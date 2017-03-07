«Чудеса» технологий петровских времен или по ком звонит колокол

...было то, что он со временем только увеличивал прочность (как .... Так как еще со времен Петра1 на примере его дока... Ну и пресловутые ступеньки из Петровского Дока да и вообще все...каменные чудеса. Мы просто очень мало знаем об уровне западных технологий середины...