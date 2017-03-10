Подрывные деяния графа Витте

Пропало не только золото Колчака, вся Россия подверглась разграблению, всё, что веками хранилось и сберегалось, всё ушло на Запад. Церкви, обладающие святынями, бесценными произведениями искусства, облачённые в золото, отделанные драгоценными камнями – подверглись разорению и ограблению, под видом борьбы с религией. Когда же мощный источник богатств России стал иссякать, то был спровоцирован голод и люди были вынуждены за кусок хлеба отдавать всё, что было у них ценное.

…Сохранился примерный перечень "золота Колчака", перечень, способный взволновать сердце любого кладоискателя: по одним данным около 500 тонн, по другим – 40 000 пудов золота (около 650 тонн), 30 000 пудов серебра (480 тонн) в слитках и монетах, драгоценная церковная утварь, исторические ценности, драгоценности царской семьи – 154 предмета, среди которых бесценное ожерелье царицы Александры Федоровны и усыпанная бриллиантами шпага наследника Алексея. Наконец, ордена сибирского Временного правительства – "Освобождение Сибири" и "Возрождение России", выпущенные в немалом количестве, но известные доселе только в описаниях. Интересно, что стоимость одного только золота и серебра по самым минимальным оценкам тянет на 13,3 млрд, долларов.

Всем этим хаосом управляли англосаксы, они финансировали как красных, так и белых, и стравливали их друг на друга. Уничтожалось и запрещалось всё русское, всё традиционное и православное, запрещалась история, религия, искусство, наука.



Из описаний этих ужасов от Элтони Саттона, мы можем узнать, что из Ревеля в Балтийское море, вышли три корабля с российским золотом, предназначенного для США.



Пароход "Гаутод" вёз 216 ящиков золота, ещё 216 ящиков было на пароходе "Карл Лайн", на параход "Рухилева", погрузили 108 ящиков. В каждом ящике было три пуда золота, стоимостью в 60 тысяч золотых рублей за пуд. После этого, ещё одна партия золота была отправлена на пароходе "Вилинг Моулд".



Как видите, карту России и её разграбление они разыграли очень легко, но вы не найдёте главного – с чего всё начиналось, либералы и Иже с ними очень тщательно скрывают истоки происхождения революции, наверное, надеются на повторение этого сценария, а Ленин и Троцкий уже пришли на подготовленную почву.



Поэтому, чтобы понять суть происходящего и откуда появилось "золото Колчака", которое разбазарили, начнём с истоков этой загадочной истории.

Как мы уже знаем, после свершения революции, агрессивные планы США направлялись на овладение обширными и богатыми территориями Сибири и Дальнего Востока. Но эти русские земли они рассматривали как сухопутье из Америки в Европу ещё далеко до войны 1914 года и добивались сооружения "космополитической железной дороги" – Транссибирской магистрали через Сибирь, Дальний Восток и Китай, которую они могли бы взять в свои руки и не только это…



Чтобы проводить свою политику и интересы на территории России, Сибири и Дальнего Востока, для этих, далеко идущих целей в 1889 году, граф Сергей Юрьевич Витте становится директором департамента железных дорог Министерства финансов, с августа 1892 года по 1903 г. – министром финансов, с августа 1903 года – председатель Комитета министров.



В 1905 году возглавлял русскую делегацию, подписавшую Портсмутский мирный договор России с Японией. С октября 1905, по апрель 1906 года – глава Совета министров. Член Государственного совета и председатель Комитета финансов до 1915 года.



Стоит вначале описать тёмные деяния этого "дельца", которые привели к трагедии государства Российского и миллионам напрасных жертв.

Деятельность Витте по ослаблению военной мощи России сыграла свою роль в русско-японской войне, где предателями был сдан Порт-Артур, в революции 1905 года. Этим реформатором к подготовке грядущих событий, был заключён с Японией "почётный" мирный договор, где Курильские острова и половина острова Сахалин отошли к Японии.

Благодаря "стараниям" Витте алкогольный акциз стал представлять самую крупную статью дохода бюджета и был в 2.5 раза больше, чем все прямые налоги, вместе взятые.



