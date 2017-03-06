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После новостей из Крыма в Выборге замироточил Ленин

10:29. 6 марта 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

После новостей из Крыма в Выборге замироточил Ленин

Самый известный в последнее время муниципальный чиновник Ленинградской области увидел слезы в глазах вождя мировой революции.

После громкого заявления депутата Госдумы Натальи Поклонской о том, что в Симферополе замироточил бюст последнего российского императора Николая Второго,

чудо произошло и в Ленинградской области.

Глава администрации города Светогорск Выборгского района Ленобласти Сергей Давыдов рассказал 47news, что заметил изменения на памятнике Владимиру Ленину, установленному на Красной площади в Выборге.

"Проходил сегодня мимо площади и заметил еле уловимое изменение на лице нашего бывшего вождя. Подошел поближе и понял, что с лика Ильича течет слеза. И это точно были не следы дождя. Тут я и понял, что памятник Ленину тоже замироточил. Выходит, в нашей необъятной стране начали происходить настоящие чудеса. Пусть началось в Крыму, но в Выборге, похоже, дела посерьезнее. Не знаю, перешагнет ли волшебство через границу, но я бы на месте финнов не расслаблялся. И пусть кто-то думает, что Ленин не плачет, а надсмехается над Поклонской", — размышляет в разговоре с журналистом 47news Давыдов.

Напомним, Сергей Давыдов на сегодняшний день является самым известным за пределами Ленобласти муниципальным чиновником, на неделе он объявил Светогорск территорией, свободной от геев.
Появление его к обеду, 3 марта в Выборге — естественно. Давыдов здесь живет.

После новостей из Крыма в Выборге замироточил Ленин

Всех госслужащих, депутатов и просто неравнодушных граждан региона 47news просит быть столь же внимательными к данному явлению, что началось в Крыму и уже докатилось до Выборга, и при малейших подозрениях немедленно звонить в нашу редакцию.

Но 47news не могло не спросить представителя духовенства об этом удивительном явлении. До владыки Игнатия, епископа Выборгского и Приозерского дозвониться не удалось, за него ответил его секретарь отец Дионисий. "Про Крым я новости читал, про Ленина еще не слышал. К нему я никак не отношусь, но поверить мне сложно… На моем веку у нас ни одной иконы не мироточило", — как показалось с обидой сказал Дионисий и попрощался.

После новостей из Крыма в Выборге замироточил Ленин

Источник: nnm.me

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