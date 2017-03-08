Бюст Николая Второго в Симферополе даже не всплакнул

После заявления депутата Госдумы Натальи Поклонской о том, что в Крыму якобы замироточил бюст Николая II, поставленный по её инициативе, местные блогеры пошли смотреть на чудо. Но не заметили не только ничего необычного, но даже массового интереса крымчан к бюсту.

Сгодняшнее информ-пространство оказалось разодранным в клочки заявлением Натальи Поклонской о том, что бюст Николая II, поставленный по её инициативе около здания крымской прокуратуры, замироточил. См. также < ![CDATA[ ]]> свидетельство< ![CDATA[]]> смотрителя часовни.

Комментарии, как говорится, излишни… Однако сегодня я решил совместить приятное с полезным: обкатать свой велосипед после зимовки и посмотреть на этот самый бюст. Увы, никаких признаков паранормальной активности бюст предсказуемо не проявлял (или же всё миро уже вытерли для приготовления исцеляющих гомеопатических препаратов). Кто не верит — вот вам полтора десятка фотографий, может, именно вам удастся разглядеть тут какие-либо признаки чуда? :)

< ![CDATA[ ]]>

Часовня и бюст появились относительно недавно: бюст был открыт 7 сентября 2016 года, а освящение часовни состоялось 26 октября 2016 года. Вокруг часовни разбит небольшой скверик. Располагается комплекс по ул. Севастопольской 21, совсем рядом с Центральным рынком. Часовню с улицы не заметить невозможно, так что проблем с обнаружением не будет (на всякий случай — ссылка< ![CDATA[]]> на викимапию).

—1—

Часовня покрупнее.

—2—

Всё чистенько и даже симпатично. Летом тут ожидаются розы.

—3—

Честно говоря, я опасался, что к бюсту будет не подойти из-за толпы паломников. Однако никакого массового интереса пока не отмечено. Впрочем, за то короткое время, что я тут был (минут 15, не более), бюстом заинтересовалось как минимум два фотографа. Мужчина, представленный на фотографии, пояснил, что ведёт прямую трансляцию (куда именно — я не интересовался).

—4—

Бюст никак не подписан. Видимо, предполагается, что Николай II узнаваем по умолчанию.

—5—

Теперь будет несколько крупных планов.

—6—

—7—

—8—

Кто-нибудь может сказать, чей профиль сработан (сказать «изваян» у меня как-то не получается) на двух медалях?

—9—

Голова императора Николая II.

—10—

Ещё фото самой часовни.

—11—

Сквер находится по левую сторону от подъезда к зданию генеральной прокуратуры (слева видна калитка в ограде, окружающей сквер).

—12—

Подтянулись ещё один фотограф и просто посетитель.

—13—

Мой Василий (если кто не знал или забыл — так зовётся мой велик) смирно дожидался, пока я закончу фотографировать. Зимовку велосипед пережил вполне хорошо, никаких лишних скрипов не появилось, камеры давление держат. Нужно бы уже, конечно, поменять тормозные колодки, но в принципе к велосезону мы уже готовы :).

—14—

На этом — всё, спасибо за внимание!

< ![CDATA[ ]]> Источник< ![CDATA[]]>

Бронза не мироточит. Церковная комиссия не обнаружила следов чуда на бюсте Николая II

В церковной комиссии заявили, что бюст Николая II и иконы в часовне при здании прокуратуры в Симферополе не мироточат. Заявление сделали Симферопольская и Крымская епархии.

церковной комиссии заявили, что бюст Николая II и иконы в часовне при здании прокуратуры в Симферополе не мироточат. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Симферопольской и Крымской епархии.

«На момент посещения часовни святых царственных страстотерпцев комиссией следов мироточения на бронзовом бюсте царя-страстотерпца Николая II и иконах в часовне не установлено», — отметили в епархии.

Тем не менее комиссия рекомендовала священнику продолжить наблюдение и сообщить в случае появления следов мироточения.

Отмечается, что комиссия состояла из архимандрита Каллиника (Чернышева), протоиереев Николая Донецко, Богдана Северина, Иоанна Шимона и Иоанна Пристанского.

О мироточении бюста последнего русского императора 4 марта заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Высказывания чиновницы вызвало бурную реакцию блогоферы.