Всю топливную промышленность России С.Ю. Витте продал зарубежным компаниям практически за бесценок. И не только топливную, но и всю горнодобывающую и другие отрасли промышленности.



Отдал на разграбление иностранным фирмам все месторождения полезных ископаемых.



Например, большую часть добычи нефти и производства керосина в России контролировали фирмы Ротшильда и Нобеля, а российские военные корабли и крупнейшие промышленные предприятия России стали работать на английском угле.

Всему этому способствовало проведение им денежной реформы в 1897 г., которая привела рубль к золотому эквиваленту, после чего российские деньги стали высоко котироваться на мировом финансовом рынке, и поставили её в финансовом отношении в один ряд с ведущими державами мира.



Денежная реформа завершилась в 1899 г. Русские государственные займы размещались главным образом во Франции (до 80 %), на гарантированные правительством облигации имелся спрос также в Германии, Бельгии и несколько позднее появился в Англии.



Во Франции была развёрнута мощная рекламная компания и французы, приобретая "бумаги" России, продавали бизнес, дома, земли, где в конечном итоге они остались ни с чем.



Витте фактически пошел на обман и подлоги, решение о введении "золотого рубля" принималось в обход Государственного Совета и было оформлено как "технические поправки" к Монетному уставу Российской Империи. Россия даже не заметила, как оказалась в "золотой удавке".

Глубокий экономический анализ этих "благостных" деяний Витте, провёл Александр Дмитриевич Нечволодов (25.03.1864 – 5.12.1938) – русский военный, участник Русско-Японской и Первой Мировой войн, историк, автор трактатов по экономике.



Генерал проанализировал статистику финансово-экономического состояния России за 1882-1906 гг. и пришел к выводу о том, что долг и уплата процентов по золотым кредитам стали напоминать репарации и контрибуции.



Всё это Нечволодов назвал откровенной распродажей России и государственной изменой.



Нечволодов отметил, что "Россия за 20-летний период 1882-1901 гг. уплатила за границу около 5740 млн. руб… т. е. мы уплачиваем иностранцам в каждые 6,5 лет дань, равную по величине контрибуции, уплаченной Францией своей победительнице Германии… Без войны, без затрат, без человеческих жертв, иностранцы все более и более побеждают нас, каждые 5-6 лет нанося нам финансовый разгром, равный разгрому Франции". (Похоже им понравилось, и они разыграли тот же сценарий у нас, в лихие 90-е)

Генерал подчеркивает, ситуация в России усугублялась тем, что (в отличие от стран Западной Европы) делался упор не на внутренние заимствования, а на внешние. В результате чего "большую половину наших колоссальных долгов золотом мы должны загранице. Англия же, Франция и Германия – имеют все свои государственные долги заключенными у себя дома".

Оперируя цифрами, Нечволодов показывает, что ни России, ни другим странам, втянутым в "золотой клуб", не хватит всех мировых запасов золота для того, чтобы расплатиться по кредитам, полученным от ростовщического кагала.



Поэтому не нужно удивляться, что на начало XX в. только одна Россия по государственным долгам оказалась должна более половины всех золотых денег, находящихся на земном шаре.

Сегодня наши либералы поют оды "гениальному экономисту", графу Витте. Все учебники, пособия, статьи переполнены восхищением перед "великими" заслугами этого графа.



Так работает пятая колонна.

Вот основные стратегии проводимых реформ Витте С.Ю., если перевести с экономического на народный язык понимания:

- Пьяная Россия – главная стратегия реформ

- Голодный народ – слабая армия

- Иностранные инвестиции – разорение казны

- Народ – бессребреник, озолотивший банкиров

- Бумажные фантики Запада взамен золотых гарантий России

- Модернизация по Витте: коррупция, отмывание денег, интересы западного капитала, война…

Естественно все эти действия Витте по развалу государства Российского, развязало руки иностранной интервенции в 1914 году.

Под влиянием Запада экономическая политика Витте вольно или невольно была направлена на свержение монархии, вовлечение России в войну.



Логичным итогом подобной антисоциальной политики стала революция, которая должна была свергнуть царя и поставить во главе страны угодных западу деятелей. Питательной почвой для такого развития событий стало немыслимое разделение людей в России на сверхбогачей и бедняков и появление огромного количества государственных коррупционеров, имевших капиталы в западных банках.



