Петиция: Русские соотечественники обращаются к Путину

Почему мы должны "мыкаться по кабинетам", терять годы жизни "в очередях к чиновнику" и искать право на возвращение обратно? Почему мы должны прыгать выше головы, чтобы доказать, что мы имеем право оставаться русскими? Почему Родина-Мать так неохотно встречает своих сыновей и дочерей, которые невольно затаивают на нее горькую обиду на сердце после хождения по мукам и терпя унижения на всех этапах так называемых "упрощенных программ" получения гражданства, выпрашивая паспорт словно милостыню с протянутой рукой, и одновременно переживая о том, что лишь бы "Отчизна тебя не пнула сапожищем…"? И когда прекратится бесконечное издевательство над своим же народом в вопросах гражданства? Провозглашенное со всех трибун "собирание русского мира" реализуется по формуле "Не пущать!" - сложности с распределением по регионам и трудоустройством по программе переселения "созданы искусственно" – это политика сдерживания возвращения соотечественников, которая отбивает всякое желание участвовать в этой "упрощенной схеме". В тех регионах, куда они хотят ехать нет "подходящих вакансий", а в тех городах, где есть востребованные специальности, не хотят жить сами переселенцы. Не нужно нас "распределять по территории" - наших родителей, а также бабушек и дедушек уже достаточно "распределяли" при СССР, отправляя в "командировки длиною в жизнь", осваивать и развивать "нужные регионы" великой страны, благодаря чему мы все и оказались за пределами исторической Родины. Не нужны нам никакие "льготы и подъемные", мы все сами, за свои деньги - большинство соотечественников при переселении рассчитывают только сами на себя и на свои финансовые возможности. Дайте нам возможность просто формально быть полноценными гражданами своей Родины – а быт свой мы сами обустроим и с удовольствием будем принимать участие в развитии Российской экономики. Мы хотим быть гордостью и опорой России, а не только "ресурсом" для затыкания дыр в проблемных регионах с дефицитом рабочих кадров!

Уважаемый Владимир Владимирович! Упростите программу переселения соотечественников и процесс получения гражданства РФ на законодательном уровне – МЫ НЕ ИНОСТРАНЦЫ, НЕ ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ, МЫ ТАКИЕ ЖЕ РУССКИЕ ЛЮДИ КАК ВЫ.

Слишком громко звучат слова о том, что Россию возвеличит многонациональная "российская нация", в то время как этнические русские лишены каких-либо привилегий для получения документов. У России много забот и без того, чтобы репатриировать или дать льготы русским СНГ и Дальнего зарубежья на гражданство, "прописать" русский народ в Конституции РФ как государствообразующий народ. И нет такого народа. В России, может быть, и есть, а вот за рубежом – нет.



Есть соотечественники, они не русские, просто говорят на этом языке. Они – иностранные граждане, все права этих граждан находятся только в законах страны, чье гражданство они имеют. Они не сопричастны с Россией, не являются ее наследниками.

ЭТО ЛЮДИ-НЕВИДИМКИ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ РУССКИМИ И ЛИШЬ ОБОЛЬЩАЮТ СЕБЯ НАДЕЖДАМИ НА ВОССОЕДИНЕНИЕ С ИСТОРИЧЕСКОЙ РОДИНОЙ…

Это очевидная несправедливость, по каким угодно меркам – не признавать гражданство России за русскими по крови, по рождению, никогда не отказывавшимися от этой земли. Никому не дано отнимать у человека его право на гражданство, на родину. Оно естественное или, если угодно, данное Богом.



Всякий человек русской культуры и носитель языка имеет право на российское гражданство. Нас всех объединяют не чиновники, а Пушкин, Толстой, Чехов, Булгаков и Окуджава.

Мы, нижеподписавшиеся соотечественники понимаем, что данная инициатива не имеет юридическую силу (изменить что-то на законодательном уровне с помощью одной лишь петиции сложновато), но при достаточно большом количестве подписавшихся голосов с реальными комментариями, есть надежда на то, чтобы появится широкий общественный резонанс, который хоть как-то привлечет внимание президента РФ Владимира Путина и депутатов Государственной Думы РФ к этой проблеме, очень актуальной для сотен тысяч соотечественников.



