Блеск и нищета вегетарианства

Ваш ближний стал вегетарианцем? Вы сами подумываете им стать? Вредно или полезно вегетарианство на самом деле? Какова роль индивидуальных особенностей организма при переходе на тот или иной тип питания? Что нужно учитывать при выборе рациона? Попробуем разобраться.

По данным Центра защиты прав животных «ВИТА» большинство населения России питается традиционно. Мы провели небольшой опрос (в Санкт-Петербурге) и выяснили, что чаще всего люди не становятся вегетарианцами потому, что не могут без мяса и любят мясные блюда, сидят на белковых диетах, считают, что, для того чтобы стать вегетарианцем, нужны какие-то веские причины, многие считают, что мясо необходимо, так как в нем содержатся незаменимые аминокислоты. Лишь немногие задумывались над тем, чтобы стать вегетарианцем, потому что, по их мнению, такое питание полезнее для здоровья организма. Сами вегетарианцы на вопрос о мотивах, побудивших их перейти на такой тип питания, отвечают, что считают такую еду более здоровой, многим из них нравится индийская культура и кухня, или же они очень любят животных. Действительно ли полезно питание, исключающее мясо? Чтобы ответить на этот непростой вопрос – для начала определимся с понятиями.

Вегетарианство – образ жизни, система питания, при которой из рациона полностью или частично исключаются мясо и другие продукты животного происхождения. «Вегетарианств» много. Одно из самых строгих – веганство, при котором полностью исключаются любые виды мяса животных, птиц, рыбы, морепродуктов, а также яйца, молоко и молочные продукты, а в некоторых случаях даже мед.

Лактовегетарианство – это молочно-растительное вегетарианство. Приверженцы этого направления употребляют в пищу молоко и различные молочные продукты. Лактоововегетарианство – это молочно-яично-растительное вегетарианство, наравне с растительной пищей такие вегетарианцы употребляют молочные продукты и яйца домашних птиц.

Пескетарианство – это питание, при котором в пищу не употребляется мясо теплокровных животных, но допускается употребление рыбы и морепродуктов. Сыроедение – рацион, где полностью исключается употребление всякой пищи, подвергшейся тепловой обработке.

Проведя опрос, мы выяснили, что в Санкт-Петербурге чаще всего встречаются лактоововегетарианцы и пескетарианцы. Как признаются сами опрашиваемые, в условиях климата Северной столицы «без мяса не проживешь». Впрочем, источник белка, как правило, компенсируется вегетарианцами за счет употребления различных видов бобовых, орехов или рыбы.

Общепризнанными недостатками вегетарианского питания считаются: дефицит некоторых аминокислот, необходимых для роста и развития детей, недостаточное обеспечение организма витаминами D и В12, содержащимися в животных продуктах, недостаток витамина В2 (в случае отказа от молочных продуктов), небольшое содержание витамина С (при использовании преимущественно зерновых рационов), недостаточное обеспечение организма железом (при отказе от мяса), кальцием, цинком и йодом.

– Вегетарианство больше подходит лицам пожилого возраста и крайне нежелательно для детей, – считает доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУ НИИ питания РАМН Москвы Алла Погожева. – С этой же точки зрения вегетарианского типа питания не рекомендуется придерживаться беременным и кормящим женщинам, больным и ослабленным людям. Пожилым людям больше подходит не строгое вегетарианство, а диеты с вегетарианской направленностью, основанные на оволактовегетарианстве с периодическим (2-3 раза в неделю) включением в рацион рыбы и морепродуктов. Вообще, вегетарианцы реже страдают от ишемической болезни сердца, атеросклероза, гипертонии, сахарного диабета, некоторых видов рака. Достоинства растительной пищи – наличие фитонцидов и высокое содержание пищевых волокон, которые способствуют выведению из организма холестерина, глюкозы, предупреждению атеросклероза, сахарного диабета, гипертензии, рака, запоров, обеспечивают чувство сытости. В такой пище отсутствует холестерин, животный жир, в ней немного насыщенных и много полиненасыщенных жирных кислот; значительное содержание калия, магния и низкое содержание натрия. В то же время в растительной пище недостаточное содержание многих пищевых веществ, необходимых для нормального развития детского и юношеского организма. Исследования показали, что дети, находящиеся на вегетарианском питании, развиваются в физическом отношении медленнее, у них чаще встречаются малокровие, рахит, они ниже ростом, чем сверстники, потребляющие смешанный рацион. Отмечено также, что вегетарианство может отрицательно влиять на менструальный цикл у девочек и женщин, в том числе находящихся в преклимактерическом периоде.

Консультант по питанию и коррекции веса, руководитель проекта по правильному питанию так называемых «групп поддержки» в Петербурге Богдан Кисляков придерживается правила золотой середины: «Если вегетарианец потребляет нужное количество жиров, белков и углеводов, а также витаминов, то не должно быть последствий. В растительной пище есть все необходимое, проблема лишь с белком, но он также присутствует в бобовых, например. Адекватная замена животных продуктов возможна продуктами растительного происхождения и с помощью пищевых добавок. В этом случае человек знает, сколько калорий и нутриентов (питательных веществ, которые содержатся в пище и обеспечивают организм энергией и пластическими материалами, необходимыми для его функционирования– прим. ред.) потребил. Добавки легки в использовании и хранении в отличие от растительной пищи. Кстати, как было доказано некоторыми исследованиями, например, фармацевтической компанией Geigy и немецкой лабораторией питания в городе Карлсруэ, нехватка витаминов в овощах и фруктах составляет сегодня от 60 до 90%. Отсюда – нехватка витаминов для нашего организма. Стоит также обратить внимание, что овощи и фрукты реже потребляются зимой. Чтобы правильно питаться, нужно учитывать норму белков, жиров, правильных углеводов, витаминов и клетчатки. Очень важно пить достаточно жидкости и стараться питаться дробно».

