Но и там этого не хватило для поддержания абсолютной рождаемости (снижение на 0,5% и 0,3%).

Задуматься есть над чем.

Смертность

Вот здесь продолжается действительно положительная динамика. Число умерших за год уменьшилось на 1,2%, или почти на 24 тыс. Примечательно, что это достигнуто в условиях увеличения доли пожилых людей и означает еще более существенное снижение относительной смертности. Следовательно, в 2016 году увеличился и такой показатель, как средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, – примерно на полгода, достигнув около 71,5 лет. Это заметный прирост за год.

Правда, и здесь Россию тоже поджидает неприятная неизбежность. Дело в том, что через несколько лет удельный вес пожилого населения увеличится настолько, что даже при снижении относительной смертности ее абсолютные показатели будут лишь увеличиваться. Так, в конце января Минздрав ухудшил прогноз по смертности к 2020 году, изменив целевые показатели госпрограммы “Развитие здравоохранения”. Если ранее предполагалось достичь уровня смертности 11,4 на 1000 населения, то теперь целевой показатель на 2020 год составляет 13, т.е. такой, какой наблюдается в течение последних лет. В условиях старения населения это будет хорошим результатом.

“В соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017-й и на плановый период 2018 и 2019 годов предполагается усиление тенденции старения населения и изменение его возрастной структуры. По информации ведущих экспертов в области демографии, прогнозируется уменьшение темпа дальнейшего снижения уровня смертности в целом по России”, - отметили в Минздраве. Расчеты Накануне.RU это подтверждают. Если относительную смертность оставить на нынешнем уровне, то к 2020 году умирать будут уже 14 из 1000. Так что 13 – это снижение на 7-8%, т.е. вполне достойный ориентир.

При этом нужно понимать, что само по себе снижение смертности не может быть целью, т.к. лишь оттягивает неизбежное, ведь все люди рано или поздно умирают. Иными словами, снижение смертности в каком-то смысле является ее откладыванием. А в условиях, когда это происходит у многочисленных поколений, рожденных до или вскоре после Великой Отечественной войны, это может привести к резкому росту смертности через несколько лет. Это, конечно, не значит, что пусть старики умирают пораньше. Это значит, что нужно понимать: снижение смертности – это должен быть дополнительный показатель и стимул к повышению рождаемости. Иначе обрушится вся демографическая структура. Пока же первое опережает второе, и в этом содержится важное предупреждение.

Младенческая смертность, или Не верьте либеральным демографам

В 2016 году в России был достигнут рекорд по уровню смертности детей до 1 года – 6,0 из 1000. Этот показатель непрерывно снижается с 2000 года и почти достиг уровня ЕС, где из 1000 детей до 1 года в среднем умирают 4.

В этой связи обратим внимание на либерально-вредительский лозунг о том, что России-де нужно не повышать общую рождаемость, а снижать младенческую смертность, которая в 1,5 раз выше, чем в Европе. Действительно, общая рождаемость на одну женщину в России выше лишь на 10-15%, в то время как младенческая смертность превышает европейскую в 1,5 раза, а еще недавно – в два. Однако это типичное манипулирование цифрами. Дело в том, что в среднем из 1000 детей в ЕС до года доживают 996, а в России – 994, т.е. лишь на 0,2% меньше. Поэтому младенческая смертность показывает только уровень медицинского обслуживания и на демографию страны не влияет практически никак. Важно повышать именно общую рождаемость, а не стремиться к “европейским показателям” – идолам либералов.

В России демографическое положение тяжелое вовсе не по причине того, что наши показатели отличаются от европейских. Некоторые из них лучше, некоторые хуже. Проблема в том, что рождаемость не покрывает смертность, и уже в следующем году при сохранении текущей динамики в России снова возобновится сокращение населения (миграционный прирост не в счет). Годы благоприятной возрастной структуры населения заканчиваются.

Изменение структуры населения

Данные о половозрастной структуре населения на 1 января 2017 года и изменении ее в 2016 году будут обнародованы лишь осенью, но для адекватного анализа в них нет необходимости. Это связано с тем, что любое население состоит примерно из 100 однолетних групп (людей старше 100 лет крайне мало), и передвижка всех их на один год вперед вместе с появлением новой 0-летней группы родившихся в прошедшем году вносит едва заметные изменения. Только за многие годы в этом отношении заметны какие-то изменения и новые тенденции. По этой причине изменение структуры населения за два соседних года почти совпадают, т.е. 2016 год почти повторяет 2015-й, тем более что динамика рождаемости, смертности и миграции довольно стабильна уже много лет.

В 2016 году средний возраст россиян увеличился еще на 0,1 года и достиг примерно 39,7 лет. С 1990 года он вырос почти на 5 лет.

Соотношение же между тремя основными группами населения: младше трудоспособного возраста (дети), трудоспособного возраста и старше него (пенсионеры) – изменяется в сторону сокращения трудоспособного населения. Это происходит за счет увеличения не только доли пенсионеров, но и детей. Доля трудоспособных граждан уменьшилась с 57,4% до 56,4%, детей – выросла с 18,0% до 18,4%, пенсионеров – с 24,6% до 25,2% (во всех случаях вторые числа приблизительные, полученные экстраполяцией, но погрешность будет не больше 0,1-0,2%).

