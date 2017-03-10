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И.С. Ашманов о кибербезопасности в России, о Сколково и импортозамещении в ИТ-технологиях

10:13. 10 марта 2017 Просмотров - 160 Нет комментариев Опубликовал:
Специалист по интернет-технологиям Ашманов рассказывает о текущем состоянии кибербезопасности в России.

Кроме того, рассматривается вопрос, отчего в мире существует лишь одна Силиконовая долина.

Наконец, об отечественном импортозамещении в ИТ-технологиях. Оптимистично!


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: ашманов, доллар, Интернет, корея, Россия, США, технологии
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