Как минимум, о том, что на самом деле представляет из себя "упрощенная программа переселения соотечественников", узнают сами потенциальные переселенцы и вся Россия, прочитав сотни комментариев подписавшихся соотечественников, где почти в каждой маленькой истории из жизни содержатся высказывания, подобно этим:



"…сам прошел через этот ад, называемый возвращением на историческую родину…";



"…одни слова… много говорильни! А на деле – ад! Нервы сплошные. Справка о справке… Одна справка заканчивается… Другая начинается, и так по кругу уже больше года…";



"…чтобы без проблем попасть в очередь на РВП в посольстве России в Ташкенте, нужно платить деньги через "нужных помогаек" в "столах услуг" при посольстве, а тем временем из информ-окошка объявляют фамилии на получение желанного красного паспорта РФ: "Абдурахманов, Таджибаев, Мухамеджанов, Бобохонов, Новиков"…";



"…бюрократизм, хамство и безразличие. Посольство вообще недоступно…";



"…скотское отношение к людям! Действительно, стоишь по 5 часов на морозе, тебя даже внутрь не пускают! Позор ФМС г. Екатеринбург! Пускают всех, кроме русских!…";



…"польское гражданство оказалось получить легче чем вернуться на историческую родину, обидно…";



"…безграничное издевательство над своим же народом…";



"…программа переселения? Все это ерунда, я не верила, пока не коснулась – все решают региональные "князьки" и как хотят, так воротят, все очень дорого…";



"…это не анкета участника программы переселения, а какой-то допрос в прокуратуре…";



"…выстояла в очереди семь часов на морозе (-13)! Почему-то в голову приходило сравнение с Освенцимом. Я плакала…";



"…позор за такой прием. Вспоминаю с ужасом. А мы ничего не просили. Мы все сами, за свои деньги…";



"…чтоб попасть просто на сдачу документов на РВП, нужно отстоять в очереди 2 месяца… Замкнутый круг. Все это время боялась, что рожать придётся на улице, т.к. не было полиса. Издевательство полнейшее…";



"… за 2000 руб. штамп и 10000 руб. (с чел) на гражданство, чтобы продвинуть очередь!!! А по вашему ждать этот штамп по 1,5 – 2 месяца это нормально по закону?! Очередь на гражданство длинною в жизнь…";



"…в конце концов, установите официальный "ценник", но организуйте прием бывших соотечественников более цивилизованно, не столь скотски…";



"…знаю сама, как унизительны недельные очереди в УФМС с номерками на руке, как в концлагере. Особенно зимой в мороз в этих коридорах с перегородками, как в клетке…";



"…Ельцин русских в упор не видел, а Путин согласно своим либеральным взглядам предпочитает их не замечать…"



и все в том же духе…

Мы, нижеподписавшиеся соотечественники, любим Россию не меньше чем вы, даже живя далеко за ее пределами! Также следим за всеми российскими новостями и переживаем проблемные ситуации, завязываем в машине георгиевские ленточки, поем "День Победы" на 9 мая, и мечтаем, что когда-нибудь решимся переехать и будем жить и работать на земле, где родились наши предки, бабушки и дедушки, а у многих даже мамы и папы.

Почему же за нас никто не переживает? Может мы "лишние соотечественники", которыми мы стали поневоле без нашего согласия, после подписания Беловежских соглашений в 1991 году?



Волею горстки авантюристов и предателей, единый русский народ СССР в одночасье стал расколотым. В один момент двадцать пять миллионов русских и девять миллионов русскоязычных, живших за пределами России, проснулись в своих постелях думающими по-русски, говорящими по-русски, чувствующими по-русски – "иностранцами"!

Очнувшиеся от глубокой спячки "свидомые" рептилоиды всех мастей и раскрасок, руководствуясь древней как мир формулой "разделяй и властвуй", указали внезапно обострившейся "титульной нации" на тех, кто виновен "за вековой гнёт": русские. Русским в отпавших национальных окраинах предстояло либо ассимилироваться, либо стать изгоями, либо покорно пахать на бая, молчать и не отсвечивать.

Проблема оставшихся за рубежом этнических и культурных русских соотечественников не решена до сих пор. Все, что делалось последние 25 лет в этом направлении, является полумерами.

Картина получается совершенно дикая: миллионы людей любят Россию, вместе с ней радуются и печалятся, для них Россия свет в окне, но сами они не имеют поддержки из России, никак ею не защищены, их потенциал не востребован, да и вернуться в Россию они могут практически на птичьих правах.

Не было ни одного обращения со стороны руководства РФ к русским дальнего и ближнего зарубежья как к нации, к русской нации. Это считается признаком дурного тона? Принято говорить -"соотечественник".



