И.С. Ашманов о кибербезопасности в России, о Сколково и импортозамещении в ИТ-технологиях

Специалист по интернет-технологиям Ашманов рассказывает о текущем состоянии кибербезопасности в России.Кроме того, рассматривается вопрос, отчего в мире существует лишь одна Силиконовая долина.Наконец, об отечественном импортозамещении в ИТ-технологиях. Оптимистично!

Источник: ss69100.livejournal.com