Существенное увеличение за один год доли пенсионеров вызвано выходом на пенсию многочисленных поколений, родившихся в конце 1950-х. А доля детей растет не за счет роста рождаемости, а за счет того, что эту группу покинули 16-летние, которых в России очень мало, и пополнили 0-летние, которых гораздо больше (в 2016 году родилось 1,89 млн, а в 2000 году – 1,27 млн). Поэтому удельный вес детей сейчас быстро растет, и будет расти примерно до 2021 года, потому что пополняться группа детей будет все меньше, а вот покидать ее станут родившиеся после 2005 года, когда рождаемость, напротив, быстро росла.

Что касается увеличения удельного веса пенсионеров, то в ближайшие годы он будет продолжаться, но с замедлением, т.к. на пенсию станут выходить мужчины, родившиеся в конце 1950-х, и женщины, родившиеся в начале 1960-х, а в то время рождаемость в России быстро снижалась. Однако если продолжится тенденция дальнейшего снижения смертности, то этот процесс будет если не отложен на несколько лет, то замедлен, пока в пенсионный возраст не войдут те, кто родился в середине и конце 1960-х, когда рождаемость в России упала уже очень сильно. По расчетам, общее число пенсионеров достигнет максимума примерно к 2030 году и едва ли существенно превысит 40 млн – 27-28%. Сейчас их чуть меньше 37 млн – около 25%.

В данный момент Россия переживает быстрое увеличение демографической нагрузки, которой называется число жителей нетрудоспособного возраста, приходящихся на 1000 жителей трудоспособного. Поскольку удельный вес детей и стариков быстро растет, то трудоспособное население уменьшается. В 2015 году демографическая нагрузка выросла с 713 до 740. В 2016 году она должна увеличиться до 760-770. При этом она растет во всех без исключения федеральных округах. На 1 января 2016 года она варьировалась от 690 на Дальнем Востоке до 799 в Крыму. Особняком стоит лишь Северо-Кавказский ФО, где демографическая нагрузка почти на 60% обусловлена детьми, тогда как по остальным округам пропорции обратные. Однако и на Кавказе идет тот же процесс сокращения трудоспособного населения, что и в целом по России, только медленнее.

Так, по данным агентства “Bloomberg”, Россия вошла в число десяти стран мира, в которых отмечается самое низкое соотношение количества людей трудоспособного возраста к числу пенсионеров. Это, конечно, не так, поскольку почти во всех странах ЕС удельный вес пенсионеров еще больше, но все же проблема стоит очень остро. И предвзятость западных рейтингов по отношению к России не должна расхолаживать.

Если демографическая динамика останется на нынешнем уровне, то страну ждет дальнейшее увеличение демографической нагрузки до 1000 нетрудоспособных на 1000 трудоспособных к 2040-м гг. Никакая миграция это не изменит, если мы не хотим повторить судьбу Европы, оказавшись чужими в своем доме. Если же трудовые мигранты переезжают в Россию на ПМЖ, то они все равно выйдут на пенсию и должны замещаться новыми поколениями. В этом должен быть главный смысл демографических программ.

Не поддаваться самообману

Однако местные власти или профильные министры докладывают в Москву в основном о достижениях. Так, министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в конце декабря браво заявил, что демографическая динамика на Дальнем Востоке является лучшей за последние 25 лет, а демографическая убыль в 2016 году сократилась почти в два раза по сравнению с последними двумя годами и почти в 3 раза – по сравнению с 2013 годом. Звучит здорово.

Строго говоря, это статистический факт, но желание Галушки похвастаться хорошими результатами не должно успокаивать. При серьезном анализе становится ясно, что эти заявления делаются исключительно из карьерных соображений, а результаты не такие уж хорошие. Да, в 2016 году миграционный отток будет меньше (13-14 тыс. против 24 тыс.), но и естественный прирост уменьшился, причем второй год подряд (5 тыс. против 8 тыс.). Двукратное же улучшение вызвано лишь малыми числами (было 16 тыс. убыли, стало 8 тыс.), но никак не демографическими процессами. При дальнейшем уменьшении убыли могут получаться улучшения и в десятки раз просто по причине малых знаменателей. Эти заявления чиновников свидетельствуют лишь об их карьерных устремлениях. Они не должны заслонять целостного представления о демографии России.

Выводы

Единственный путь улучшения демографии и в буквальном смысле спасения России – это повышение рождаемости. Это неизбежно приведет к еще большему (временному) увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население. Но другого пути нет. Чтобы в России в будущем появлялись новые рабочие руки, их нужно производить на свет. Чем дольше этот процесс будет откладываться, тем сложнее будет выбраться из того тяжелейшего положения, в котором оказалась страна. Время уповать на улучшение демографии “самотеком”, за счет всплеска рождаемости в 1980-х, прошло. Уже 2016 год показал это со всей ясностью, обозначив негативные тенденции, и в этом его главный демографический итог.

Для России прозвенел очень тревожный звонок. Услышат ли его власти и народ?