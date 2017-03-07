Убийство Пушкина было совершено неспроста. Из-за его постоянных встреч с царём. Европейская разведка видела в Пушкине предводителя народной партии патриотов. Его тесное общение с главой государства, важным образом влияло на принятие решений царя. Заранее спланированное европейской разведкой убийство, сыграло итоговый момент в судьбе русского народа и государства в целом.

Так же судьба Пушкина нашла своё отражение в Евангелие от Матвея. Где каждым стихом можно провести параллель с жизнью “русского миссии”. Пушкин знал об этом, потому мог с точностью прогнозировать события будущего, заглядывая в священные писания прошлого.

2 февраля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “180 лет без Пушкина”

Автор-соведущий: Валерий Михайлович Лобов