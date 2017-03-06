Как русский олигарх напугал американских военных. Без какой гравицапы F-35 может не взлететь?

В американской прессе не так давно появилась информация о желании структур российского бизнесмена Владимира Йориха купить шахту в Калифорнии. В США эта новость вызвала настоящий переполох — выставленный на аукцион Маунтин-Пасс является единственным в стране крупным месторождением редкоземельных металлов, необходимых для военно-промышленного комплекса США.

Маунтин-Пасс — маленький пустынный клочок земли, расположенный между Калифорнией и Невадой. Вряд ли среднестатистический гражданин США отыщет его на карте быстрее, чем Сирию или КНДР. Однако Маунтин-Пасс для безопасности Штатов значит гораздо больше, чем свержение неугодных режимов по всему миру.

Всё дело в месторождении редкоземельных металлов, широко используемых в оборонной промышленности. В частности, они необходимы для производства двигателей и комплектов повышения огневой мощи основных боевых танков сухопутных сил США M1A1 Abrams, реактивных двигателей самых дорогостоящих на сегодняшний день истребителей пятого поколения F-22 и F-35, систем наведения и целого спектра других высокотехнологичных продуктов ВПК. И вот теперь это единственное значительно разработанное редкоземельное месторождение на всей территории Штатов может оказаться в руках бизнесмена с российским паспортом…

Небедный Йорих

Как стало известно Лайфу из материалов Суда по несостоятельности (банкротству) штата Делавэр, шахта Маунтин-Пасс будет пущена с молотка уже в марте текущего года. На аукцион выставят не только саму землю, но и часть оборудования, принадлежавшего ранее эксплуатировавшей месторождение компании Molycorp Inc. К слову, в этот проект корпорация из Колорадо, согласно данным суда, вложила порядка $1 млрд. Однако это не спасло шахту от закрытия в 2015 году и последующего банкротства. Виной всему низкие цены на редкозём.

По информации The Wall Street Journal, предложение о выкупе шахты за $40 млн сделал швейцарский инвестфонд Pala Investements Ltd., связанный с российским бизнесменом Владимиром Йорихом. Представители компании не ответили на запрос Лайфа. Бывший совладелец “Мечела”, ранее входивший в список богатейших людей по версии Forbes, имеет также и немецкий паспорт. Однако документ о гражданстве ФРГ не слишком успокоил американскую горнодобывающую отрасль, которая уже вовсю намекает на некую угрозу для безопасности США в случае покупки стратегического месторождения “Russian-born бизнесменом”.

— Конечно же, эти опасения американской стороны не обоснованы, тут больше политики, — сказал Лайфу заместитель главного редактора отраслевого журнала “Металлоснабжение и сбыт” Леонид Хазанов. — Месторождение на данный момент закрыто, рудник не работает. Думаю, скорее это даже плюс для них, если иностранный бизнес начнёт там работать, вкладывать деньги в затухший на данный момент проект. Был бы китайский — для безопасности США такой расклад был бы более благоприятным?

Владимир Йорих

С этим наводящим вопросом сложно не согласиться. Ведь миром редкозёма уже много лет рулит Китай, а не “рука Москвы”. КНР контролирует более 90% всего глобального производства редкозёма. Будучи монополистом, Пекин регулирует мировые цены по своему усмотрению, попутно устраняя конкурентов. Жертвой этой стратегии стало и предприятие в Маунтин-Пассе.

В 2010 году принадлежавшее Molycrop месторождение позиционировалось в качестве флагманского национального источника добычи. Сама компания была полна решимости заработать на снижении Штатами импорта редких оксидов из Китая. Однако в Пекине сработали оперативно, ослабив экспортные правила для своих производителей и обрушив мировые цены. Не правда ли, стратегия очень напоминает ту, что в борьбе с производителями сланцевой нефти из США использовали саудовские добытчики? Итог оказался тем же: Molycrop потерял больше $1 млрд, а шахта Маунтин-Пасс со дня на день может уйти с молотка.

— Китайцы уже не раз влияли на рынок редких земель, — говорит Лайфу Хазанов из журнала “Металлоснабжение и сбыт”. — То они разрешают экспорт, то запрещают, то вводят квоты, то их отменяют. Несколько лет назад их политика привела к резкому скачку стоимости редкоземельных металлов. Как следствие, сразу стали дорожать товары, создаваемые с их помощью.

Но вместо того, чтобы обращать внимание на эту проблему, такие авторитетные отраслевые ресурсы США, как Metal Miner MINING.com, обсуждают возможность “пристального рассмотрения сделки по покупке Маунтин-Пасса структурами русского бизнесмена американским Комитетом по иностранным инвестициям”. Всё-таки действия этого далеко не бедного Йориха могут, по их мнению, оказать влияние на национальную безопасность Штатов.

Бедные Штаты

В свежем февральском исследовании отраслевого аналитического центра Rockstone Research, имеющемся у Лайфа, были приведены слова члена Палаты представителей Конгресса США республиканца Дункана Хантера: “Мы должны иметь свои источники получения редкоземельных металлов и вернуть американских производителей в дело. Проблема сейчас в том, что Китай может выбрасывать на рынок более дешёвый продукт, чем наша отрасль”.

