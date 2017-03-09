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Михаил Васильевич Попов отвечает на вопросы, часть первая

13:50. 9 марта 2017 Просмотров - 88 Нет комментариев Опубликовал:

Канал Фонда Рабочей Академии: https://www.youtube.com/user/fondraba…
Хронометраж выпуска:
2:30 – Про пользу диалектики
5:00 – Как изучать диалектику
7:45 – Что такое наука логики диалектика
8:15 – Про сложность изучения
12:30 – Про умного человека
15:30 – Про авторитетные фигуры
17:35 – Про Коммунизм в СССР
27:26 – Является ли диалектический материализм наукой
32:00 – Про примеры диалектической логики, доказывающие что она единственно продуктивная
40:11 – Про возникновение коммунизма в самой развитой капиталистической стране
42:20 – Про ликвидацию разницы между городом и деревней
49:41 – Про литературу по экономике для начинающих
52:47 – Про заимствование идей Марксом у Конфуция
54:00 – Про основную ставку
56:55 – Про прогноз сколько просуществует в России нынешний строй
1:02:27 – Про следующий этап развития философии как науки
1:09:09 – Про равенство человека чему-либо
1:19:11 – Про конкретное в философии
1:22:04 – Про примеры работы диалектической логики
1:25:00 – Про инициативу Регионального Фонда Рабочей академии о 6-ти часовом рабочем дне

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: www.youtube.com

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