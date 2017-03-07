Вирус очумения

Я не знаю, чем руководствовались прокуроры, следователи и судьи, когда сажали Евгению Чудновец по делу, которое не то что выеденного яйца не стоило, но даже скорлупы от этого яйца. Формулировка про «отсутствие состава преступления», на мой взгляд, еще не достаточно точна: вроде как само преступление было — просто состава не нашлось.

7:46 , 06 марта 2017

Автор Антон Орехъ,

обозреватель

Евгения Чудновец

Курганский областной суд отменил приговор воспитательнице из Екатеринбурга Евгении Чудновец, осужденной за репост видеозаписи с издевательствами над ребенком. Об этом сообщил из зала суда адвокат Алексей Бушмаков.

В ноябре 2016 года Евгения Чудновец была приговорена к лишению свободы за репост видеозаписи, на которой сотрудники детского лагеря в городе Катайске издеваются над мальчиком, заставляя его раздеться. Чудновец утверждает, что таким образом она пыталась привлечь внимание правоохранительных органов и общественности к нарушению прав несовершеннолетнего.

Она дважды обжаловала приговор и заявила, что не будет просить о помиловании, так как не считает себя виновной. Защита Чудновец обжаловала вынесенный ей приговор в Европейском суде по правам человека.

На закрытом заседании в понедельник суд удовлетворил жалобу заместителя генерального прокурора России.

Суд прекратил дело за отсутствием состава преступления. Как рассказала "Медиазоне" адвокат Мария Кириллова, Чудновец освободится сразу же, как документ о решении суда доставят в колонию. По ее предположению, это может произойти уже в понедельник. За Чудновец также признали право на реабилитацию.



Я не знаю, чем руководствовались прокуроры, следователи и судьи, когда сажали Евгению Чудновец по делу, которое не то что выеденного яйца не стоило, но даже скорлупы от этого яйца. Формулировка про «отсутствие состава преступления», на мой взгляд, еще не достаточно точна: вроде как само преступление было — просто состава не нашлось.

Но здесь не было ничего, а молодая женщина отсидела четыре месяца и если кому-то кажется, что это ерунда, что многие годами сидят, то я просто предлагаю любому, кто ухмыляется, самому вот так просто посидеть за решеткой. Не то что четыре месяца, а хотя бы четыре дня. Вы потом до конца жизни будете пересказывать эту драматическую историю, как одно из главных событий в своей биографии.

Один человек может ошибаться, но когда такие приговоры выносятся усилиями десятков, наверное, людей из всех отраслей судебной системы, то создается впечатление, что их всех поразил вирус очумения. Только этим я и могу объяснить появление подобного приговора.

А вот объяснить его отмену очень просто. Недаром пресс-секретарь президента уже сказал, что президент обещал не оставить это дело без внимания и не оставил. Недаром про отмену приговора рассказали в телевизоре, что по-своему забавно. Ведь о самом деле в телевизоре особо не распространялись, зато, когда стало ясно, чем оно кончится, вдруг прозрели. И те же самые люди, которые требовали дать Чудновец пять лет лишения свободы — пять лет! — теперь не видят в этом деле вообще никакого состава.

Слава богу, что так все разрешилось, но этот положительный исход точно так же иллюстрирует отсутствие в России правовой системы, как и те дела, где до освобождения невиновных еще очень далеко. Судьи принимают те решения, которые им велят принять.

Однако я считаю, что дело Чудновец не должно завершиться в тот момент, когда она выйдет на свободу. Наоборот — все только должно начаться. Если прокурор при отсутствии состава преступления требует для обвиняемой пять лет, значит, этот прокурор сам должен быть привлечен к ответу. Вместе с ним должны привлечь всех, кто вели следствие. В деле не было состава, но эти люди из чего-то же его состряпали!

Как можно при отсутствии доказательств подвести человека под пятилетку в колонии? А судьи? Которые упорствовали до последней возможности, отстаивая безобразное, подлое решение! Они должны придти в тот же зал судебных заседаний, только присесть не в судейские кресла, а на скамью подсудимых.

Почему мы несем ответственность за дачу ложных показаний, а судьи и прокуратура не несут ответственности за вынесение ложных приговоров? Причем заведомо ложных. Самое мягкое, что здесь может быть — это отсутствие квалификации. Что человек не в состоянии оценить доказательства, сопоставить факты и не обладает логикой и здравым смыслом.

Но даже в этом случае они не имеют права ни одного дня носить мантию или погоны. А если они все понимают, все верно оценивают и все равно сажают, значит, такие люди просто должен поменяться местами с теми, кого подвели под статью

Источник: nnm.me