Почему политики стесняются более четких формулировок, позволяющих определить своих – русских, проживающих в странах СНГ, которых стоит отделить от мигрантов из этих же стран.

Для ответа на этот вопрос обращаем взор на выдержку из бывшего официального сайта ФМС России. Помимо радостных новостей, освещающих многочисленные контакты руководства ФМС с зарубежными державами и диаспорами, находим следующую фразу: "Преимущественного права приобретения гражданства Российской Федерации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности не установлено".

Русские соотечественники не выглядят как курчавые мавры, татуированные полинезийцы или улыбчивые монголы. Почему же миграционные законы в первую очередь ставят этнических русских на одну ступень с африканцами и новозеландцами?

Видимо, русский человек мало зарекомендовал себя в российской истории, поскольку его потомки должны с удивлением читать данные строки.



Если для человека – русский язык и культура являются родными, если его национальность – русский, религия православная, почему же не установлена преимущественная принадлежность? В странах, на которые так старается равняться современное российское руководство, гражданская принадлежность не только устанавливается, но и потенциальные граждане получают порой убогую, но поддержку.



А тут – абсурд, вызывающий удивление: представьте себе прямого русскоязычного потомка Тургенева или Льва Толстого, обращающегося в ФМС с просьбой о гражданстве и получающего ответ: – Извините, но мы не обнаружили вашей принадлежности к праву получения российского гражданства.

Как сказал недавно очень известный российский политический деятель:

Россия – единственная в мире страна, которая не пускает к себе своих соотечественников. Венгры и Израиль в аэропорту вручают паспорта этническим венграм, этническим евреям. Русские, Россия, выпихивают своих граждан.



У нас было бы сейчас население 200 миллионов, но миграционная служба занимается саботажем, и русские ходят по стране, восемь лет уже прошло, до сих пор паспорта не дали. Надо навести порядок, а мы все вносим поправки, поправки…



Надо дать один закон, немедленно вручить паспорта всем русским в стране пребывания: в Киеве, в Ташкенте, в Баку, там дать им паспорт русский и не мучить их здесь…

В странах СНГ проводятся семинары соотечественников, конгрессы соотечественников, презентации для соотечественников, конференции для соотечественников. Сам президент РФ, председатель правительства, влиятельные чиновники – особенно подчеркивают важность помощи российским соотечественникам.

Но стоит соотечественнику начать оформлять документы на получение гражданства РФ, как вдруг понимает, что из театра с роскошными декорациями он попал за кулисы, где он, реально, никому не нужен. Чтобы быть зримой единицей – он должен обладать документами, чтобы оформить документы – нужно пройти через трудности бюрократических процессов, и то – если повезет. А пока он всего лишь иностранный гражданин.

Почему так несправедливо получается: в Абхазии, похоже, только ленивый не получил гражданство РФ, но даже для них предусматривается возобновление упрощенной процедуры получения гражданства РФ. В Крыму гражданами РФ стали даже те, кто и не собирался. Зато те отважные, кто рискнул или самостоятельно, или по Программе вернуться на родину, мыкаются по ее бескрайним просторам в поисках места под солнцем, теряя силы и средства на своем пути.

По многочисленным отзывам подписавшихся, можно судить о том, что так называемая "упрощенная" программа переселения соотечественников напоминает вербовку трудовых ресурсов для затыкания дыр в проблемных регионах с дефицитом рабочих кадров, кроме того, работает очень медленно и неэффективно по причине вялого участия в ней представителей дипломатических миссий.



Сотрудники посольств проявляют явное безразличие. Им все равно. У них работа строго в определенные дни и часы.



В эти "учреждения" практически невозможно записаться в очередь для подачи документов или "на прием к инспектору", что также максимально усложняет жизнь потенциальным переселенцам, и у людей, уставших от мытарств, возникает желание ускорить процедуры за деньги, таким образом культивируется благодатная эмоциональная почва, на фоне которой измотанному народу навязывают платные услуги через разные "фирмы-помогайки" – это целенаправленная политика развития коррупции.



Недоброжелательный прием и формальное отношение к тем, кто пытается обустроиться на исторической родине, снижают привлекательность идеи возвращения в Россию для соотечественников за рубежом.

