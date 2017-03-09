Роботы углубляют пропасть между бедными и богатыми

У алгоритмов и машин нет своей воли, но она есть у элит, владеющих производством. Отсутствие рабочих пойдет на руку богачам и поможет им изолировать себя от безработных масс, оставшихся без средств к существованию.

Налог на труд роботов и другие законодательные инициативы, контролирующие внедрение робототехники помогут защитить мир от антиутопии, которую корреспондент The Guardian Бен Тарнофф называет роботизированным капитализмом.

Влияние автоматизации растет не с каждым годом, а с каждым месяцем. Неудивительно, что многие предприниматели и политики задумались о введении налога на труд роботов. Миллиардер и филантроп Билл Гейтс выступил в поддержку этой инициативы. Европейский парламент рассмотрел такую возможность, но отказался от идеи. Многие считают эту идею безумной, хотя объективно машины и алгоритмы лишат работы значительную часть занятого населения. И людям понадобится на что-то жить или, как минимум, пройти обучение на новую специальность.

Робоапокалипсис пока еще не наступил, и эксперты считают, что беспокоиться пока рано. Да и главная проблема заключается не в том, что роботы выйдут из-под контроля и отправятся убивать людей — сценарий, который снится в кошмарах Илону Маску. Главная угроза от роботизации — это прогрессирующее экономическое неравенство. Проблема имеет политический характер и решать ее также нужно политическими методами, считает корреспондент The Guardian Бен Тарнофф.

История уже не раз доказывала, что автоматизация не только уничтожает рабочие места, но и создает новые. С тех пор, как в 70-е годы во всем мире стали появляться банкоматы, число банковских консультантов только возросло. Их профессиональные задачи поменялись, но работа осталась.

Но сейчас все иначе, считает Тарнофф, так как скоро людям просто нечего будет делать. Технологии формируют ситуацию, в которой богатство производится не меньшим количеством труда, а его отсутствием в принципе.

Казалось бы, что плохого в производстве богатства без человеческого труда? Проблема в том, кто располагает богатствами. В капиталистической системе зарплата рабочих — это символ тех продуктов, которые они произвели, это плоды их труда. Эта доля с годами сокращалась, а производительность росла. В автоматизированном мире ничто не помешает богачам множить свое состояние в одиночку, без участия других людей. Не зависящий от труда рабочих капитал означает конец самому понятию заработной платы. Рабочие теряют не только средства к существованию, но и свою социальную власть. В век автоматизации они уже не могут устроить забастовку и прекратить производство по своей воле. А роботы, как известно, не бастуют.

Производимый роботами капитал позволит элитам полностью абстрагироваться от общества, хотя благодаря своим частным островам и самолетам они и так достаточно изолированы. Один из таких сценариев рассматривает социолог Питер Фрейз в своей книге «Четыре сценария будущего: Жизнь после капитализма». «Экстерминизм» представляет мрачную антиутопию, в основе которой лежат неравенство и нехватка ресурсов. Группа состоятельных людей сформирует элиту и будет жить изолированно, а нищие массы будут строго ограничены в правах, или, в худшем случае, уничтожены. Экстерминизм, по определению Фрейза, — это геноцид, в котором богатые уничтожают бедных.

Подобные сценарии если и не оправдывают введение налога на труд роботов, то по крайней мере заставляют задуматься о принятии хотя бы каких-то мер по предотвращению возможной антиутопии. Билл Гейтс предлагает сдерживать инновации до тех пор, пока не установятся гарантии социальной защищенности. Но по мнению Тарноффа, контроль прогресса — это тупиковое решение.

Технологии облегчают жизнь, а усложняют ее не роботы и алгоритмы, а состоятельные элиты.

Уже сегодня, по данным Oxfam, 8 богатейших людей мира располагают той же суммой, что и половина населения Земли. В будущем группа миллиардеров будет контролировать уже 100% мирового богатства. И с этим нужно что-то делать, пока роботизированный капитализм всех нас не уничтожил.

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Напомним, в кинематографе регулярно появляются фильмы, описывающие подобные сценарии. Одна из таких картин - “Элизиум. Рай не на земле”. По сюжету в 2159 году существует два класса людей: очень богатые, живущие на чистой, созданной руками человека, космической станции под названием Элизиум и остальные, живущие на перенаселённой разрушенной Земле. Безжалостный правительственный чиновник Министр Роудс не остановится ни перед чем для применения анти-иммиграционных законов и сохранения роскошного образа жизни граждан Элизиума.