До Витте подобного не было. Русские промышленники всегда вкладывали деньги в свою страну, давая государству возможность распоряжаться этими деньгами на благо Отечества.

На 80-летие Гробачева, Дмитрий Медведев, тогда ещё президент России, подарил ему книгу графа Витте. Что этим подарком хотел сказать Медведев? Наверное, лучше показать друзей и помощников Витте, чтобы понять смысл подарка, именно от его деятельности и развалилась Российская империя.

Главным помощником Витте в его финансовых делах был Адольф Ротштейн – особо доверенное лицо Ротшильдов, именно он и играл главную экономическую роль в лаврах для Витте. Ротштейн – специалист по русским ценным бумагам парижской конторы Ротшильдов, был специально направлен

из Вены на помощь Витте.

Двоюродной сестрой графа Витте, была Е. П. Блаватская, основательница теософского учения и имела прикосновение к высшим тайнам российского масонства.



Витте был связан с дядей Лейбы Бронштейна ("Троцкого") – банкиром Абрамом Животовским, который был прочно связан с мировой олигархией через одесский банковский дом "Рафалович и Ко", являлся компаньоном А.И. Путилова (внука главы Общества Путиловских заводов, ставших прикрытием боевиков Рутенберга в 1905 г).



С 1890 являлся помощником юрисконсульта Министерства финансов, с 1900 г. директором канцелярии и секретаря С.Ю. Витте. Животинский, как и Путилов, был акционером "Русско-Азиатского банка", бывшего "Русско-Китайского", управляемого Ю.Ротштейном.

Вот к примеру банковский бланк.

Деловым представителем Животовского в США являлся Соломон Розенблюм ("Сидней Рейли") – шпион, работающий на МИ-6 через английского резидента в США Уильяма Вайсмана.



Вместе с ним в одном кабинете работает Александр Вайнштейн, устраивавший в Нью-Йорке сборища российских революционеров.



Его брат, Григорий Вайнштейн, являлся владельцем газеты New World ("Новый мир") – редактором которой в США становится Троцкий, там же работают Бухарин, Коллонтай, М.Урицкий, М.Володарский-Гольдштейн, Г.И.Чудновский.



В том же здании располагается и банковская контора Вениамина Михайловича Свердлова, (младшего брата Якова Свердлова, того самого, который до крещения был Ешуа-Соломон Мовшевич), – близкого друга Розенблюма-Рейли… и т.д.



Теперь Вам понятно, кем на самом деле был министр финансов, граф Витте С.Ю. – граф Полусахалинский.

А чтобы понять всех наших государственных правителей, на кого они работали, как вышеуказанный граф, можно привести пример сохранения и накопления золотого запаса страны по годам их правления:

В 1913 г., при Николае Втором Россия имела золотой запас в 1400 тонн и занимала 2-е место после США.

В 1917 г. золотой запас = 0, но в вены революции не жалко влить 1100 тонн золотой крови.

В 1920 г. ситуация немного выправляется, но, если посмотреть на добычу золота: в 1914 г. она составляла 62т. в год, а в 1920г. – 2,5т. в год.

1940 г. – максимальный запас в истории нашего государства, и 1953, год смерти Сталина. Если бы Сталин прожил дольше, мы были бы свидетелями дальнейшего увеличения золотого запаса и не забывайте, что было ежегодное снижение цен – это нонсенс для капиталистического мира.

Резкое увеличение поставок золота за рубеж: 1973 г.; 1976 г.; 1978 г.; 1981 г.

В эпоху Горбачёва, всё, что оставалось от запасов Сталина, было продано на Запад.

1989 г. золотой запас = 784т. 1991 г. золотой запас =290т, а в 1992 = 0, без комментариев.

С приходом В.В. Путина мы видим непрерывное увеличение золотого запаса. И с 2012 г. Россия попадает в ведущую семёрку стран, имеющих золотой запас, а с 2015 – 5 место. Вывод, который получается из вышеизложенного: закрома Родины значительно пополнялись жёлтым металлом при Николае Втором, Сталине и Путине.