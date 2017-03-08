Скрытая жизнь гарема: усатые жёны иранского фотографа шаха

«Если б я был султан». Имел бы много жён. Только ожидание и реальность в гареме шаха отличаются, как на демотиваторах в Интернете: вместо стройных юных красавиц — обилие пожилых толстых женщин с усами.

Сейчас немного перевернем известные факты о гаремах. Когда я увидел эти фотографии, недавно ставшие публичными, то задумался о том, насколько же меняются запросы общества к идеалам внешнего вида женщины. Ведь по сути цари и короли, были эталонами на которых равнялись в обществе. По крайне мере знать. И ладно бы гарем, все их уже видели. Но тут не все так просто. Начнем с того, как одевалась женская половина дома у богатого иранского шаха.

Насер ад-Дин Шах Каджар (с азербайджанского Nəsrəddin şah Qacar) - четвертый иранский шах. Властвует с 1848 г. Более сорока семи лет он правил Ираном. Между прочим одно из самых продолжительных, за всю историю Ирана в 3000 лет. Известно что он был довольно хорошо образованным человеком. Его знали и не любили за праздность и избалованность роскошью. Ну на то он и шах.

Насер ад-Дин Шах Каджар – собственно персоной. Известность пришла к нем из-за гарема.

Так что же такого в этом гареме, спросите вы? Начнем с того, что шах увлекался фотографией. И если не его увлечение, то никто бы не увидел, как жили его наложницы.

Антон Севрюгин готовит шаха к фотографированию.

Его детское хобби – фотографирование, превратилось в серьезное увлечение как только он повзрослел. Во дворце построили специальную фотостудию. А в 1870 году открылось ателье по руководством русского фотомастера - Антона Севрюгина. находилось оно в городе Тегеран. Впоследствии он стал официальным очень известным свадебным фотографом при дворе шаха. Ему была поручено вести летопись Ирана в фотографии. За данную деятельно он получил награды.

Дворециранского правителя – Гулистан.

Севрюгин мог снимать не только правителя, но так же его родных (только мужчин) и прислуг. Вот только снимать многочисленных жен, владыка решил самостоятельно. В летописи указывается их число – примерно 100.

Анис аль-Долех, похоже за музыкальным инструментом.

Фотографии правитель распечатывал сам в фотолаборатории при дворе. Специальные альбомы хранили работы иранского творца. Сейчас во дворце Голестан музей.

Сидит наложница Анис аль-Долех.

Необычность его фотографии в том, что в то время нельзя было фотографировать лицо человека, а снимать женщину – страшно запрещено. Ну как говориться – “Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку”. Шах мог фотогрофировать кого и что угодно. Попробуй ему откажи.

Самая любимая жена из гарема – Анис аль-Долех, сидит справа.

Эти фотографии перевернули все знало общество о скрытой жизни в гареме. Жены выглядят увернными и спокойными. Вполне охотно позируют перед фотоаппаратом, не боясь его.

Полнота – эталон красоты, на которкю равнялись.

Все женщины гарема не боялись исхудать.

На фотографиях видно что женщины с усами и густыми бровями. Для Востока это обыкновенное явление. Девушки абсолютно не голодали, не были запуганы и физическим трудом не занимались. Более того, их специально много кормили и почти не давали ходить.

Но вот интересный факт, многие жены изображены в коротких платьях. Примерно в этом выступают балерины в балете.

Например это хорошо видно здесь.

В 1873 году иранский правитель приезжал в Петербург. Его пригласил лично Александр II. Здесь он и увидел балет. Его он настолько очаровал, что ввел для своих жен балетные пачки, по местному – шалитех. Правда даже перед фотокамерой от платков решено было не отказываться.

Прислуга ставит кальян, переодетому слуге шаха мужчине по имени Зайнаб. Владыка был с чувством юмора. Переодевал даже мужчин.

Вот такие стандарты красоты были в Иране 19 века.

UPD: появилось разоблачение, правда без пруфов, что это якобы фото мужчин-актеров первого государственного театра созданного по приказу шаха Насереддина (большого любителя европейской культуры)при Политехническом училище Дар-эль-Фунун в 1890 году, которые разыгрывали сатирические пьесы только для дворцовой знати. Организатором этого театра был Мирза Али Акбар Хан Наггашбаши, который считается одним из основоположников современного иранского театра. Так как женщинам было запрещено выступать на сцене, эти роли исполнялись мужчинами. Первые женщины на сцену в Иране вышли в 1917 году.

И ответ с другой стороны, фото прокомментировал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук, Борис Васильевич Долгов:

«На фото действительно женщины. Это не гермафродиты и не мужчины, как сегодня многие могут подумать. Безусловно, такие обитатели в гаремах тоже были, но их держали под секретом, поскольку Коран эти вещи не приветствовал. А по поводу красоты… Как известно, на вкус и цвет товарищей нет. По поводу растительности – для восточных женщин это характерно. Впрочем, нельзя исключать, что просто владельцу гарема нравились «усатые» дамы. Сросшиеся брови были в то время модны, а полнота была синонимом красоты. Женщин в гареме специально очень плотно кормили и не давали им активно двигаться».