Аварийная радиационная ситуация в Хальдене, Норвегия

В Халдене, Норвегия, происходит авария ядерного реактора. Сработала радиационная сигнализация и весь персонал был спешно эвакуирован. Подтверждены утечка радиации и так назваемый «нейтронный поток» внутри реактора. Не исключается расплавление топлива.

Несколько недель назад SuperStation95 сообщала, что повсеместно в Европе обнаруживался радиоактивный Иод-131. Иод-131 редкий и нестабильный химический элемент. Он может быть обнаружен только при ядерном вызрыве или аварии с ядерным реактором поскольку имеет короткий период полураспада — всего лишь восемь дней.

Предположения откуда утечка были самые разные, поэтому Соединенные Штаты посылали самолет "Constant Phoenix", чтобы найти доказательства скрытой ядерной детонации, но ни один факт не был найден.

Однако сегодня на ядерном реакторе исследовательского центра Хальден, Норвегия, произошла радиационная тревога. Сотрудники центра тут же были эвакуированы, поскольку детекторы предупредили о росте излучения. При дальнейшем изучении ситуации в недрах реактора был обнаружен рост потока нейтронов, что в нормальной ситуации не должно происходить.

На данный момент власти эвфемистически заявляют, что реактор «находится в специальном состоянии». Они уже признали, что внутри реактора находится «поврежденное топливо». Однако в ситуации с ядерными реакторами «поврежденное» топливо означает «расплавленное» топливо. В этой связи у экпертов есть большая тревога, что если процесс расплавления не остановить в итоге получится водород, который взорвется и разнесет оболочку реактора на куски. Так как это было на Фукусиме.

Источник: nnm.me