180 лет без Пушкина
Убийство Пушкина было совершено неспроста. Из-за его постоянных встреч с царём. Европейская разведка видела в Пушкине предводителя народной партии патриотов. Его тесное общение с главой государства, важным образом влияло на принятие решений царя. Заранее спланированное европейской разведкой убийство, сыграло итоговый момент в судьбе русского народа и государства в целом.
Так же судьба Пушкина нашла своё отражение в Евангелие от Матвея. Где каждым стихом можно провести параллель с жизнью “русского миссии”. Пушкин знал об этом, потому мог с точностью прогнозировать события будущего, заглядывая в священные писания прошлого.
2 февраля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “180 лет без Пушкина”
Автор-соведущий: Валерий Михайлович Лобов
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Источник: www.kramola.info
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Дантес друг Пушкина и помог ему сбежать от кредиторов в Париж.
http://pikabu.ru/story/kak_aleksandr_sergeevich_pushkin_stal_aleksandrom_dyuma_chast_pervaya_pushkin_4373949
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Кому РУСКОСТЬ ПУШКИНА
А еврею все одно – - кредиты -шмедиты -проценты -договора
да? сперма мошиаха