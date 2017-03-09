Михаил Васильевич Попов отвечает на вопросы, часть первая

Канал Фонда Рабочей Академии: https://www.youtube.com/user/fondraba…

Хронометраж выпуска:

2:30 – Про пользу диалектики

5:00 – Как изучать диалектику

7:45 – Что такое наука логики диалектика

8:15 – Про сложность изучения

12:30 – Про умного человека

15:30 – Про авторитетные фигуры

17:35 – Про Коммунизм в СССР

27:26 – Является ли диалектический материализм наукой

32:00 – Про примеры диалектической логики, доказывающие что она единственно продуктивная

40:11 – Про возникновение коммунизма в самой развитой капиталистической стране

42:20 – Про ликвидацию разницы между городом и деревней

49:41 – Про литературу по экономике для начинающих

52:47 – Про заимствование идей Марксом у Конфуция

54:00 – Про основную ставку

56:55 – Про прогноз сколько просуществует в России нынешний строй

1:02:27 – Про следующий этап развития философии как науки

1:09:09 – Про равенство человека чему-либо

1:19:11 – Про конкретное в философии

1:22:04 – Про примеры работы диалектической логики

1:25:00 – Про инициативу Регионального Фонда Рабочей академии о 6-ти часовом рабочем дне



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com