– Специально исследованием вегетарианства мы не занимаемся, – говорит заведующий лабораторией физиологии питания Института физиологии им. И.П. Павлова РАН, доктор биологических наук Андрей Груздков. – Но, основываясь на фундаментальных исследованиях основателя нашей лаборатории – академика Александра Уголева, создателя теории адекватного питания, можно поделиться некоторыми соображениями и по поводу диет.

По мнению Андрея Груздкова, важно не только введение в организм необходимых питательных веществ (углеводов, белков, жиров и пр.), но и их эффективное усвоение– ассимиляция. Поскольку обычная пища представлена преимущественно биополимерами, в желудочно-кишечном тракте под действием различных ферментов происходит их расщепление до мономеров, которые затем всасываются в кишечнике и поступают во внутреннюю среду организма. Запах пищи, ее внешний вид в значительной степени влияют на подготовку организма к ее усвоению. Если прием пищи вызывает отрицательные эмоции, то такая пища и усваивается хуже.

При выборе конкретной пищи каждый человек должен знать свои возможности и учитывать состояние своего здоровья. При этом важнейшую роль играют индивидуальные особенности организма. Ну и, конечно, организм должен получать незаменимые аминокислоты, которых, как правило, нет в растительной пище, либо они содержатся в ней в недостаточном количестве.

Андрей Груздков подчеркивает также: «Уголев часто говорил, что в питании важную роль играют сложившиеся веками традиции, часто обусловленные географическими особенностями местности. Например, на Севере люди приспосабливаются к одной пище, а на Кавказе– к другой. В некоторых странах Африки, где не было традиций молочного скотоводства, больший (чем, например, в европейских странах) процент взрослого населения страдает от непереносимости молока, поскольку в период перехода человека от грудного вскармливания к обычной пище происходит репрессия фермента лактазы, расщепляющего содержащийся в молоке молочный сахар – лактозу».

А теперь об общепринятом. В течение длительного времени наиболее распространенной была теория сбалансированного питания. Она сформировалась в конце XIX – начале XX века на основе представлений, сложившихся более двухсот лет назад. Значительный вклад в ее современное развитие внес академик Алексей Покровский с учениками. Согласно этой теории, здоровое питание прежде всего должно быть сбалансированным, то есть таким, при котором в организм в достаточном количестве и в определенных соотношениях поступают все вещества, необходимые для обеспечения его энергетических затрат, обновления тканей и регуляции физиологических процессов.

Как известно, проникновение питательных веществ в кровь происходит после гидролитического расщепления в желудочно-кишечном тракте исходно полимерных структур пищи под действием соответствующих ферментов и всасывания продуктов гидролиза (преимущественно в виде мономеров).

В состав пищи входят различные компоненты: полезные вещества (углеводы, жиры, белки, минералы, витамины, аминокислоты, вода), балластные компоненты (пищевые волокна, например, пектин, целлюлоза, клетчатка) и токсические вещества (вредные для человека). Согласно теории сбалансированного питания, ценность пищевого продукта определяется количеством и соотношением содержащихся в нем полезных нутриентов. Поскольку пищевые волокна не расщепляются под действием ферментов желудка, поджелудочной железы и тонкой кишки, было принято считать их балластом, от которого лучше избавляться (например, путем рафинирования исходных пищевых продуктов).

В последние десятилетия получила развитие созданная академиком Александром Уголевым теория адекватного питания, которая, сохраняя основные постулаты теории сбалансированного питания, внесла весьма существенные коррективы в наши представления о том, какой должна быть здоровая пища.

Так, согласно теории адекватного питания, оптимальный рацион обязательно должен учитывать наличие в организме бактериальной флоры кишечника и ее важную роль в пищеварительном процессе.

В частности, в своей теории Уголев принимал во внимание тот факт, что так называемые балластные вещества (пищевые волокна, клетчатка), которые ранее считались бесполезными, так как не подвергаются расщеплению под действием пищеварительных ферментов, в тоже время являются пищей для микрофлоры нашего кишечника. При этом населяющие толстую кишку бактерии, используя эти «балластные» вещества, вырабатывают из них полезные продукты – некоторые незаменимые аминокислоты, витамины. Следовательно, широко применявшееся ранее рафинирование пищевых продуктов нельзя признать фактором, улучшающим их качество.

Общим с теорией сбалансированного питания остается постулат о функциях питания: поддержание молекулярного состава организма, удовлетворение пластических и энергетических его потребностей. Но появилось важное дополнение: питание должно не только соответствовать принципу сбалансированности, но и принципу адекватности, то есть отвечать сложившимся в ходе эволюции особенностям пищеварительной системы организма млекопитающих.

Таким образом, комплексно подходя к выбору рациона питания, следует учитывать свои индивидуальные физиологические особенности, состояние здоровья, сложившиеся привычки питания, любовь к знакомым блюдам и национальной кухне. Имеет смысл найти то, что обеспечит отличное самочувствие и здоровье.