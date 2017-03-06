Глобальные элиты в схватке с Россией

Эта книга как отрезвляющий душ для всех благодушных и равнодушных, надеющихся на авось. Ветер истории обрел ледяное дыхание, и авторы книги – ведущие аналитики, политики, экономисты России – великолепно донесли до читателя ощущение надвигающейся на мир катастрофы.

Александр Проханов, Валентин Катасонов, Леонид Ивашов, Андрей Фурсов, Михаил Делягин, Александр Нагорный и другие авторы книги едины во мнении: современная цивилизация вступает в эпоху системного кризиса, который затрагивает все без исключения сферы её существования, все страны и регионы мира. Пока неизвестно, каким окажется выход из этого кризиса, существует ли он вообще, с какими катастрофами на этом пути придется столкнуться, и сможет ли выжить само человечество. Участники и эксперты Изборского клуба, чьи работы собраны в настоящем издании, не дают прогнозов на этот счёт – они проводят аудит наличных сил и средств как в мета­региональном, так и в глобальном аспектах, представляя читателям самостоятельно сделать выводы из представленных материалов.

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