Более того, уже в ближайшие месяцы Хантер предлагает законодательно обязать военно-промышленный комплекс Штатов закупать только произведённый на родине редкозём, даже если ради этого придётся прибегнуть к субсидированию. Однако эксперты сомневаются, что у США получится быстро и безболезненно для своей экономики решить эту задачу. Поэтому желание создать проблемы иностранным инвестициям (пусть и “русского происхождения”) в свои же заглохшие предприятия выглядит по меньшей мере странным.

— Чтобы купить редкоземельный металл в США, его надо там и производить, — говорит Хазанов из журнала “Металлоснабжение и сбыт”. — Если Штаты зависят от импорта, то стоимость у них резко взлетит. С экономической точки зрения, ничего хорошего в этом не вижу. К тому же у предприятий ВПК большое лобби. Они тоже могут поднять вопрос. В ближайшие один-два года осуществить это сложно. Почему редкоземельные элементы назвали так? Потому что они не образуют не то что собственных месторождений, а даже собственных минералов. Они как бы встроены в кристаллические решётки других минералов. Потом надо их переработать. Это сложные и длинные технологические цепочки. Это всё очень затратно.

Пока Штаты только думают об отладках и импортозамещениях, их собственная добыча составляет целый ноль. Именно столько редкозёма, по данным имеющегося в распоряжении Лайфа свежего геологического исследования Министерства внутренних дел США, извлекли из американских недр по итогам 2016-го.

Годом ранее, кстати, этот показатель был равен 5,9 тонны. И добыт этот чернозём был на ныне законсервированной шахте Маунтин-Пасс. Собственные запасы США также не блещут разнообразием и составляют, по данным всё того же документа, 1,4 млн тонн. У той же России, для сравнения, 18 млн тонн, а у мирового гегемона Китая — 44 млн тонн.

После закрытия шахты Маунтин-Пасс импорт редкозёма в США вырос на 6% по сравнению с 2015-м. И составляет на сегодняшний день почти 100%. А ведь ещё в 2013-м, по данным имеющегося в распоряжении Лайфа доклада Альянса американских промышленников, этот показатель был значительно оптимистичнее — “всего” 72%. И эта растущая зависимость Штатов от импорта столь важных ископаемых может сказаться не только на и без того баснословной стоимости некоторых видов вооружений, но и на их качестве.

“Фактор Трампа”

Америка тратит почти половину общемирового бюджета на свою оборону, а её проект истребителя пятого поколения F-35 является частью самой дорогостоящей программы по закупкам вооружений в истории человечества. Изначально запланированные для закупки Пентагоном 2457 машин в совокупности стоят $400 млрд. Да и предшественник 35-го, гораздо более удачный с технологической точки зрения ударный “файтер” F-22 — удовольствие не из дешёвых. И проблемы США с редкозёмом могут добавить головной боли лоббистам этих программ.

— Редкоземельные металлы используются здесь в бортовом радиоэлектронном оборудовании, входят в комплектацию радиопоглощающих покрытий и иногда присутствуют в составе так называемой боевой экипировки у снаряда, — пояснил Лайфу один из ведущих оборонных экспертов России Алексей Леонков. — Среди всех металлов в самолёте редкоземельные занимают не более двух-трёх процентов. Но они очень важны и входят в состав сплавов. Участвуют, например, в создании лёгкой брони. А вес очень важен для истребителя. Особенно если он сочетается с прочностью, которой обладают эти сплавы. Это так называемые лёгкие бронеплиты. Они должны защитить лётчика в том числе от осколочного ранения. Американцы очень много потратили на истребители F-35 и F-22.

Дефицит редкоземельных металлов отразится на авиации. Редкоземельные металлы придётся заменить традиционными аналогами. Есть три крупных компонента у этих истребителей, от которых отказаться американцы не смогут. Это двигатели, система РЭБ, а также сенсорные коммуникационные системы.

Дефицит, если он серьёзный, конечно, очень подорвёт эти программы, уверены эксперты. Кстати, в бомбардировщиках В-2, В-1 и В-52 тоже содержатся редкоземельные металлы.

Получается, что вокруг маленького в глобальном масштабе, но такого огромного в масштабе американского месторождения Маунтин-Пасса складывается довольно интересная ситуация. С одной стороны, возможный приход инвестиций из России вызывает в отрасли довольно явные опасения. Особенно велики такие настроения среди так называемых консервативных янки, поддержавших предложенный нынешним президентом Дональдом Трампом лозунг Make America great again. К национальной гордости в вопросе редкоземельных металлов взывает и уже упомянутый республиканец Дункан Хантер.

С другой стороны, расконсервация единственного в стране крупного месторождения редкозёма (пусть и с участием российских денег) выгодна влиятельнейшему оборонному лобби. Такие монстры ВПК, как Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics и многие другие, вряд ли хотят увеличения и без того донельзя гипертрофированной себестоимости своих истребителей, ракет и систем наведения. И дело тут не в заботе о клиентах. Дело в том, что всё тот же Трамп не так давно в пух и прах раскритиковал “вышедшую из-под контроля” программу закупок Пентагона. В результате в феврале этого года Белый дом объявил о заключении контракта на поставку 90 истребителей F-35 за $8,2 млрд. Производителям из Lockheed Martin пришлось сделать государству скидку в 7,3%, что, думается, в планы корпорации не входило.