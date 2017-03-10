И.С. Ашманов о кибербезопасности в России, о Сколково и импортозамещении в ИТ-технологиях
10:13. 10 марта 2017 Просмотров - 160 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Специалист по интернет-технологиям Ашманов рассказывает о текущем состоянии кибербезопасности в России.
Кроме того, рассматривается вопрос, отчего в мире существует лишь одна Силиконовая долина.
Наконец, об отечественном импортозамещении в ИТ-технологиях. Оптимистично!
Кроме того, рассматривается вопрос, отчего в мире существует лишь одна Силиконовая долина.
Наконец, об отечественном импортозамещении в ИТ-технологиях. Оптимистично!
Источник: ss69100.livejournal.com