Соотечественники чувствуют себя лишними и ненужными, получая отказы по программе, а другие, кому все же посчастливилось получить положительный ответ в виде приглашения на историческую родину в качестве "полезного для России трудового ресурса", мыкаются в очередях возле российских посольств, собирают кучу самых немыслимых справок, в туманной надежде пройти все эти многочисленные бумажные процедуры.

Чтобы на новом месте начать все с чистого листа, требуется немало усилий и мужества. Слава богу, те, кто рискнул броситься в объятия России, как правило, заряжены большим оптимизмом и энергией. Но какое же это кощунство и преступление перед самой Россией, что ее вернувшихся детей, местные чиновники, вместо того чтобы встретить цветами или выдать паспорта прямо в аэропорту (как это делал в свое время Израиль), толкают под жернова жестокой бюрократической машины, в которой на получение нужных и ненужных справок и документов, доказывающих благонадежность, соотечественники тратят огромное количество сил, нервов, средств, а также годы жизни, мыкаясь в бесконечных очередях "к чиновнику".

Как говорят многие: "Вы приглашаете соотечественников на словах, а на деле всеми правдами и неправдами стараетесь, чтобы этого не произошло, проводя по отношению к соотечественникам в корне неправильную политику воспитания конфронтации и их унижения!"

Поистине, умом Россию не понять! "Свой среди чужих, чужой среди своих" – это про НАС – РУССКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, и это – ТРАГЕДИЯ, достойная пера Толстого!

Мы не выбирали РОДИНУ, и мы мечемся, словно теленок, средь двух маток – та, которая родная, – уже, оказывается, и не родная вовсе, а та, чьи гены несешь в себе – не принимает тебя, потому что ты – чужой!



Действующую ныне в России процедуру возвращения гражданства соотечественникам-переселенцам многие называют "идиотской и бюрократической", полагая что ее необходимо упростить.

Кругом все забюрократизировано, начиная от записи в очередь на прием в посольство, и заканчивая месяцами ожидания ответа от Министерства труда: "откажут/не откажут", "нужен/не нужен".



И что самое главное, по множественным наблюдениям, почти все кто переехал и получил российское гражданство, работают где и кем угодно, но только не по той специальности, по которой они были одобрены в Министерстве Труда в том или ином регионе.

Весь этот "сыр-бор" с трудоустройством по квотам – только для статистики…

Многие соотечественники руководствуются только одним принципом действия: если не получилось с первого раза получить положительный ответ для переселения в желаемую область, то тогда подают заявку заново, чтобы попасть в "абы какой регион по любой специальности", лишь бы получить гражданство и затем уже переехать туда, куда душе угодно, поближе к родственникам, друзьям, или просто в понравившийся город, где есть какие-то связи, где можно найти желаемую работу или организовать свой бизнес и т.д.

Разве это правильно и логично?

К чему все эти "палки в колеса" нашим соотечественникам в виде сложностей с выбором регионов, специальностей, затяжными ответами от чиновников по трудоустройству. Ведь по большей части ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ РАССЧИТЫВАЮТ САМИ НА СЕБЯ, продают свое жилье и покупают новое при переезде, или устраиваются на подходящую работу и берут жилье под ипотечный кредит и т.д и т.п.

Почему соотечественнику нельзя сразу отправить заявку на переселение по упрощенной и быстрой "схеме возвращения к своим", выбрав понравившийся регион, и получить положительный ответ, даже если там "нет подходящей для него специальности" (согласно квотам МинТруда).



Все равно рано или поздно, несмотря ни на какие формальности и препятствия, и имея лишь большое желание, человек приедет в тот город, где хочет остаться и жить со своей семьей, встречаться с живущими там же родными и знакомыми.



Искренне просим – услышьте миллионы русских!



Процессу переселения русских соотечественников следует придать УПРОЩЕННЫЙ РЕПАТРИАЦИОННЫЙ СТАТУС – пока еще не поздно, пока окончательно не потерялась наша внутренняя самоидентификация в этом мире – кто мы, где мы и для чего мы, и почему Отчизна, которую строили и за которую проливали кровь наши деды и прадеды, и за которую и мы переживаем, относится к нам как к чужеземцам, все время "ставя нас на место".

Несмотря ни на что, глубоко в наших сердцах все еще теплится надежда, что наступит то время, когда мы перестанем быть "чужими среди своих"…



Возможно, наступил момент, когда голоса подписавших эту инициативу соотечественников, важную в первую очередь для самой России, зазвучат по новому и будут наконец услышаны.